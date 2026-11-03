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Σε συμφωνία για την εξαγορά δύο διυλιστηρίων από τη Marathon Petroleum Corp., έναντι ποσού που υπερβαίνει τα 4 δισ. δολάρια, κατέληξε η CVR Energy Inc., εταιρεία διύλισης πετρελαίου που ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Καρλ Άικαν.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο και στη Ρωσία έχουν θέσει εκτός λειτουργίας σημαντικό μέρος της παγκόσμιας δυναμικότητας παραγωγής καυσίμων, προσφέροντας τεράστια κέρδη στα διυλιστήρια άλλων περιοχών, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Τρίτη, η CVR Energy θα αποκτήσει τα διυλιστήρια St. Paul Park και Mandan της Marathon, καθώς και τις συναφείς δραστηριότητες εμπορίας της εταιρείας.

Το συνολικό τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε περίπου 4,2 δισ. δολάρια, στο οποίο θα προστεθεί το καθαρό κεφάλαιο κίνησης.