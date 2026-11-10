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Το πραγματικό οικονομικό στοίχημα της πυρηνικής ενέργειας για την Ελλάδα βρίσκεται στην απόσταση ανάμεσα στο κόστος του καυσίμου και στην τιμή που τελικά πληρώνει ο καταναλωτής. Η δυνατότητα σταθερής ηλεκτροπαραγωγής δημιουργεί προσδοκίες για περιορισμό της ενεργειακής αβεβαιότητας. Για να μετατραπούν, όμως, σε φθηνότερο ρεύμα, χρειάζεται να καλυφθούν σημαντικές επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες.

Η συζήτηση αποκτά βάρος καθώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναζητούν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς. Ένα ενδεχόμενο ελληνικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας θα μπορούσε να προσθέσει μια διαφορετική πηγή παραγωγής στο ενεργειακό μείγμα, με οικονομικά χαρακτηριστικά που απαιτούν αξιολόγηση σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εγκατάστασης.

Οι υπολογισμοί που εξετάζονται τοποθετούν την προμήθεια και κατασκευή του πυρηνικού καυσίμου στα 0,87 λεπτά του ευρώ ανά παραγόμενη κιλοβατώρα, σε τιμές 2026. Το μέγεθος αφορά συγκεκριμένο τμήμα της παραγωγικής δαπάνης και αποτελεί αφετηρία για την ανάλυση.

Το κόστος που καθορίζει τον τελικό λογαριασμό

Πριν παραχθεί η πρώτη κιλοβατώρα, πρέπει να έχουν χρηματοδοτηθεί η προετοιμασία, η αδειοδότηση, η χωροθέτηση και η κατασκευή του σταθμού. Ακολουθούν οι υποδομές σύνδεσης, η στελέχωση, η συντήρηση και οι αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας.

Στην οικονομική εξίσωση προστίθενται η διαχείριση του χρησιμοποιημένου καυσίμου, η τελική διάθεση των αποβλήτων και ο παροπλισμός μετά το τέλος λειτουργίας. Πρόκειται για υποχρεώσεις που συνοδεύουν την επένδυση, ακόμη και όταν η παραγωγική της ζωή έχει ολοκληρωθεί.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η χρηματοδότηση. Ο χρόνος κατασκευής και το κόστος δανεισμού επηρεάζουν την ανάκτηση του αρχικού κεφαλαίου. Αντίστοιχη σημασία έχουν η διάρκεια λειτουργίας και οι όροι πώλησης της ενέργειας.

Επομένως, η ανταγωνιστικότητα θα κριθεί από το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής και την ενσωμάτωσή του στην αγορά. Η σύγκριση μόνο των καυσίμων αφήνει εκτός μεγάλο μέρος της δαπάνης που καλείται να καλύψει ένα τέτοιο έργο.

Η παραγωγή και το περιθώριο σταθερότητας

Ένας ενδεικτικός σταθμός ισχύος 1.200 MW, με συντελεστή λειτουργίας 90%, υπολογίζεται ότι μπορεί να παράγει περίπου 9,5 TWh ετησίως. Η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου στο ένα έκτο της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής του 2024.

Για αυτή την παραγωγή εκτιμάται ετήσιος ανεφοδιασμός περίπου 19 τόνων εμπλουτισμένου ουρανίου, με κόστος προμήθειας και κατασκευής καυσίμου κοντά στα 82 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνονται το ουράνιο, η επεξεργασία, ο εμπλουτισμός και η κατασκευή των στοιχείων καυσίμου.

Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα επιτρέπει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού από σχετικά μικρό όγκο καυσίμου. Παράλληλα, οι μακροχρόνιες συμβάσεις και η δυνατότητα δημιουργίας αποθεμάτων προσφέρουν περιθώρια καλύτερου προγραμματισμού των προμηθειών.

Για τον καταναλωτή, η δυνητική αξία βρίσκεται στη μειωμένη έκθεση σε απότομες μεταβολές του κόστους καυσίμου. Για μια επιχείρηση, η σταθερότητα αυτή μπορεί να διευκολύνει τον προγραμματισμό, εφόσον αποτυπωθεί και στους όρους προμήθειας ηλεκτρισμού.

Η συνεχής παραγωγή μπορεί επίσης να συμπληρώνει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καλύπτοντας ανάγκες όταν η απόδοση φωτοβολταϊκών και αιολικών υποχωρεί. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δυνατότητα πρέπει να συνεκτιμηθεί με τη συνολική διάρθρωση και τις απαιτήσεις του ελληνικού συστήματος.

Η ασφάλεια εφοδιασμού απαιτεί σχεδιασμό

Η ανάπτυξη πυρηνικής παραγωγής προϋποθέτει πρόσβαση σε μια εξειδικευμένη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού. Για ελληνικό πρόγραμμα 2.000–3.000 MW, οι ανάγκες καυσίμου εκτιμώνται περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η κάλυψή τους θεωρείται εφικτή υπό προϋποθέσεις: έγκαιρες συμφωνίες, διαφοροποίηση προμηθευτών και τεχνολογία που υποστηρίζεται από ανεπτυγμένες υποδομές παραγωγής καυσίμου. Η επιλογή αντιδραστήρα συνδέεται επομένως και με τη μακροχρόνια επάρκεια των προμηθειών.

Η δημιουργία αποθεμάτων για αρκετά χρόνια λειτουργίας θα μπορούσε να περιορίσει τον κίνδυνο διακοπών εξαιτίας γεωπολιτικών εντάσεων ή δυσλειτουργιών στις μεταφορές. Παράλληλα, θα απαιτούσε κατάλληλες εγκαταστάσεις και χρηματοδοτικό προγραμματισμό.

Το ζητούμενο είναι μια αλυσίδα που θα παραμένει αξιόπιστη σε βάθος χρόνου. Η ασφάλεια εφοδιασμού αποτελεί διαρκή υποχρέωση του προγράμματος, με επιπτώσεις στη λειτουργία και στο κόστος του.

Τα απόβλητα και οι αποφάσεις της πρώτης ημέρας

Η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων πρέπει να ενσωματωθεί στον σχεδιασμό πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε εγκατάστασης. Απαιτεί τεχνικές λύσεις, θεσμικό πλαίσιο και εξασφαλισμένους πόρους για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Στις επιλογές περιλαμβάνονται η αρχική τοποθέτηση του χρησιμοποιημένου καυσίμου σε δεξαμενές ψύξης και η μεταγενέστερη μεταφορά του σε θωρακισμένα δοχεία ξηρής αποθήκευσης. Εξετάζονται επίσης η επανεπεξεργασία και η οριστική διάθεση σε κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς.

Για την κάλυψη των μελλοντικών υποχρεώσεων προβλέπεται ως κατεύθυνση η συγκρότηση ειδικών ταμείων, με εισφορές κατά τη λειτουργία των σταθμών. Έτσι, η χρηματοδότηση της διαχείρισης αποβλήτων και του παροπλισμού θα αποτελεί μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας.

Το μέγεθος του προγράμματος επηρεάζει την οικονομική αποδοτικότητα: οι εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης έχουν υψηλό σταθερό κόστος, επιβαρύνοντας περισσότερο ανά μονάδα αποβλήτων μικρότερες υποδομές.

Τα εξεταζόμενα ελληνικά σενάρια εκτείνονται από 300 έως 4.800 MW, καταδεικνύοντας το εύρος των επιλογών που παραμένουν ανοικτές. Η διεθνής συνεργασία και η αξιοποίηση εμπειρίας χωρών όπως η Φινλανδία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Ελβετία μπορούν να υποστηρίξουν την προετοιμασία. Το καταναλωτικό όφελος, ωστόσο, θα αποδειχθεί μόνο μέσα από ολοκληρωμένη τεχνική και οικονομική αποτίμηση.