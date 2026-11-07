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Με αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και περιορισμένα περιθώρια απορρόφησης των ανατιμήσεων βρίσκονται αντιμέτωποι οι καταναλωτές στην αρχή της χειμερινής περιόδου. Η άνοδος στη χονδρική αγορά ενισχύει την πίεση στους λογαριασμούς, ενώ οι εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες δείχνουν ότι η ενεργειακή ακρίβεια θα έχει διάρκεια.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαφορά ανάμεσα στις κυμαινόμενες και τις σταθερές χρεώσεις. Τα πράσινα τιμολόγια έχουν ήδη ενσωματώσει σημαντικές αυξήσεις, ενώ τα σταθερά προγράμματα, παρά τις δικές τους ανατιμήσεις, εξακολουθούν να εμφανίζονται αισθητά οικονομικότερα. Η επιλογή συμβολαίου αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς η αγορά εισέρχεται στους μήνες αυξημένων ενεργειακών αναγκών.

Παράλληλα, οι πιέσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να εξαντλούν την επίδραση της ανόδου των καυσίμων. Το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων στη χονδρική διατηρεί την αβεβαιότητα για το τελικό κόστος που θα κληθούν να καλύψουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η επιβάρυνση έχει ήδη φτάσει στους καταναλωτές

Η εικόνα των πράσινων τιμολογίων του Οκτωβρίου αποτυπώνει τη μεταφορά της ενεργειακής πίεσης στη λιανική. Οι ανατιμήσεις κινήθηκαν μεταξύ 6,7% και 26,7%, με τη μέση αύξηση να διαμορφώνεται στο 12%.

Οι χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας κυμάνθηκαν από 14,7 έως 27,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η μέση τιμή πλησίασε τα 22 λεπτά, όταν τον Σεπτέμβριο βρισκόταν περίπου στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η απόσταση μεταξύ χαμηλότερης και υψηλότερης χρέωσης δείχνει ότι η επιβάρυνση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Για την ίδια κατανάλωση, το κόστος προμήθειας διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το πρόγραμμα. Συνεπώς, η γενική άνοδος της αγοράς δεν αρκεί από μόνη της για να περιγράψει τι πληρώνει κάθε καταναλωτής.

Η σημασία αυτής της διαφοράς μεγαλώνει όσο αυξάνονται οι κιλοβατώρες που καταναλώνονται. Ένα νοικοκυριό με υψηλές ανάγκες ηλεκτρικής θέρμανσης είναι περισσότερο εκτεθειμένο στις ανατιμήσεις της κιλοβατώρας, αφού η επιπλέον χρέωση εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο όγκο κατανάλωσης.

Η χονδρική προειδοποιεί για δύσκολο χειμώνα

Το υπόβαθρο των ανατιμήσεων βρίσκεται στη συνεχή επιδείνωση των συνθηκών στη χονδρεμπορική αγορά. Ο Οκτώβριος έκλεισε στην Ελλάδα με μέση τιμή 197 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 26% έναντι του Σεπτεμβρίου και κατά 75% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025.

Οι δύο συγκρίσεις αναδεικνύουν διαφορετικές πλευρές της πίεσης. Η μηνιαία μεταβολή αποτυπώνει την ταχύτητα της πρόσφατης ανόδου, ενώ η ετήσια δείχνει πόσο έχει επιβαρυνθεί το ενεργειακό περιβάλλον σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ακόμη εντονότερη ήταν η εικόνα για τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, όταν η μέση χονδρεμπορική τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στα 312 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για ημερήσια τιμή, η οποία δεν ταυτίζεται με τον μέσο όρο ολόκληρου του μήνα, αλλά καταδεικνύει το εύρος των πιέσεων.

Οι προβλέψεις τοποθετούν τη χονδρική ακόμη και πάνω από τα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Εφόσον επιβεβαιωθούν, η αγορά θα παραμείνει ακριβή σε όλη την κρίσιμη περίοδο του χειμώνα.

Καθοριστικός παράγοντας είναι το φυσικό αέριο, με τη χονδρική τιμή του να έχει αυξηθεί κατά 200% από τον Φεβρουάριο. Η άνοδος αυτή τροφοδοτεί το κόστος ηλεκτρισμού και περιορίζει τις προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση.

Το δίλημμα ανάμεσα σε σταθερή και κυμαινόμενη χρέωση

Για τα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου, η εικόνα που είχε διαμορφωθεί πριν από τις ανακοινώσεις παρέπεμπε σε νέες αυξήσεις. Ο σχεδιασμός δεν προέβλεπε κρατικές επιδοτήσεις που θα περιόριζαν την επιβάρυνση, στοιχείο που ενίσχυε τη σημασία της τελικής τιμής κάθε προγράμματος.

Οι προβλέψεις για τη χονδρική, ωστόσο, δεν αποτελούν συγκεκριμένη πρόβλεψη για κάθε λογαριασμό. Η τελική χρέωση προμήθειας εξαρτάται από τους όρους του συμβολαίου, ενώ το πληρωτέο ποσό επηρεάζεται και από την κατανάλωση. Η διάκριση είναι ουσιαστική, ώστε οι ημερήσιες μεταβολές της αγοράς να μην εκλαμβάνονται ως αντίστοιχες αυξήσεις για όλους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα σταθερά τιμολόγια διατηρούν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των κυμαινόμενων, παρότι έχουν επίσης ακριβύνει. Προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στη χρέωση της ενέργειας, στοιχείο χρήσιμο όταν οι εκτιμήσεις δείχνουν παρατεταμένη μεταβλητότητα.

Η σύγκριση χρειάζεται να γίνεται με βάση τη συνολική εικόνα του προγράμματος: τιμή κιλοβατώρας, πάγιο, διάρκεια και προϋποθέσεις εκπτώσεων. Η χαμηλότερη διαφημιζόμενη χρέωση δεν περιγράφει πάντοτε ολόκληρο το κόστος.

Για τους καταναλωτές, το ζητούμενο είναι ένας προϋπολογισμός που να αντέχει τις χειμερινές ανάγκες. Η προσεκτική επιλογή τιμολογίου και ο έλεγχος της κατανάλωσης αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα όσο η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών παραμένει αβέβαιη.