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Οικονομική ενίσχυση έως 3.000 ευρώ για την αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων προβλέπει η κυβερνητική παρέμβαση που προανήγγειλε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κόστος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου για να ανταποκριθούν στις νέες προδιαγραφές λειτουργίας και ελέγχου της αγοράς.

Η σχετική ρύθμιση αναμένεται να ενταχθεί σε προσεχές νομοσχέδιο, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο οικονομικής στήριξης των πρατηριούχων για τις απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.

Η ανακοίνωση έγινε κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Στο επίκεντρο η αναβάθμιση των πρατηρίων

Η παρέμβαση αφορά τα συστήματα εισροών – εκροών, τα οποία αποτελούν βασικό μηχανισμό για την καταγραφή και την παρακολούθηση της διακίνησης καυσίμων στα πρατήρια.

Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες προδιαγραφές συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τους πρατηριούχους, οι οποίοι καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες τεχνικές εργασίες και στην αναβάθμιση του εξοπλισμού τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση, ύψους έως 3.000 ευρώ ανά πρατηριούχο, έρχεται να καλύψει μέρος του σχετικού κόστους.

Η ρύθμιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς η συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις προϋποθέτει επενδύσεις σε συστήματα και υποδομές, σε μια περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των πρατηρίων εξακολουθεί να επιβαρύνεται από αυξημένες απαιτήσεις ελέγχου και παρακολούθησης της αγοράς.

Νέες απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς καυσίμων

Η αναβάθμιση των συστημάτων συνδέεται με την προσπάθεια για ενισχυμένο έλεγχο της αγοράς καυσίμων και μεγαλύτερη ακρίβεια στην καταγραφή των ποσοτήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα πρατήρια.

Η λειτουργία των συστημάτων εισροών-εκροών επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση των συναλλαγών και της διακίνησης καυσίμων, δημιουργώντας ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο εποπτείας.

Η εφαρμογή των νέων προδιαγραφών, ωστόσο, σημαίνει ότι οι πρατηριούχοι πρέπει να αναλάβουν το κόστος των αναγκαίων παρεμβάσεων. Η κρατική ενίσχυση επιχειρεί να λειτουργήσει ως μερική αντιστάθμιση αυτής της επιβάρυνσης, χωρίς να μετακυλίεται το σύνολο του κόστους στις επιχειρήσεις.

Το ακριβές περιεχόμενο της ρύθμισης, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσω του νομοσχεδίου στο οποίο θα ενταχθεί η σχετική διάταξη.

Η αγορά καυσίμων σε φάση προσαρμογής

Για τους πρατηριούχους, η αναβάθμιση των υποδομών δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική υποχρέωση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των πρατηρίων.

Τα συστήματα εισροών-εκροών βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας, καθώς συνδέονται με την παρακολούθηση της διακίνησης των καυσίμων και τη λειτουργία μηχανισμών ελέγχου.

Η οικονομική ενίσχυση έως 3.000 ευρώ αναμένεται, επομένως, να περιορίσει το αρχικό κόστος για τις επιχειρήσεις που θα χρειαστεί να προχωρήσουν στις απαιτούμενες αλλαγές.

Παράλληλα, η κυβερνητική παρέμβαση επιχειρεί να διατηρήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου της αγοράς και στην οικονομική δυνατότητα των πρατηρίων να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Στήριξη του κλάδου

Η προαναγγελία της ενίσχυσης αποτελεί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν έντονα τον κλάδο των πρατηριούχων, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον με αυξημένες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις.

Το ποσό των 3.000 ευρώ λειτουργεί ως ανώτατο όριο της οικονομικής στήριξης που προωθείται, με τη σχετική διάταξη να αναμένεται να καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Η τελική μορφή του μέτρου θα εξαρτηθεί από το νομοσχέδιο στο οποίο θα ενταχθεί. Μέχρι τότε, το βασικό μήνυμα προς την αγορά είναι ότι μέρος του κόστους για την αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών θα καλυφθεί μέσω κρατικής χρηματοδότησης.

Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει τους πρατηριούχους στην προσαρμογή τους στις νέες προδιαγραφές, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κατεύθυνση για περισσότερη διαφάνεια, ηλεκτρονική παρακολούθηση και αποτελεσματικότερο έλεγχο στη διακίνηση καυσίμων.