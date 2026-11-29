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Ο ΟΠΕΚ+ δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία για βασικά ζητήματα στη συνεδρίαση της Κυριακής, καθώς το Ιράκ ανέβαλε την αξιολόγηση της παραγωγικής ικανότητας πετρελαίου, αφήνοντας τη συμμαχία χωρίς σαφή πολιτική παραγωγής για το 2027, την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν και οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον βαθαίνουν τις ρήξεις εντός της ομάδας.

Ο ΟΠΕΚ+ σχεδίαζε να αξιοποιήσει τα πορίσματα της πρώτης στην ιστορία του αναθεώρησης της παραγωγικής ικανότητας των μελών του ώστε να καθορίσει τους στόχους παραγωγής για το επόμενο έτος. Ωστόσο, η πρωτοβουλία πάγωσε, με εκπροσώπους να αναφέρουν ότι το Ιράκ αμφισβήτησε τα ευρήματα και ότι οι διαπραγματεύσεις της Κυριακής ήταν περίπλοκες και δύσκολες.

Ο πόλεμος και οι διαφωνίες γύρω από την παραγωγική ικανότητα προμηνύουν μια ακόμη απαιτητική χρονιά για τον ΟΠΕΚ+ που περιλαμβάνει τον Οργανισμό Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου και συμμάχους όπως τη Ρωσία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως ανταγωνιστής παραγωγός, συνεχίζουν να αξιοποιούν τις εσωτερικές διαιρέσεις της συμμαχίας, όπως αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚ, ορισμένα μέλη ζήτησαν πρόσθετες διαβουλεύσεις με τους συμβούλους που διενεργούν την αξιολόγηση της παραγωγικής ικανότητας έως τα τέλη Μαρτίου, ενώ η ομάδα θα καθορίσει τους στόχους παραγωγής για την «επόμενη περίοδο» βάσει αυτών των στοιχείων στην επόμενη σύνοδό της τον Ιούνιο του 2027, ή νωρίτερα εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Αν και εκπρόσωποι του ΟΠΕΚ+ υποστήριξαν πριν και μετά τη συνεδρίαση ότι συμφωνήθηκε η διατήρηση των υφιστάμενων στόχων παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2027, η επίσημη δήλωση της Κυριακής δεν ανέφερε καμία ποσόστωση για το 2027.

Καμία νέα συνεδρίαση για την ομάδα των επτά μελών

Παράλληλα, επτά μέλη του ΟΠΕΚ+, τα οποία νωρίτερα φέτος αύξαναν την παραγωγή τους με μηνιαίες αυξήσεις, συνεδρίασαν την Κυριακή χωρίς να κάνουν καμία αναφορά στη μετασυνεδριακή τους ανακοίνωση σε νέους στόχους παραγωγής για το 2027.

Οι επτά χώρες, που συνεδρίαζαν κάθε μήνα κατά τη διάρκεια του 2026 για να εγκρίνουν αυξήσεις ποσοστώσεων, θα συνεχίσουν τις επαφές τους μέσω της Κοινής Υπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία συνεδριάζει ανά δίμηνο, χωρίς να ανακοινωθεί νέα ημερομηνία συνάντησης για το συγκεκριμένο σχήμα.

Πλεόνασμα το 2027 και κύμα αποχωρήσεων

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν φέτος πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των διαταραχών στην προσφορά, αλλά υποχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες καθώς αυξήθηκαν οι εξαγωγές από τον Κόλπο και ενισχύθηκαν οι εκτιμήσεις για πλεόνασμα αργού το 2027.

Η Rystad Energy εκτιμά ότι το παγκόσμιο πλεόνασμα πετρελαίου θα φτάσει τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το επόμενο έτος, περίπου το 5% της παγκόσμιας ζήτησης, ακόμη και με μερική μόνο ανάκαμψη των προμηθειών από τον Κόλπο. Η σύνοδος της Κυριακής πραγματοποιήθηκε μήνες μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ με στόχο υψηλότερη άντληση, έπειτα από χρόνια αιτημάτων για αύξηση της ποσόστωσής τους. Η Αγκόλα είχε αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ στις αρχές του 2024, ενώ το Ιράκ έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να αποχωρήσει εάν δεν λάβει υψηλότερη ποσόστωση.