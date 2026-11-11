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Νέο καθεστώς ανεφοδιασμού με πετρέλαιο χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης εφαρμόζεται για τους επαγγελματίες αγρότες, με τη διαδικασία να περνά πλέον μέσα από ψηφιακά κουπόνια και αυτοματοποιημένους ελέγχους. Η αλλαγή επιτρέπει στους δικαιούχους να προμηθεύονται τις ποσότητες καυσίμου που τους αναλογούν, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση ή να συγκεντρώσουν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026, η αγορά πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myDieselApp της ΑΑΔΕ, με την έκδοση ηλεκτρονικού κουπονιού, το οποίο χρησιμοποιείται σε πρατήρια καυσίμων που συμμετέχουν στο σύστημα.

Η διαδικασία βασίζεται στην αυτόματη αναγνώριση των δικαιούχων και στον υπολογισμό της ετήσιας ποσότητας πετρελαίου που μπορεί να προμηθευτεί κάθε αγρότης.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Κάθε ψηφιακό κουπόνι παραμένει ενεργό για πέντε ώρες, ενώ τα λίτρα που δεν χρησιμοποιούνται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους δεν μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο.

Επιπλέον, εάν διαπιστωθεί ότι ένας παραγωγός έχει υπερβεί την ποσότητα που δικαιούται, η διαφορά θα αφαιρεθεί από το όριο της επόμενης χρονιάς.

Οι δικαιούχοι του αγροτικού πετρελαίου χωρίς ΕΦΚ

Η εφαρμογή myDieselApp απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το πετρέλαιο κινητήρων το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικές εργασίες.

Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται τόσο οι δραστηριότητες φυτικής παραγωγής όσο και η κτηνοτροφία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για να ενταχθεί κάποιος στο σύστημα πρέπει να έχει υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και να είναι καταχωρισμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, απαιτείται να έχει αναγνωριστεί ως «επαγγελματίας αγρότης» ή ως «επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα».

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.1224/2026, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, σε συνδυασμό με την εγγραφή στο ΜΑΑΕ για το τρέχον έτος.

Στη διαδικασία συμμετέχουν και οι επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων, καθώς τα πρατήρια χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή για την καταχώριση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Η διαδικασία αγοράς με ψηφιακό κουπόνι

Ο ανεφοδιασμός πραγματοποιείται με συγκεκριμένα βήματα, ώστε κάθε αγορά να συνδέεται με την εγκεκριμένη ποσότητα πετρελαίου του δικαιούχου.

Αρχικά, ο αγρότης συνδέεται στο myDieselApp και δημιουργεί ψηφιακό κουπόνι για τα λίτρα που επιθυμεί να προμηθευτεί.

Το κουπόνι επιδεικνύεται στο συνεργαζόμενο πρατήριο, όπου ο υπεύθυνος σαρώνει ή πληκτρολογεί τον μοναδικό κωδικό του.

Στη συνέχεια εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ενώ η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την καταχώριση του παραστατικού στην εφαρμογή.

Τα στοιχεία ελέγχονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθότητα της συναλλαγής και να ενημερώνεται η διαθέσιμη ποσότητα του δικαιούχου.

Το σύστημα καλύπτει επίσης τις διαδικασίες που ακολουθούν τα πρατήρια για τη διαχείριση των παραστατικών και την επιστροφή του φόρου.

Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί η πεντάωρη διάρκεια ισχύος του κουπονιού. Οι αγρότες πρέπει επομένως να προγραμματίζουν την έκδοσή του σε συνάρτηση με τον χρόνο ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, οι χρήστες καλούνται να προστατεύουν τους προσωπικούς τους κωδικούς και να μη γνωστοποιούν σε τρίτους τα στοιχεία πρόσβασης στο TaxisNet ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

Αυτόματη ένταξη χωρίς αίτηση και δικαιολογητικά

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι ότι δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής.

Η ένταξη των δικαιούχων πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, καθώς η εφαρμογή αντλεί τις απαραίτητες πληροφορίες από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζεται και η μέγιστη ετήσια ποσότητα πετρελαίου που αντιστοιχεί στον κάθε παραγωγό.

