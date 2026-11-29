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Με αισθητή πτώση της τιμής του ρεύματος, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, η σημερινή Κυριακή αποτελεί μια «ανάσα» μέσα στο γενικότερο περιβάλλον των διαρκών προκλήσεων που οδηγούν σε εκτόξευση.

Ουδείς αμφιβάλει, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια πρόσκαιρη, αν όχι και εφήμερη, ομαλοποίηση καθώς συνήθως από Δευτέρα αρχίζουν πάλι τα δύσκολα. Και τούτο όχι μόνο γιατί ξεκινά μια εργάσιμη εβδομάδα με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, λόγω της εισόδου στην καρδιά του χειμώνα, αλλά και γιατί δεν έχουν εκλείψει οι πηγές του «κακού», δηλαδή οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στο ράλι των τιμών του φυσικού αερίου και του ρεύματος, όπως οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μ. Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά και τα ιδιαίτερα χαμηλά αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες.

Ούτως ή άλλως, ο Νοέμβριος έχει αποδειχθεί «διακεκαυμένος» μήνας για τις τιμές του ρεύματος τόσο στην Ελλάδα, όπου θα κλείσει σε σαφώς ακριβότερα επίπεδα σε σχέση με τον Οκτώβριο και πολύ περισσότερο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πού κινούνται οι τιμές

Για σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά η τιμή της μεγαβατώρας πέφτει, -παρά την αύξηση της ζήτησης-, κάτω από 200 ευρώ και διαμορφώνεται στα 191,14 ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 9,15% σε σχέση με χθες Σάββατο (ήταν στα 210,4 ευρώ), όταν και σημειώθηκε μείωση κατά 17,92% σε σχέση με την Παρασκευή (ήταν στα 256,31 ευρώ-η υψηλότερη τιμή της εβδομάδας). Δηλαδή μέσα σε ένα διήμερο η χονδρεμπορική τιμή της μεγαβατώρας υποχώρησε κατά 65 ευρώ.

Όσον αφορά τη διακύμανση, η χαμηλότερη τιμή για σήμερα είναι στα 151,51 ευρώ/MWh και η υψηλότερη στα 240 ευρώ/MWh.

Το ρόλο του…κυματοθραύστη παίζουν, για μια ακόμη φορά, οι ΑΠΕ που εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής, ανακτώντας τα πρωτεία από το φυσικό αέριο. Έτσι, στη σημερινή λίστα φτάνουν στο 55%, το φυσικό αέριο έχει υποχωρήσει στο 27%, ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές με 8,45%, ο λιγνίτης με 5,69%, τα υδροηλεκτρικά με 3,03% και η αποθήκευση με 0,78%.

Σημαντική αποκλιμάκωση έναντι των προηγουμένων ημερών που είχαν «πατήσει» τα 300 ευρώ/MWh, εμφανίζουν για σήμερα οι τιμές και στις άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Έτσι, η Βουλγαρία είναι στα 196,62 ευρώ/MWh, η Γερμανία στα 190 ευρώ/MWh, η Ισπανία στα 198 ευρώ/MWh, η Πορτογαλία στα 208,17 ευρώ/MWh, η Γαλλία στα 203,8 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία στα 202,52 ευρώ/MWh, η Κροατία στα 202,37 ευρώ/MWh, η Ιταλία στα 188,93 ευρώ/MWh, η Ρουμανία στα 194,12 ευρώ/MWh, η Πολωνία στα 113,38 ευρώ/MWh και η Ολλανδία στα 195,57 ευρώ/MWh.

Όπως είναι γνωστό βέβαια, το κρίσιμο μέγεθος που καθορίζει εν πολλοίς την τιμή του ρεύματος είναι το φυσικό αέριο. Με βάση την τελευταία εικόνα της περασμένης Παρασκευής, στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Δεκέμβριο έκλεισαν στα 84,7 ευρώ/MWh, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 1,8%. Η τιμή, δηλαδή, παραμένει σε υψηλά επίπεδα πέριξ των 90 ευρώ/MWh.