Η ταχεία συρρίκνωση των αποθεμάτων ντίζελ στην Κίνα ανατρέπει την εικόνα των προηγούμενων μηνών στην αγορά καυσίμων, οδηγώντας τα εγχώρια διυλιστήρια σε σημαντικό περιορισμό των ποσοτήτων που διαθέτουν στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί έντονα στις εξαγωγές του Νοεμβρίου, οι οποίες οδεύουν προς το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Οι μέχρι στιγμής εμπορικές συμφωνίες δείχνουν ότι τα κινεζικά διυλιστήρια έχουν προγραμματίσει φορτώσεις περίπου 500.000 μετρικών τόνων ντίζελ εντός του μήνα, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούν τις συνολικές εξαγωγές κάτω από το όριο των 800.000 τόνων.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, οι αποστολές θα διαμορφωθούν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας αισθητή μεταβολή σε σχέση με την αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα που είχε προηγηθεί.

Η αύξηση των προηγούμενων μηνών και η πίεση στα αποθέματα

Η σημερινή εικόνα συνδέεται με την έντονη ενίσχυση των εξαγωγών μετά τη χαλάρωση των κρατικών περιορισμών τον Ιούλιο, όταν τα κινεζικά διυλιστήρια απέκτησαν μεγαλύτερα περιθώρια διάθεσης καυσίμων στις διεθνείς αγορές.

Οι εξαγωγές ντίζελ έφτασαν τους 1,33 εκατ. τόνους τον Αύγουστο, ενώ τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν περαιτέρω, αγγίζοντας τους 1,8 εκατ. τόνους.

Η σημαντική αυτή άνοδος περιόρισε σταδιακά τα διαθέσιμα εγχώρια αποθέματα, μειώνοντας πλέον τη δυνατότητα των διυλιστηρίων να διατηρήσουν αντίστοιχους ρυθμούς εξαγωγών.

Η Κίνα συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους προμηθευτές καυσίμων της ασιατικής αγοράς, γεγονός που καθιστά τις μεταβολές στις εξαγωγικές της ποσότητες ιδιαίτερα σημαντικές για την περιφερειακή προσφορά.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι κυβερνητικοί έλεγχοι

Οι περιορισμοί στην εξαγωγική δραστηριότητα συνδέονται επίσης με την ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί το Πεκίνο μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν τον Φεβρουάριο.

Η κινεζική κυβέρνηση είχε προχωρήσει τότε σε αυστηρότερο έλεγχο των εξαγωγών καυσίμων, δίνοντας προτεραιότητα στην εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων για τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς.

Παρά τη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών το καλοκαίρι, τα διυλιστήρια εξακολουθούν να χρειάζονται μηνιαία έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για τις εξαγωγικές τους πωλήσεις.

Την ίδια στιγμή, οι συμφωνίες για τις φορτώσεις κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των τελικών ποσοτήτων.

Προς το παρόν, πάντως, τα διαθέσιμα στοιχεία παραπέμπουν σε σημαντική κάμψη των κινεζικών εξαγωγών ντίζελ, μετά την έντονη κινητικότητα του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, με την εξέλιξη των εγχώριων αποθεμάτων να παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τις επόμενες αποστολές.