Μετά την καταχώρισή του στο σύστημα, ο δικαιούχος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Μέσα από το myDieselApp, ο αγρότης μπορεί να παρακολουθεί το διαθέσιμο υπόλοιπο πετρελαίου που δικαιούται, καθώς αυτό αναπροσαρμόζεται αυτόματα μετά την έκδοση κουπονιών και την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Έτσι, ο δικαιούχος έχει εικόνα των λίτρων που απομένουν και μπορεί να προγραμματίζει τις επόμενες αγορές του.

Πώς καθορίζεται η ετήσια ποσότητα πετρελαίου

Το ανώτατο όριο καυσίμου δεν είναι ενιαίο για όλους τους παραγωγούς, αλλά υπολογίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της αγροτικής τους δραστηριότητας.

Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα εκφράζεται σε λίτρα ανά ημερολογιακό έτος και προκύπτει από τις εκτιμώμενες ανάγκες πετρελαίου για τις εργασίες που πραγματοποιούνται στις καλλιέργειες και στο ζωικό κεφάλαιο.

Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες μηχανικής απασχόλησης και τα δεδομένα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για τους αγρότες που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το προηγούμενο έτος, το αρχικό δικαιούμενο όριο προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης αίτησης.

Όταν καταστούν διαθέσιμα τα στοιχεία της αίτησης του τρέχοντος έτους, η ποσότητα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Διαφορετικός είναι ο αρχικός τρόπος υπολογισμού για τους νεοεισερχόμενους επαγγελματίες αγρότες.

Στην περίπτωσή τους χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των ετήσιων μέγιστων δικαιούμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία φυτικής ή ζωικής παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του προηγούμενου έτους.

Και για τους νεοεισερχόμενους, πάντως, ακολουθεί επανυπολογισμός με βάση τη δήλωση του τρέχοντος έτους.

Τι ισχύει ειδικά για τα λίτρα του 2026

Για τη φετινή χρονιά, η εφαρμογή εμφανίζει από την 1η Νοεμβρίου 2026 την εκτιμώμενη ποσότητα πετρελαίου που απομένει στη διάθεση κάθε δικαιούχου.

Ο αρχικός υπολογισμός γίνεται με βάση τη μέγιστη ετήσια ποσότητα που προκύπτει από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2025.

Από αυτή αφαιρούνται τα λίτρα πετρελαίου που έχουν ήδη αγοραστεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, εφόσον τα σχετικά παραστατικά πώλησης έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Το ποσό που εμφανίζεται αρχικά δεν είναι κατ’ ανάγκη οριστικό, καθώς μπορεί να μεταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της φετινής δήλωσης ΟΣΔΕ.

Όταν οριστικοποιηθούν τα δεδομένα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2026, το myDieselApp θα ενημερωθεί με την πραγματική υπολειπόμενη ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται κάθε αγρότης.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση ή μείωση του διαθέσιμου υπολοίπου, ανάλογα με τα οριστικά στοιχεία της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Αδιάθετα λίτρα και υπερβάσεις: Οι δύο βασικοί περιορισμοί

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαχείριση της ετήσιας ποσότητας, καθώς το νέο σύστημα προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τα αχρησιμοποίητα λίτρα και τις υπερβάσεις.

Εάν ένας αγρότης δεν εξαντλήσει το δικαιούμενο όριο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους, τα αδιάθετα λίτρα δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο δεν μπορεί να προστεθεί στη νέα ετήσια ποσότητα που θα προσδιοριστεί για το 2027.

Αντίστοιχα, όταν η οριστική αναπροσαρμογή των στοιχείων δείξει ότι έχει καταναλωθεί μεγαλύτερη ποσότητα από εκείνη που τελικά δικαιούται ο παραγωγός, προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η εφαρμογή δεν επιτρέπει την έκδοση νέου κουπονιού εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα.

Επιπλέον, τα λίτρα της υπέρβασης αφαιρούνται από τη μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Οι δικαιούχοι χρειάζεται επομένως να παρακολουθούν συστηματικά τόσο το διαθέσιμο υπόλοιπο όσο και τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές που προκύπτουν από την οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Με το myDieselApp, η χορήγηση αγροτικού πετρελαίου χωρίς ΕΦΚ περνά σε ένα **ψηφιακό σύστημα άμεσης αναγνώρισης