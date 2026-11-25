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Με κεντρικό μήνυμα «Μειώνω, διαχωρίζω και αξιοποιώ» ο Κλάδος Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) παρουσιάζει τον «Πρακτικό Οδηγό Διαχείρισης Βιοαποβλήτων» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων (21–29 Νοεμβρίου 2026).

Ο οδηγός εξηγεί με απλά παραδείγματα «τι μπαίνει στον καφέ κάδο» και πώς συλλέγουμε χωριστά τα οργανικά υπολείμματα στο σπίτι.

Παράλληλα, για όσους θέλουν να δοκιμάσουν την οικιακή κομποστοποίηση, παρουσιάζει τα κατάλληλα υλικά, τον βασικό εξοπλισμό για μπαλκόνι ή κήπο και τρόπους να ελέγξουμε πότε το κομπόστ είναι έτοιμο για χρήση.

Η πρόληψη ξεκινά από τις καθημερινές μας επιλογές. Αγοράζουμε και μαγειρεύουμε όσο χρειαζόμαστε, αξιοποιούμε τα τρόφιμα που μπορούν ακόμη να καταναλωθούν και διαχωρίζουμε τα υπολείμματα που απομένουν. Έτσι, λιγότερα οργανικά υλικά καταλήγουν στα σύμμεικτα απορρίμματα και περισσότερα μπορούν να αξιοποιηθούν.

H δημοσίευση του οδηγού αποτελεί πρωτοβουλία της ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη μείωση των απορριμμάτων που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Σημειώνεται πως τα βιοαπόβλητα αποτελούν σχεδόν το 40% των συνολικών αστικών απορριμμάτων. Η σωστή διαλογή τους στην πηγή και η μετατροπή τους σε πολύτιμο πόρο αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στην πράξη.

Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό εδώ: https://www.raaey.gr/apovlita/1305/genika-nea/