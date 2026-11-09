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Η κατακόρυφη πτώση της παραγωγής αιολικής ενέργειας προκαλεί νέο κύμα ανατιμήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού, με τις τιμές να ξεπερνούν τα 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τις ώρες αιχμής της Δευτέρας. Η εξέλιξη αναδεικνύει την ευπάθεια των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές υποχωρεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις κρατικών και ιδιωτικών μετεωρολογικών φορέων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη έως την Τετάρτη στη βορειοδυτική και την κεντρική Ευρώπη. Ένα βραδέως κινούμενο καιρικό μέτωπο δημιουργεί συνθήκες άπνοιας και αυξημένης συννεφιάς σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρισμού της περιοχής.

Το πρόβλημα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονο στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της Μπενελούξ. Ο διαχειριστής του βρετανικού ηλεκτρικού δικτύου προειδοποίησε για πιθανή στενότητα στην επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας το πρωί της Δευτέρας, εκτιμώντας ότι το έλλειμμα ισχύος μπορεί να φτάσει περίπου τα 1,4 γιγαβάτ.

Ο ρόλος του φυσικού αερίου και το φαινόμενο Dunkelflaute

Οι ήδη αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, καθώς οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο καθορίζουν συχνά την οριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πίεση γίνεται εντονότερη κατά τις ψυχρές περιόδους με περιορισμένο άνεμο και ηλιοφάνεια, ένα φαινόμενο γνωστό στη Γερμανία ως Dunkelflaute. Όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές περιορίζεται, απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή ακριβότερων μονάδων ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη της ζήτησης.

Εάν τέτοιες περίοδοι εμφανιστούν συχνότερα στη διάρκεια του χειμώνα, η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενες εκρήξεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόσθετη πίεση αναμένεται να ασκήσει η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της MetDesk, Μπεν Ντέιβις, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κινηθούν αυτή την εβδομάδα κατά 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

Σε υψηλά τετραετίας οι τιμές στη Γαλλία

Η ένταση στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτυπώνεται ήδη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Στη Γερμανία και τη Γαλλία, τα συμβόλαια παράδοσης Δεκεμβρίου διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο EEX κοντά στα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα, υπερδιπλάσια επίπεδα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Στη γαλλική αγορά, η τιμή επόμενης ημέρας για τη Δευτέρα διαμορφώθηκε στα 334,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κατά τη δημοπρασία του Epex Spot SE, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Αντίστοιχα, στη Γερμανία η τιμή επόμενης ημέρας έφτασε τα 345,64 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ σε ορισμένα δεκαπεντάλεπτα της βραδινής αιχμής οι τιμές ξεπέρασαν ακόμη και τα 600 ευρώ.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού, καθώς η εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες και το υψηλό κόστος των συμβατικών καυσίμων ενισχύουν τον κίνδυνο έντονων διακυμάνσεων των τιμών.