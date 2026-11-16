Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες προοπτικές ανακούφισης για τις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου δημιουργεί η αύξηση της παραγωγής LNG στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αμερικανικές εγκαταστάσεις ενισχύουν τη δραστηριότητά τους σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Σύμφωνα με στοιχεία της BloombergNEF, οι εκτιμώμενες παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς τις αμερικανικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG έφτασαν το Σάββατο (14/11) τα 21,8 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Η ποσότητα αυτή είναι αυξημένη κατά περισσότερο από 12% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της αμερικανικής παραγωγικής δυναμικότητας.

Golden Pass και Sabine Pass οδηγούν την άνοδο

Καθοριστική συμβολή στην αύξηση της προσφοράς είχαν οι εγκαταστάσεις Golden Pass και Sabine Pass, δύο από τα σημαντικότερα έργα LNG των ΗΠΑ.

Οι ροές φυσικού αερίου προς το Golden Pass έφτασαν το Σάββατο σε επίπεδο ρεκόρ, ενώ οι αντίστοιχες παραδόσεις προς το Sabine Pass διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Η αύξηση της διαθέσιμης ποσότητας αμερικανικού LNG θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική στήριξη στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας, καθώς το βόρειο ημισφαίριο εισέρχεται στους χειμερινούς μήνες, όταν η ζήτηση για θέρμανση και ηλεκτροπαραγωγή ενισχύεται.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ανατρέψει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, αναγκάζοντας πολλές χώρες να αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές και οδηγώντας τις τιμές στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές του LNG στην Ασία έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, ενώ στην Ευρώπη τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου έχουν καταγράψει σχεδόν αντίστοιχη άνοδο.

Διπλασιασμός της αμερικανικής παραγωγής έως το 2030

Οι προοπτικές για τις αμερικανικές εξαγωγές παραμένουν ισχυρές, καθώς νέα έργα αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που επικαλείται το Bloomberg, η παραγωγή LNG των ΗΠΑ αναμένεται να διπλασιαστεί έως το τέλος της δεκαετίας, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως βασικού προμηθευτή της παγκόσμιας αγοράς.

Η αύξηση της προσφοράς εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει την αγορά σε συνθήκες υπερπροσφοράς τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), οι διαταραχές στην παραγωγή και στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο έχουν μεταθέσει τις εκτιμήσεις για την εμφάνιση πλεονάσματος στην παγκόσμια αγορά κατά τουλάχιστον δύο χρόνια.

Για την Ευρώπη, η ενίσχυση των αμερικανικών εξαγωγών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διαθεσιμότητα επιπλέον φορτίων μπορεί να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές και να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα.