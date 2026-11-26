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Την αποφασιστικότητα της Βόρειας Κορέας να ενισχύσει περαιτέρω το πυρηνικό της οπλοστάσιο και να διευρύνει τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων επανέλαβε ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στέλνοντας νέο προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Πιονγκγιάνγκ δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα, χαρακτηρίζοντας αμετάκλητη την ιδιότητά της ως πυρηνικής δύναμης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε την Τετάρτη σε εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικών υλικών και έρευνας για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξανόμενης στρατιωτικής έντασης στην κορεατική χερσόνησο, καθώς η Πιονγκγιάνγκ κατηγορεί την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της ότι διευρύνουν τις πυρηνικές δυνατότητες και τη στρατιωτική τους συνεργασία, απειλώντας την ασφάλεια της Βόρειας Κορέας.

Εντολή για περισσότερα τακτικά πυρηνικά όπλα

Κατά την επίσκεψή του στο Ινστιτούτο Πυρηνικών Όπλων, ο Κιμ ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση των τακτικών πυρηνικών όπλων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικού τύπου αποστολές και επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Η αναφορά του υποδηλώνει την πρόθεση της Πιονγκγιάνγκ να διευρύνει τις δυνατότητες ανάπτυξης και χρήσης πυρηνικών όπλων πέρα από τα στρατηγικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης συνέδεσε ευθέως την ανάπτυξη αυτών των οπλικών συστημάτων με τη γεωγραφική θέση της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Βόρεια Κορέα «μοιράζεται σύνορα με το πιο επικίνδυνο και εχθρικό κράτος».

Αν και δεν το κατονόμασε στη συγκεκριμένη αναφορά, η δήλωση θεωρείται σαφής αιχμή κατά της Νότιας Κορέας, την οποία ο Κιμ χαρακτήρισε και σε άλλα σημεία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας του.

Σύμφωνα με το KCNA, η επίσκεψη εντάσσεται στις προσπάθειες της Πιονγκγιάνγκ να αντιμετωπίσει αυτό που ο Κιμ περιέγραψε ως «απερίσκεπτη επέκταση των πυρηνικών δυνάμεων και των στρατιωτικών συμμαχιών των εχθρικών κρατών».

«Η πυρηνική μας ιδιότητα δεν θα αλλάξει ποτέ»

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Βόρεια Κορέα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια αποπυρηνικοποίησής της.

Απορρίπτοντας τη σχετική διεθνή συζήτηση, υποστήριξε ότι το καθεστώς της χώρας ως πυρηνικά εξοπλισμένου κράτους είναι μη αναστρέψιμο.

«Η ιδιότητά μας ως πυρηνικής δύναμης δεν θα αλλάξει ποτέ», δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πυρηνική πολιτική αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και είναι κατοχυρωμένη στο ανώτατο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας.

«Η πυρηνική μας πολιτική αποτελεί βασικό στοιχείο της διαφύλαξης της κυριαρχίας της Δημοκρατίας και είναι κατοχυρωμένη στον θεμελιώδη νόμο του κράτους», ανέφερε.

Με τις δηλώσεις αυτές, η Πιονγκγιάνγκ επαναβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει το πυρηνικό της οπλοστάσιο ως μόνιμο χαρακτηριστικό της αμυντικής και στρατηγικής της πολιτικής, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκατάλειψής του υπό τις σημερινές συνθήκες.

Το KCNA δεν προσδιόρισε τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκε ο Κιμ, ούτε δημοσιοποίησε στοιχεία για τα επίπεδα παραγωγής πυρηνικών υλικών ή οπλικών συστημάτων.

Νέες ενδείξεις επέκτασης των πυρηνικών εγκαταστάσεων

Οι δηλώσεις του Κιμ έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), τα οποία καταδεικνύουν ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του οργανισμού την περασμένη εβδομάδα, οι εξωτερικές εργασίες για μια νέα επέκταση της αρχικής μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου στο Γιονγκμπιόν είχαν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει τις ανησυχίες για τις δυνατότητες της Πιονγκγιάνγκ να αυξήσει την παραγωγή πυρηνικών υλικών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή όπλων.

Ωστόσο, ο IAEA δεν διαθέτει άμεση πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Βόρειας Κορέας από το 2009. Ως εκ τούτου, η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της χώρας πραγματοποιείται μέσω δορυφορικών εικόνων και πληροφοριών από ανοιχτές πηγές.

Η απουσία επιθεωρητών στο έδαφος περιορίζει τη δυνατότητα ανεξάρτητης επιβεβαίωσης του πραγματικού μεγέθους του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και της ποσότητας των υλικών που παράγονται.

Στο στόχαστρο των κατηγοριών οι ΗΠΑ και τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατηγόρησε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ενισχύουν τις πυρηνικές δυνατότητες των συμμάχων τους στην περιοχή, επιδεινώνοντας, κατά την άποψή του, το περιβάλλον ασφαλείας στην κορεατική χερσόνησο.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον ενθαρρύνει γειτονικές συμμαχικές χώρες να αποκτήσουν πυρηνοκίνητα υποβρύχια, ενώ παράλληλα προωθεί πολιτικές πυρηνικής διαμοίρασης και κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την ανακοίνωση της Νότιας Κορέας ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, σχέδιο το οποίο είχε υποστηρίξει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025, όπως προκύπτει από κοινό ενημερωτικό έγγραφο του Λευκού Οίκου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Πιονγκγιάνγκ, η οποία θεωρεί ότι η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Σεούλ μεταβάλλει τις ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο δεν είναι απαραίτητα εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα. Ο όρος αφορά στο σύστημα πρόωσης του σκάφους και όχι στον οπλισμό που μεταφέρει.

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η Βόρεια Κορέα συνδέει την ανάπτυξη τέτοιων υποβρυχίων με την ευρύτερη ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Σεούλ.

Η συνάντηση με τον Τραμπ που δεν πραγματοποιήθηκε

Οι νέες τοποθετήσεις του Κιμ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν αβέβαιες οι προοπτικές επανέναρξης του διαλόγου μεταξύ της Βόρειας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει την επιθυμία να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη στο περιθώριο της συνόδου APEC, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Σενζέν της Κίνας.

Ωστόσο, η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ η Πιονγκγιάνγκ δεν απάντησε δημοσίως στην αμερικανική πρόταση.

Σε συνέντευξή του στη New York Post την Τρίτη, ο Τραμπ απέρριψε την εκτίμηση ότι ο Κιμ τον αγνόησε, υποστηρίζοντας ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου ανά πάσα στιγμή.

Όπως δήλωσε, οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσαν να «ξεκινήσουν αμέσως», διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν έχει υπάρξει πρόσφατη επαφή μεταξύ των δύο ηγετών.

«Είχαμε ασχοληθεί με άλλα ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στάση του Αμερικανού Προέδρου υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με την Πιονγκγιάνγκ, χωρίς όμως να υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένες ενδείξεις για επικείμενη συνάντηση.

Από το ναυάγιο του 2019 στη νέα πυρηνική κλιμάκωση

Οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται ουσιαστικά σε αδιέξοδο από το 2019, όταν κατέρρευσαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τραμπ και Κιμ για το βορειοκορεατικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Έκτοτε, η Πιονγκγιάνγκ έχει επιταχύνει την ανάπτυξη των πυρηνικών της δυνατοτήτων, απορρίπτοντας επανειλημμένες προσπάθειες της Ουάσινγκτον και της Σεούλ για την επανέναρξη του διαλόγου.

Η νέα επίσκεψη του Κιμ στις εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικών υλικών, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του για την επιχειρησιακή αξιοποίηση τακτικών πυρηνικών όπλων, αναδεικνύει την προτεραιότητα που εξακολουθεί να αποδίδει το καθεστώς στην ενίσχυση της στρατιωτικής του ισχύος.