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Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για το ηλεκτρικό σύστημα δεν προέρχεται μόνο από την ηλεκτροκίνηση, τις αντλίες θερμότητας ή τη βιομηχανική μετάβαση. Έρχεται από τα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη, που μετατρέπονται ταχύτατα σε έναν από τους σημαντικότερους νέους παράγοντες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εξίσωση, ωστόσο, έχει δύο πλευρές. Η AI απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρισμού για να αναπτυχθεί, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει στον ενεργειακό κλάδο τα εργαλεία για να λειτουργεί αποδοτικότερα, φθηνότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Από την πρόβλεψη της ζήτησης και της παραγωγής των ΑΠΕ μέχρι την προληπτική συντήρηση και τη διαχείριση εκατομμυρίων αποκεντρωμένων ενεργειακών πόρων, οι αλγόριθμοι αποκτούν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με το Forbes.

Διαμορφώνεται έτσι μια νέα αλληλεξάρτηση: όσο περισσότερο αναπτύσσεται η AI, τόσο περισσότερο ηλεκτρισμό χρειάζεται· και όσο πιο σύνθετο γίνεται το ηλεκτρικό σύστημα, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχει από AI.

Η μεγάλη ανατροπή στην κατανάλωση ηλεκτρισμού

Για περισσότερο από μία δεκαετία η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη εμφάνιζε μικρές μεταβολές. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η τεχνολογική πρόοδος και η αποβιομηχάνιση τμημάτων της ευρωπαϊκής οικονομίας είχαν δημιουργήσει την εικόνα μιας αγοράς στην οποία η κατανάλωση δύσκολα θα επέστρεφε σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Τα data centers αλλάζουν πλέον αυτή την εικόνα.

Η κατανάλωση των ευρωπαϊκών κέντρων δεδομένων υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τις 149 έως 287 TWh έως το 2030, σημειώνοντας αύξηση που ενδέχεται να αγγίξει το 170% σε σύγκριση με το 2022.

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι ανάγκες είναι ακόμη μεγαλύτερες. Η ηλεκτρική κατανάλωση των data centers εκτιμάται ότι μπορεί να υπερδιπλασιαστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας και να προσεγγίσει τις 945 TWh τον χρόνο. Πρόκειται για ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν αντίστοιχη με τη σημερινή συνολική κατανάλωση της Ιαπωνίας.

Πίσω από αυτή την εκρηκτική αύξηση βρίσκονται η εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, το generative AI, οι υπηρεσίες cloud και γενικότερα η ραγδαία αύξηση της υπολογιστικής ισχύος που απαιτεί η ψηφιακή οικονομία.

Και σε αντίθεση με άλλους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, τα data centers χρειάζονται αδιάλειπτη τροφοδοσία 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα.

Η πρόσβαση σε επαρκή ηλεκτρική ισχύ μετατρέπεται, επομένως, σε βασικό κριτήριο για το πού θα κατασκευαστεί ένα νέο data center. Σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, μάλιστα, το βασικό εμπόδιο για νέες επενδύσεις δεν είναι πλέον η εξεύρεση κεφαλαίων ή οικοπέδων, αλλά ο χρόνος που απαιτείται για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Data centers με απαιτήσεις βαριάς βιομηχανίας

Η συγκέντρωση μεγάλων εγκαταστάσεων AI σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές δημιουργεί ένα εντελώς νέο φορτίο για τα συστήματα ηλεκτρισμού.

Ένα μεγάλο data center μπορεί να έχει ενεργειακές απαιτήσεις που παραπέμπουν περισσότερο σε βιομηχανική εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας παρά σε συμβατικό κτίριο υπηρεσιών. Και όταν πολλές τέτοιες μονάδες συγκεντρώνονται στην ίδια περιοχή, οι ανάγκες για δίκτυα μεταφοράς και διανομής, νέα παραγωγική ισχύ και αποθήκευση αυξάνονται δραστικά.

Η τάση είναι ήδη εμφανής στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η άνοδος της ζήτησης που συνδέεται με την AI έχει οδηγήσει ακόμη και σε επανεξέταση σχεδίων απόσυρσης συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς η επάρκεια ισχύος επιστρέφει ψηλά στην ατζέντα των διαχειριστών.

Για την Ευρώπη η πρόκληση είναι ακόμη πιο σύνθετη. Η ήπειρος καλείται να εξασφαλίσει μεγάλες ποσότητες νέας ηλεκτρικής ενέργειας για την ψηφιακή οικονομία, την ίδια στιγμή που επιδιώκει ταχεία απανθρακοποίηση της παραγωγής της.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο να παραχθεί περισσότερος ηλεκτρισμός. Πρέπει να παραχθεί με τρόπο που να συμβαδίζει με τους κλιματικούς στόχους, να παραμένει οικονομικά ανταγωνιστικός και να μπορεί να μεταφερθεί εγκαίρως στα σημεία όπου εμφανίζεται η νέα ζήτηση.

Η AI από ενεργειακό πρόβλημα γίνεται εργαλείο

Η άλλη όψη αυτής της αλλαγής είναι πολύ διαφορετική. Η τεχνολογία που δημιουργεί ένα νέο κύμα κατανάλωσης μπορεί να εξελιχθεί ταυτόχρονα σε βασικό εργαλείο εξοικονόμησης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος.

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού χρησιμοποιούν ήδη αλγορίθμους για να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη ζήτηση, να εντοπίζουν προβλήματα στα δίκτυα, να υπολογίζουν την παραγωγή αιολικών και φωτοβολταϊκών και να οργανώνουν καλύτερα τη συντήρηση κρίσιμου εξοπλισμού.

Η ανάγκη αυτή γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε ένα παραδοσιακό σύστημα, η παραγωγή μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να προσαρμόζεται στη ζήτηση. Με τις ΑΠΕ, όμως, ένα αυξανόμενο μέρος της παραγωγής εξαρτάται από τον ήλιο και τον άνεμο. Οι μεταβολές μπορούν να είναι μεγάλες ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, δημιουργώντας πολύ μεγαλύτερες ανάγκες πρόβλεψης και εξισορρόπησης.

Η AI μπορεί να συνδυάζει δεδομένα από μετεωρολογικές προβλέψεις, ιστορικά στοιχεία παραγωγής, συμπεριφορά καταναλωτών και πραγματικές συνθήκες του δικτύου, ώστε να προσφέρει πολύ ακριβέστερη εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Η καλύτερη πρόβλεψη σημαίνει λιγότερες αποκλίσεις, χαμηλότερο κόστος εξισορρόπησης και περιορισμό της ανάγκης διατήρησης ακριβών εφεδρικών μονάδων.

Από τη βλάβη στην προληπτική συντήρηση

Εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή στη συντήρηση των ενεργειακών υποδομών.

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος του εξοπλισμού συντηρούνταν είτε σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα είτε αφού εμφανιζόταν κάποιο πρόβλημα. Η predictive maintenance επιτρέπει διαφορετική προσέγγιση.

Δεδομένα από αισθητήρες μπορούν να αναλύονται διαρκώς από αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, οι οποίοι αναγνωρίζουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας πριν αυτή οδηγήσει σε πραγματική βλάβη.

Μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς, υποσταθμοί και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις μπορούν έτσι να συντηρούνται στοχευμένα, περιορίζοντας διακοπές, κόστος επισκευών και μη προγραμματισμένους χρόνους εκτός λειτουργίας.

Σε ένα ηλεκτρικό σύστημα που πρέπει να λειτουργεί με ολοένα μικρότερα περιθώρια και μεγαλύτερες ποσότητες μεταβλητής παραγωγής, αυτή η δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Τα «έξυπνα» δίκτυα και τα εκατομμύρια μικρά assets

Η ενεργειακή μετάβαση δεν αυξάνει μόνο τις ΑΠΕ. Αλλάζει και τη δομή του ίδιου του συστήματος.

Εκατομμύρια φωτοβολταϊκά στις στέγες, οικιακές και βιομηχανικές μπαταρίες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φορτιστές και αντλίες θερμότητας προστίθενται σταδιακά σε ένα δίκτυο που σχεδιάστηκε για μια πολύ διαφορετική εποχή.

Ο καταναλωτής μπορεί πλέον να είναι ταυτόχρονα παραγωγός, να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να μεταβάλλει την κατανάλωσή του ανάλογα με τις τιμές ή τις ανάγκες του συστήματος.

Η αποτελεσματική διαχείριση εκατομμυρίων τέτοιων μικρών ενεργειακών μονάδων απαιτεί αποφάσεις σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και εδώ βρίσκεται ίσως μία από τις σημαντικότερες μελλοντικές εφαρμογές της AI.

Τα έξυπνα δίκτυα θα μπορούν να αποφασίζουν πότε είναι προτιμότερο να φορτίζεται μια μπαταρία, πότε να μετατοπίζεται η κατανάλωση, πότε να αξιοποιείται η αποκεντρωμένη παραγωγή και πώς να αποφεύγονται τοπικές υπερφορτώσεις.

Με άλλα λόγια, η AI μπορεί να εξελιχθεί στο «νευρικό σύστημα» μιας αγοράς ηλεκτρισμού που θα είναι πολύ πιο αποκεντρωμένη από τη σημερινή.

