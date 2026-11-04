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Περισσότερο από το 50% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης εξακολουθεί να καλύπτεται από υδρογονάνθρακες, στοιχείο που, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY Ανδρέα Σιάμισιη, επιβάλλει μια ρεαλιστική προσέγγιση στην ενεργειακή μετάβαση.

Από το βήμα του συνεδρίου ADIPEC 2026 στο Άμπου Ντάμπι, ο κ. Σιάμισιης άσκησε κριτική στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική των προηγούμενων ετών, υποστηρίζοντας ότι η «πράσινη ατζέντα» κυριάρχησε με μονόπλευρο τρόπο και συνέβαλε στην υποεπένδυση στη διύλιση.

Όπως σημείωσε, διακρίνεται πλέον αλλαγή στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο αν θα έχει διάρκεια. Οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται, πρόσθεσε, και η μετάβαση δεν μπορεί να στηριχθεί σε μία μόνο τεχνολογία ούτε να οδηγήσει σε πλήρη αποκλεισμό των υδρογονανθράκων από το ενεργειακό μείγμα.

«Δεν υπάρχει μία μαγική λύση ή μία τεχνολογία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε», ανέφερε, τονίζοντας ότι απαιτείται συνδυασμός τεχνολογιών και ότι οι φιλοδοξίες πρέπει να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές δυνατότητες. «Χρειαζόμαστε όλες τις διαθέσιμες πηγές στο ενεργειακό μας μείγμα», είπε.

Οι αναταράξεις ως νέα κανονικότητα

Ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY περιέγραψε τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών – από την οικονομική κρίση και την πανδημία έως τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και την κρίση στον Περσικό – ως συνθήκες που έχουν καταστήσει τις αναταράξεις «τη νέα κανονικότητα» για την ενεργειακή αγορά.

Όπως υπογράμμισε, οι κρίσεις δημιουργούν κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες. Για να ανταποκριθούν, οι εταιρείες χρειάζονται ευελιξία στις προμήθειες, στα συστήματα και στις αγορές τους, καθώς και ισορροπία ανάμεσα στην αναπτυξιακή στρατηγική και τη διαχείριση κινδύνου. Καθοριστική είναι, επίσης, η δυνατότητα να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις και να δρουν άμεσα.

Για την HELLENiQ ENERGY, ο μετασχηματισμός του επιχειρηματικού μοντέλου και η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού συνέβαλαν, σύμφωνα με τον ίδιο, στην καλύτερη προετοιμασία απέναντι στην κρίση. Στην ανθεκτικότητα του ομίλου, πρόσθεσε, συνεισφέρουν και τα τρία παράκτια διυλιστήριά του στη Μεσόγειο, περιοχή που αποτελεί σταυροδρόμι ενεργειακών διαδρομών.

Ο κ. Σιάμισιης συμμετείχε σε δύο ενότητες του ADIPEC, όπου συζητήθηκαν οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται. Το συνέδριο διεξάγεται από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 υπουργών Ενέργειας και εκπροσώπων πάνω από 2.250 εταιρειών από περισσότερες από 172 χώρες. Οι επισκέπτες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 240.000.