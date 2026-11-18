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Η Ρωσία εισήγαγε τον περασμένο μήνα ποσότητες-ρεκόρ βενζίνης διά θαλάσσης, καθώς οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε διυλιστήρια, περιορίζοντας την παραγωγική ικανότητα της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι εισαγωγές διά θαλάσσης έφτασαν τους 390.000 τόνους τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή αντιστροφή του παραδοσιακού ρόλου της Ρωσίας ως εξαγωγέα καυσίμων και αναδεικνύοντας την ευπάθειά της στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών.

Τα ουκρανικά πλήγματα σε διυλιστήρια έχουν βυθίσει φέτος τη Ρωσία στη σοβαρότερη κρίση καυσίμων από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, μεταδίδουν οι Financial Times. Η κατάσταση σταθεροποιήθηκε αφότου η Μόσχα έλαβε έκτακτα μέτρα για να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της αγοράς και αύξησε τις εισαγωγές, μεταξύ άλλων από το Μαρόκο, την Τουρκία, την Ινδία και την Αίγυπτο.

Η Ρωσία άρχισε να εισάγει βενζίνη διά θαλάσσης τον Ιούλιο, με τα φορτία να καταφθάνουν σε βόρεια λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, καθώς και στις ακτές της Λευκής Θάλασσας, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μαύρη Θάλασσα.

Τον Ιούλιο, η Ρωσία εισήγαγε επίσης ποσότητες-ρεκόρ βενζίνης από τη γειτονική Λευκορωσία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του λευκορωσικού ερευνητικού ινστιτούτου Beroc.

Έκτοτε, η Ρωσία έχει εισαγάγει περισσότερους από 600.000 τόνους λευκορωσικής βενζίνης, γεγονός που ανάγκασε το Μινσκ να ανακατευθύνει ποσότητες που προορίζονταν για άλλες εξαγωγικές αγορές και να λειτουργήσει τα διυλιστήριά του σχεδόν στο μέγιστο της παραγωγικής τους ικανότητας.

Τα διυλιστήρια της Λευκορωσίας, καθώς και το διυλιστήριο Vadinar της Ινδίας, από το οποίο προήλθε το σύνολο των ινδικών αποστολών βενζίνης προς τη Ρωσία, επεξεργάζονται κυρίως ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Το Καζακστάν προμήθευσε επίσης τη Ρωσία με επιπλέον 8.000 τόνους βενζίνης από το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας, Γερλάν Ακενζένοφ. Η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των προμηθευτών υποδηλώνει ότι η Ρωσία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες βενζίνης.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι εισαγωγές βενζίνης έχουν πάψει να αποτελούν απλώς μια βραχυπρόθεσμη λύση για το Κρεμλίνο και εξελίσσονται σε βασικό παράγοντα για την κάλυψη της μακροπρόθεσμης ζήτησης της χώρας.

Ενδεικτική της ανησυχίας της κυβέρνησης είναι η παρέμβαση του Αλεξάντερ Νόβακ, αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδιου για την ενέργεια, ο οποίος αυτή την εβδομάδα κάλεσε τις κρατικές υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις να «καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια» για να διασφαλιστεί η κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η «αποκατάσταση της λειτουργίας των διυλιστηρίων το συντομότερο δυνατό», ενώ ζήτησε να συνεχιστούν οι εισαγωγές καυσίμων προκειμένου να «εξαλειφθούν οι τοπικές ελλείψεις».

Η κρίση βενζίνης στη Ρωσία κορυφώθηκε το καλοκαίρι, όταν εκτιμάται ότι το 40% έως 45% της διυλιστικής ικανότητας της χώρας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, εν μέσω της περιόδου των θερινών διακοπών και της συγκομιδής των αγροτικών προϊόντων.Η κατάσταση αυτή ανάγκασε τις περισσότερες περιφέρειες να επιβάλουν κάποια μορφή περιορισμού στη διάθεση καυσίμων, καθώς στα πρατήρια σχηματίζονταν ουρές οχημάτων μήκους πολλών χιλιομέτρων.

Τα περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα στη Ρωσία κινούνται με βενζίνη, η παραγωγή της οποίας υπό κανονικές συνθήκες υπερβαίνει την εγχώρια κατανάλωση κατά περίπου 10% έως 20%. Τα βαρέα οχήματα και τα μηχανήματα χρησιμοποιούν κυρίως πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), το οποίο η Ρωσία παράγει σε ποσότητες πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης.

Από την έναρξη της κρίσης, η Ρωσία έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να διατηρήσει επαρκώς εφοδιασμένη την εγχώρια αγορά βενζίνης. Εκτός από την αύξηση των εισαγωγών, η κυβέρνηση χαλάρωσε τις προδιαγραφές ποιότητας των καυσίμων, επιτρέποντας τη διάθεση βενζίνης χαμηλότερης ποιότητας, και παρέτεινε τους ήδη ισχύοντες περιορισμούς στις εξαγωγές.

Ο Σεργκέι Κάουφμαν, αναλυτής της χρηματιστηριακής εταιρείας Finam με έδρα τη Μόσχα, εκτιμά ότι η παραγωγή βενζίνης στη Ρωσία βρίσκεται σε επίπεδα κατά 13% έως 18% χαμηλότερα σε σύγκριση με τις αρχές του 2026.

Προς το παρόν, η κατάσταση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, με τους περιορισμούς στη διάθεση καυσίμων να εφαρμόζονται μόνο στα πρατήρια της Rosneft, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου των πρατηρίων της χώρας.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί ραγδαία, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στοχοποιεί ρωσικά διυλιστήρια.