Από ενεργειακό βάρος σε σύμμαχο του δικτύου

Ακόμη και τα ίδια τα data centers, όμως, δεν χρειάζεται να λειτουργούν αποκλειστικά ως τεράστιοι και ανελαστικοί καταναλωτές.

Ένα μέρος των υπολογιστικών εργασιών μπορεί να μετακινείται χρονικά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Εργασίες που δεν είναι απολύτως επείγουσες θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να εκτελούνται όταν η ζήτηση στο δίκτυο είναι χαμηλότερη ή όταν υπάρχει μεγάλη παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά.

Πειραματικές εφαρμογές έχουν δείξει ότι τα κέντρα δεδομένων μπορούν ακόμη και να μειώνουν προσωρινά την κατανάλωσή τους χωρίς ουσιαστική υποβάθμιση των υπηρεσιών τους.

Αυτό δημιουργεί μια νέα πιθανή αγορά ενεργειακής ευελιξίας. Οι ψηφιακοί όμιλοι θα μπορούσαν να αμείβονται για την προσαρμογή της κατανάλωσής τους στις ανάγκες του δικτύου, περιορίζοντας τις αιχμές και συμβάλλοντας στην απορρόφηση μεγαλύτερων ποσοτήτων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σχέση ανάμεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς και τις εταιρείες ηλεκτρισμού μπορεί έτσι να αλλάξει χαρακτήρα. Από μια απλή σχέση προμηθευτή και μεγάλου καταναλωτή, μπορεί να εξελιχθεί σε συνεργασία για τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος.

Το νέο επενδυτικό στοίχημα της ενέργειας

Η νέα πραγματικότητα δημιουργεί ταυτόχρονα ένα τεράστιο επενδυτικό μέτωπο. Η εξάπλωση των data centers δεν απαιτεί μόνο περισσότερες μονάδες παραγωγής, αλλά και ισχυρότερα δίκτυα, νέες διασυνδέσεις, αποθήκευση και ψηφιακές υποδομές.

Η δυνατότητα μιας χώρας ή μιας περιοχής να προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε αξιόπιστη και ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων στην AI.

Παράλληλα, οι εταιρείες ηλεκτρισμού θα χρειαστεί να επενδύσουν περισσότερο σε δεδομένα, αισθητήρες, αυτοματισμούς και λογισμικό, καθώς το δίκτυο μετατρέπεται σταδιακά από μια σχετικά παθητική υποδομή μεταφοράς ενέργειας σε ένα ψηφιακό σύστημα που παρακολουθεί, προβλέπει και αντιδρά.

Η μετάβαση αυτή ενδέχεται να αλλάξει ακόμη και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ενεργειακών επιχειρήσεων. Στο μέλλον δεν θα αρκεί μόνο η κατοχή μονάδων παραγωγής ή δικτύων. Η ικανότητα αξιοποίησης δεδομένων και αλγορίθμων θα αποτελεί όλο και περισσότερο μέρος της αξίας μιας επιχείρησης ηλεκτρισμού.

Η εποχή της «ηλεκτρικής νοημοσύνης»

Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται τελικά στην αλληλεξάρτηση δύο υποδομών που μέχρι πρόσφατα αντιμετωπίζονταν σε μεγάλο βαθμό χωριστά: της ενέργειας και των δεδομένων.

Χωρίς επαρκή ηλεκτρική ισχύ δεν μπορεί να υπάρξει η επόμενη γενιά της AI. Και χωρίς προηγμένα ψηφιακά εργαλεία θα γίνεται ολοένα δυσκολότερη η διαχείριση ενός ηλεκτρικού συστήματος με περισσότερες ΑΠΕ, αποθήκευση, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και εκατομμύρια αποκεντρωμένους πόρους.

Το αποτέλεσμα είναι ένας κύκλος που αυτοτροφοδοτείται. Η ανάπτυξη της AI αυξάνει τις ανάγκες για ηλεκτρισμό, δίκτυα και επενδύσεις. Οι νέες ενεργειακές ανάγκες αυξάνουν με τη σειρά τους την πολυπλοκότητα του συστήματος και δημιουργούν μεγαλύτερη ανάγκη για αλγορίθμους, αυτοματισμούς και έξυπνη διαχείριση.

Η «ηλεκτρική νοημοσύνη» περιγράφει ακριβώς αυτή τη μετάβαση: μια οικονομία στην οποία τα ηλεκτρόνια και τα δεδομένα δεν αποτελούν πλέον δύο ξεχωριστούς κόσμους, αλλά δύο αλληλένδετες υποδομές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί μεγάλο μέρος της ανάπτυξης των επόμενων δεκαετιών.

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