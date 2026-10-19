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Μια ιδιαίτερα ανησυχητική προειδοποίηση για το μέλλον του πλανήτη απηύθυνε ο Όλαφ Σλάιπεν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), επισημαίνοντας ότι ο διαθέσιμος χρόνος για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου έχει σχεδόν εξαντληθεί.

Μιλώντας τη Δευτέρα στη Μανίλα, ο Σλάιπεν υπογράμμισε ότι τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως η ανθρωπότητα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην εξάντληση του εναπομείναντος προϋπολογισμού άνθρακα που είναι συμβατός με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Πρόκειται για την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που μπορεί ακόμη να εκπεμφθεί στην ατμόσφαιρα, προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα περιορισμού της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

«Δεν επιλέγουμε πλέον μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας»

Ο Ευρωπαίος κεντρικός τραπεζίτης περιέγραψε με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους το δίλημμα που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα.

«Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι ο εναπομείνας προϋπολογισμός άνθρακα, που είναι συμβατός με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C, έχει πλέον σχεδόν εξαντληθεί», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Δεν επιλέγουμε πλέον ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία, αλλά ανάμεσα σε μια έκβαση που θα είναι κακή, αλλά ακόμη διαχειρίσιμη, και σε μια έκβαση που δεν θα μπορούμε πλέον να διαχειριστούμε».

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κλιματικής πρόκλησης και την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς τα περιθώρια αποτροπής ακόμη σοβαρότερων συνεπειών περιορίζονται.

Η προειδοποίηση από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών

Ο Σλάιπεν πραγματοποίησε την παρέμβασή του με την ιδιότητα του προέδρου του Network for Greening the Financial System (NGFS), του διεθνούς δικτύου κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών που ασχολείται με την ενσωμάτωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παράλληλα, είναι διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η προειδοποίηση δεν προέρχεται από περιβαλλοντική οργάνωση, αλλά από έναν κορυφαίο εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών νομισματικών αρχών.

Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική πρόκληση. Οι δυνητικές επιπτώσεις της στις υποδομές, στην παραγωγή, στις ασφαλιστικές δραστηριότητες και στην οικονομική σταθερότητα εξηγούν γιατί βρίσκεται πλέον και στο πεδίο ενδιαφέροντος των κεντρικών τραπεζών.

Το μήνυμα του Σλάιπεν είναι ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο αν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του 1,5°C, αλλά πόσο σοβαρές και πόσο διαχειρίσιμες θα είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής τις επόμενες δεκαετίες.