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Στο Νότιο Ιόνιο έφτασε το σεισμογραφικό σκάφος Ramform Tethys, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης στην προσπάθεια διερεύνησης και αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων της Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσε σε δήλωσή του στην κάμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες στις περιοχές παραχώρησης της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη Ιανουαρίου 2027.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως ένα ακόμη ουσιαστικό και αποφασιστικό βήμα στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση των ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας.

Προσφορές από τρεις μεγάλες εταιρείες σεισμικών ερευνών

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από μεγάλους διεθνείς ομίλους για τις ενεργειακές προοπτικές της Ελλάδας.

Ειδικότερα, τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες σεισμικών ερευνών παγκοσμίως, οι SLB, Viridien και BGP, υπέβαλαν προσφορές στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Η συμμετοχή τους, σε συνδυασμό με την παρουσία των Chevron, ExxonMobil και TGS, αποτυπώνει, σύμφωνα με τον υπουργό, την εμπιστοσύνη σημαντικών ενεργειακών ομίλων στις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία των διεθνών εταιρειών με τη HELLENiQ ENERGY και την Energean, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες συμπράξεις αναδεικνύουν την αξιοπιστία και τη σταθερότητα της Ελλάδας ως ενεργειακού εταίρου.

Στόχος η χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Παπασταύρου στην ανάγκη να αποκτήσει η χώρα σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα για τους ενεργειακούς πόρους που ενδέχεται να βρίσκονται στο υπέδαφος των ελληνικών θαλάσσιων περιοχών.

Όπως υπογράμμισε, αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες να διερευνήσει τις διαθέσιμες δυνατότητες και να αξιοποιήσει, όπου αυτό είναι εφικτό, τον εγχώριο ενεργειακό πλούτο προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο σχεδιασμός προχωρά με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και με την εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ενεργειακή ασφάλεια και ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η στρατηγική αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων συνδέεται με ευρύτερους οικονομικούς και γεωπολιτικούς στόχους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και η αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων θα μπορούσε, εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων, να συμβάλει στη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία της χώρας και στην ενίσχυση του ρόλου της ως προμηθευτή ενέργειας στην Ευρώπη.

Ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε, τέλος, την υλοποίηση της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής με την προοπτική βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά με συγκεκριμένο σχεδιασμό και αποφασιστικότητα.

«Σήμερα η εθνική στρατηγική για την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών μας πόρων προχωρά ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, ένα αποφασιστικό βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.