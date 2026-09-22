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Στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους εκτοξεύεται η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, φθάνοντας τα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέση ημερήσια τιμή που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού μέσα στο 2026, επαναφέροντας τη χονδρεμπορική σε επίπεδα που ξυπνούν μνήμες από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Η ένταση της πίεσης που φέρνουν οι ανατιμήσεις στο ρεύμα αποτυπώνεται ακόμη καθαρότερα τις βραδινές ώρες, όταν η υποχώρηση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά αυξάνει την ανάγκη λειτουργίας μονάδων φυσικού αερίου εκτινάσσοντας τις τιμές στα 340,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει και η χαμηλότερη τιμή της μέρας που φτάνει τα 116,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η νέα άνοδος έρχεται την ώρα που νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία προετοιμάζονται για έναν ακριβό ενεργειακό χειμώνα, με το μέτωπο των υγρών καυσίμων, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού να παραμένουν σε κοινή τροχιά. Το στοίχημα πλέον για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας είναι πόσο από το αυξημένο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς θα απορροφήσουν οι προμηθευτές και πόσο θα περάσει στα τιμολόγια του Οκτωβρίου.

Τον Σεπτέμβριο η μέση τιμή της πράσινης κιλοβατώρας κινήθηκε πάνω από τα 20 λεπτά και ήταν υψηλότερη από τις χρεώσεις των παρόχων τον προηγούμενο μήνα. Τι θα συμβεί από τον Οκτώβριο θα φανεί από τις προσφορές των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα μέσα της επομένης εβδομάδας.

Οι ανατιμήσεις φέρνουν το ρεύμα στο επίκεντρο της νέας ενεργειακής ακρίβειας, την ώρα που τα νοικοκυριά βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο για τα οποία η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα τις επόμενες μέρες. Εάν η διεθνής αναταραχή παραταθεί και περάσει στα τιμολόγια της λιανικής, ο φετινός χειμώνας θα δοκιμάσει ξανά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αλλά και τα περιθώρια της κυβέρνησης για νέες παρεμβάσεις στήριξης.

Η κλιμάκωση του ενεργειακού κόστους αναμένεται, πάντως, να επισπεύσει τις παρεμβάσεις και του βιομηχανικού κόσμου. Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι το θέμα δεν αποκλείεται να τεθεί δημόσια μέσα στην εβδομάδα, πριν από τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ στις 6 Οκτωβρίου παρουσία του Πρωθυπουργού με αιχμή την ανάγκη άμεσων λύσεων για την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.

Ράλι από την αρχή του μήνα

Η κλιμάκωση της χονδρικής τιμής ξεκίνησε από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση μέχρι σήμερα. Από την 1 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώνεται κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι μέσης τιμής 133,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το σύνολο του Αυγούστου. Η χονδρεμπορική αγορά κινείται έτσι ήδη κατα 20% υψηλότερα από τον προηγούμενο μήνα.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συγκρατούν την τιμή τις ώρες υψηλής παραγωγής, και συνεχίζουν και σήμερα να πρωτοστατούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 47,72%. Δεν μπορούν όμως να αποσυνδέσουν πλήρως την ελληνική αγορά από το φυσικό αέριο. Οι μονάδες αερίου παραμένουν αναγκαίες για την επάρκεια και την ευστάθεια του συστήματος και, συχνά, είναι εκείνες που καθορίζουν την οριακή τιμή ηλεκτρισμού στις ώρες αιχμής. Για σήμερα συμμετέχουν στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με 33%, κρατώντας εκτός τη λιγνιτική παραγωγή της Πτολεμαίδα 5, με τα υδροηλεκτρικά να συμμετέχουν αντίστοιχα με 5%.

Κόκκινος ο χάρτης και στην Ευρώπη

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στο νέο κύμα ανόδου που σαρώνει την Ευρώπη και σε αυτό φαίνεται να συνηγορούν η μεγάλη ξηρασία που έχει ρίξει τα αποθέματα υδροηλεκτρικής παραγωγής. Σήμερα, η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού κοκκινίζει σε μεγάλο τμήμα της ΕΕ, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στην Ιρλανδία, στα 239,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη Σερβία, στα 233,90 ευρώ, και στη Ρουμανία, στα 231,70 ευρώ.

Στα 226,70 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνεται η τιμή στη Δανία, ενώ Γερμανία και Ελβετία κινούνται στα 226,20 ευρώ. Ακολουθούν η Ολλανδία με 223,90 ευρώ, η Κροατία με 223,50 ευρώ, η Ουγγαρία με 222,60 ευρώ και η Τσεχία με 221,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η Ελλάδα, με 211,76 ευρώ ανά μεγαβατώρα, βρίσκεται στο ακριβό μπλοκ της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, πολύ κοντά στη Βουλγαρία, όπου η τιμή ανέρχεται στα 211,70 ευρώ. Η Ιταλία με τη σειρά της εμφανίζεται οριακά χαμηλότερα, στα 205,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Διόρθωση στα καύσιμα, όχι ακόμη στο ρεύμα

Η εικόνα στην αγορά ηλεκτρισμού έρχεται σε αντίθεση με τη χθεσινή υποχώρηση που καταγράφηκε στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Το TTF, ο βασικός ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς για το φυσικό αέριο, υποχώρησε στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παραμένοντας ωστόσο υπερδιπλάσιο σε σχέση με τα επίπεδα των περίπου 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η διόρθωση συνδέεται με τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο διπλωματικών επαφών και πιθανής συνάντησης με τον πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης των ηνωμένων εθνών στη Νέα Υόρκη. Οι αγορές ερμήνευσαν τις εξελίξεις ως μια προσωρινή μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου, χωρίς να προεξοφλούν ουσιαστική εκτόνωση της κρίσης.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υποχωρήσει μετά από μέρες η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI κατέγραφαν απώλειες 5,09%, στα 95,5 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο παρά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εξακολουθούν να εμφανίζουν άνοδο άνω του 11% από την αρχή του Σεπτεμβρίου.

Στο ΥΠΕΝ δεν υπάρχει προς το παρόν απόφαση για νέα επιδότηση στους λογαριασμούς. Η κυβέρνηση θα περιμένει να φανεί εάν η διεθνής αναταραχή έχει διάρκεια και, κυρίως, εάν η άνοδος της χονδρεμπορικής περάσει στα τιμολόγια Οκτωβρίου. Αν η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά γίνει μεγάλη και παρατεταμένη, οι επιδοτήσεις παραμένουν διαθέσιμο όπλο.

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