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Άμεση φορολογική ελάφρυνση 50,84 λεπτών ανά λίτρο θα έχουν από σήμερα Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 οι δικαιούχοι αγρότες κατά την αγορά πετρελαίου, με τη χρήση ψηφιακού κουπονιού. Το νέο σύστημα myDiesel της ΑΑΔΕ μεταφέρει την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην αντλία, καταργώντας για τον παραγωγό την αναμονή μέχρι τη μεταγενέστερη επιστροφή του ποσού.

Για αγορά 500 επιλέξιμων λίτρων, το όφελος ανέρχεται σε 254,20 ευρώ, ενώ στα 1.000 λίτρα φτάνει τα 508,40 ευρώ. Η ελάφρυνση περιλαμβάνει 41 λεπτά ανά λίτρο από τον ΕΦΚ και ακόμη 9,84 λεπτά από τον ΦΠΑ που αναλογεί στον συγκεκριμένο φόρο.

Μαζί με την αλλαγή στον χρόνο χορήγησης της απαλλαγής, διευρύνονται και οι ποσότητες που μπορούν να καλυφθούν. Το ανώτατο όριο ανεβαίνει στο 200% της προβλεπόμενης κατανάλωσης, από 150% προηγουμένως. Έτσι, για καλλιέργεια με προβλεπόμενη κατανάλωση 10 λίτρων ανά στρέμμα, η επιλέξιμη ποσότητα αυξάνεται από 15 σε 20 λίτρα ανά στρέμμα.

Οι δικαιούχοι και ο υπολογισμός των λίτρων

Στο μέτρο εντάσσονται όσοι έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2025 ή το 2026 και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες ή νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες.

Κάθε παραγωγός θα διαθέτει συγκεκριμένο όριο λίτρων, το οποίο θα προκύπτει από τα στοιχεία της αγροτικής του εκμετάλλευσης. Κατά την αρχική λειτουργία, το σύστημα θα βασιστεί στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2025. Τα δεδομένα θα επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των δηλώσεων του 2026.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το τελευταίο δίμηνο του 2026. Στον προσδιορισμό της διαθέσιμης ποσότητας θα συνυπολογίζονται οι αγορές πετρελαίου που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος με το προηγούμενο καθεστώς επιστροφής ΕΦΚ. Επομένως, το υπόλοιπο κάθε δικαιούχου θα διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη και τις προγενέστερες προμήθειές του.

Η εφαρμογή θα ελέγχει αυτόματα τόσο την ιδιότητα του δικαιούχου όσο και το εάν η αγορά παραμένει εντός των προβλεπόμενων ορίων. Η απαλλαγή θα εφαρμόζεται στις ποσότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ το διαθέσιμο υπόλοιπο θα ενημερώνεται με κάθε συναλλαγή.

Το κουπόνι πέντε ωρών και η αγορά στο πρατήριο

Η πρόσβαση γίνεται από την πύλη myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myDiesel, ή από τη δωρεάν εφαρμογή myDieselApp, για συσκευές iOS και Android.

Ο αγρότης συνδέεται με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet και εκδίδει το ηλεκτρονικό κουπόνι για αγορά πετρελαίου κίνησης. Αυτό φέρει μοναδικό αριθμό και QR code και παραμένει ενεργό για πέντε ώρες από την έκδοσή του, χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Στο πρατήριο, ο υπεύθυνος σαρώνει το QR code ή πληκτρολογεί τον μοναδικό αριθμό. Στη συνέχεια εκδίδει το παραστατικό της αγοράς, εφαρμόζοντας την απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Ο παραγωγός επωφελείται έτσι από τη φορολογική ελάφρυνση κατά τον ανεφοδιασμό.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα διασταυρώνει τα στοιχεία της συναλλαγής, ελέγχει την ποσότητα που δικαιούται ο αγρότης και αφαιρεί τα λίτρα της αγοράς από το διαθέσιμο υπόλοιπό του. Η ψηφιακή διαδικασία επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση τόσο των αγορασμένων ποσοτήτων όσο και εκείνων που απομένουν.

Η επιστροφή του φόρου στους πρατηριούχους

Για τα πρατήρια, η απόδοση του ΕΦΚ προβλέπεται να γίνεται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Προηγείται η επαλήθευση των παραστατικών πώλησης μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα myDATA ή eSend της ΑΑΔΕ.

Δεν απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από τον πρατηριούχο για την επιστροφή. Η διαδικασία συνδέει την εφαρμογή της απαλλαγής στον αγρότη με την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της πώλησης και την απόδοση του φόρου στο πρατήριο, με στόχο την απλούστευση των συναλλαγών και τον περιορισμό των διοικητικών υποχρεώσεων.