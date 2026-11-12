Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Επιστροφή πάνω από τα 93 δολάρια για το Brent ενώ την ίδια ώρα στο επίκεντρο βρίσκεται η επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων αργού από τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για περιορισμό της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, κάτω από την επιφανειακή ηρεμία, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να απειλούν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Ειδικότερα, πέριξ των 93 δολαρίων το βαρέλι κινείται το πετρέλαιο Brent σήμερα Πέμπτη και συγκεριμένα στα 93,60 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI κοντά στα 85,7 δολάρια, μετά τις έντονες μεταβολές των προηγούμενων ημερών, καθώς οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε χωρίς κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Η μείωση των ανησυχιών για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή περιόρισε το ασφάλιστρο κινδύνου στην αγορά αργού πετρελαίου. Παράλληλα, η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και τα αυξανόμενα αποθέματα στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τους φόβους για υπερπροσφορά.

Παρά τη σημαντική διόρθωση των τελευταίων ημερών, το Brent εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο άνω του 50% από την αρχή του έτους. Η υποχώρηση της προηγούμενης εβδομάδας συνδέεται κυρίως με την αποκατάσταση μέρους των πετρελαϊκών ροών από τη Μέση Ανατολή, αλλά και με τις προσδοκίες ότι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ θα μπορούσε να επιταχύνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία διανύει πλέον τον ένατο μήνα της.

Σαουδική Αραβία: Άλμα 26% στην παραγωγή πετρελαίου

Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή των ισορροπιών διαδραματίζει η αύξηση της παραγωγής από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου παγκοσμίως, γνωστοποίησε στον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή της αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά περίπου 26%, φθάνοντας τα 10,563 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από 8,372 εκατ. βαρέλια τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2026.

Ανοδικά κινήθηκε και η παραγωγή του Ιράκ, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚ, αυξήθηκε κατά περίπου 496.000 βαρέλια ημερησίως, φθάνοντας τα 4,49 εκατ. βαρέλια.

Σε επίπεδο OPEC+, η συνολική παραγωγή αργού αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά περίπου 2,04 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στα 41,23 εκατ. βαρέλια, προσεγγίζοντας το 97% των επιπέδων του Φεβρουαρίου, πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η ανάκαμψη αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας και άλλων εξαγωγέων της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις εξαγωγές τους, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση και τις επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλοια. (Reuters ) (Reuters μέσω RTE )

Η αγορά βλέπει περισσότερη προσφορά, αλλά η κρίση δεν έχει τελειώσει

Η αυξημένη προσφορά αρχίζει να αποτυπώνεται και στις φυσικές αγορές πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη. Η εξέλιξη αυτή αποδυναμώνει τις διαφορές τιμών μεταξύ των ποιοτήτων αργού και δημιουργεί ενδείξεις ότι η αγορά ενδέχεται να εισέρχεται σε φάση πλεονάσματος προσφοράς.

Ωστόσο, η αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών δεν σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί οι κίνδυνοι. Οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από εναλλακτικές διαδρομές και πρακτικές μεταφοράς, οι οποίες παρακάμπτουν τα προβληματικά σημεία της περιοχής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας, μέσω του οποίου το πετρέλαιο μεταφέρεται προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfers), στο πλαίσιο μιας πρακτικής που έχει χαρακτηριστεί ως «shuttle trade».

Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, ωστόσο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

«Η προσφορά ανακάμπτει, αλλά αυτό επιτυγχάνεται μέσω εναλλακτικών λύσεων και όχι μέσω ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών, επομένως ο κίνδυνος διαταραχών παραμένει», επισημαίνουν σε ανάλυσή τους οι Brian Martin και Daniel Hynes, αναλυτές της ANZ Group Holdings.

Όπως υπογραμμίζουν, όσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από μια συμφωνία, οι αγορές θα συνεχίσουν να ενσωματώνουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές, παρά την ανάκαμψη της παραγωγής τον Οκτώβριο.

Νέες επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια εντείνουν τις πιέσεις στο ντίζελ

Την ίδια στιγμή, στην Ευρώπη, οι νέες επιθέσεις ουκρανικών drones σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη πιεσμένη διεθνή αγορά ντίζελ.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της εταιρείας ενεργειακών αναλύσεων Energy Aspects, η Ουκρανία έχει πλήξει τουλάχιστον επτά ρωσικά διυλιστήρια από τα τέλη Οκτωβρίου, τερματίζοντας μια σύντομη περίοδο παύσης των επιθέσεων.

Οι εγκαταστάσεις αυτές διαθέτουν συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 1,8 εκατ. βαρελιών ημερησίως, μέγεθος που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο της ονομαστικής δυναμικότητας διύλισης της Ρωσίας.

Οι επιθέσεις δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς περιορίζουν τη δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης καυσίμων, με το ντίζελ να βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών.

Έτσι, ενώ η αυξημένη παραγωγή αργού στη Μέση Ανατολή λειτουργεί ως παράγοντας αποκλιμάκωσης για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι διαταραχές στη διύλιση και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι υπενθυμίζουν ότι η ενεργειακή αγορά παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη.