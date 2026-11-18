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Σημαντική αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά από τις αρχές Νοεμβρίου, προσφέροντας μια πρώτη ανάσα στους καταναλωτές ενόψει της χειμερινής περιόδου. Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στα πρατήρια, με τη βενζίνη να εμφανίζεται σε ορισμένα σημεία ακόμη και κάτω από το όριο των 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ μειωμένο είναι και το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης.

Την εικόνα αυτή περιέγραψε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» του ΕΡΤnews Radio, επισημαίνοντας ότι η αγορά καταγράφει συνεχείς μειώσεις από την αρχή του μήνα.

Καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει η πτώση του πετρελαίου Brent στην περιοχή των 90-95 δολαρίων το βαρέλι, όταν τον Οκτώβριο οι τιμές είχαν κινηθεί πάνω από τα 100 δολάρια, φτάνοντας στα μέσα του μήνα ακόμη και τα 117 δολάρια.

Η αλλαγή αυτή έχει δημιουργήσει πιο ευνοϊκές συνθήκες για τα ελληνικά νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανάγκες για θέρμανση.

Πόσο έχουν μειωθεί οι τιμές στα πρατήρια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Παπαγεωργίου, οι μειώσεις στα καύσιμα κίνησης φτάνουν τα 22 έως 25 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης έχει υποχωρήσει κατά περίπου 13 λεπτά το λίτρο, με βάση τις μέσες τιμές σε πανελλαδικό επίπεδο.

Υπενθύμισε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου, με τιμή εκκίνησης τα 1,57 ευρώ ανά λίτρο, ενώ έκτοτε η αγορά έχει κινηθεί πτωτικά.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη βενζίνη, με τις πρώτες αισθητά χαμηλότερες τιμές να κάνουν την εμφάνισή τους στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ειδικότερα, σε ορισμένα πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται πλέον στα 1,88-1,89 ευρώ το λίτρο, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σταδιακή μεταφορά της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών στην εγχώρια αγορά.

Τι αναμένεται μέχρι τα Χριστούγεννα

Παρά τη βελτίωση των τελευταίων εβδομάδων, η πορεία των τιμών παραμένει άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος των πρατηριούχων, το επικρατέστερο σενάριο για την ελληνική αγορά προβλέπει σταθεροποίηση των τιμών τουλάχιστον έως το τέλος Νοεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται νέα υποχώρηση μέσα στον Δεκέμβριο.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να δουν πρόσθετες μειώσεις μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές.

Άλλωστε, παρά την πρόσφατη πτωτική τάση, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 17%-18% υψηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αυτό σημαίνει ότι η αγορά απέχει ακόμη από την πλήρη αποκλιμάκωση, ενώ οι διεθνείς αβεβαιότητες δεν επιτρέπουν ασφαλείς προβλέψεις για τη μεσοπρόθεσμη εξέλιξη των τιμών.

Ο ρόλος των αμερικανικών αποθεμάτων και των επιδοτήσεων

Στους παράγοντες που έχουν συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους περιλαμβάνεται και η αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, άσκησε καθοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές.

Παράλληλα, θετικά αξιολογείται από τον κλάδο η διατήρηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα και για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, καθώς περιορίζει την επιβάρυνση των καταναλωτών σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών αναγκών.

Ο πρόεδρος των πρατηριούχων υπογράμμισε ότι η παράταση της στήριξης αποτελεί βασικό αίτημα τόσο των επαγγελματιών του κλάδου όσο και των νοικοκυριών.

«Απαίτηση του κλάδου και των καταναλωτών είναι οι επιδοτήσεις να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα», ανέφερε χαρακτηριστικά.