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Σε νέα περίοδο έντονων διακυμάνσεων εισέρχεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χονδρεμπορική τιμή να καταγράφει απότομη άνοδο και τους καταναλωτές να αναζητούν μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις αυξήσεις. Η πίεση στις τιμές συμπίπτει με μια σημαντική αναδιάταξη στη λιανική αγορά, καθώς περισσότεροι από 280.000 οικιακοί μετρητές έχουν απομακρυνθεί από τα πράσινα τιμολόγια μέσα σε επτά μήνες.

Στις 12 Οκτωβρίου 2026, η τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώθηκε στα 218,04 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 36,97% σε σχέση με τα 159,18 ευρώ της προηγούμενης ημέρας. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί μέχρι τότε μέσα στον Οκτώβριο, εξέλιξη που επαναφέρει τις ανησυχίες για πιθανή μετακύλιση των αυξήσεων στους επόμενους λογαριασμούς.

Η άνοδος της χονδρικής δεν συνεπάγεται αυτόματα αντίστοιχη αύξηση στη λιανική, καθώς η τελική επιβάρυνση εξαρτάται από το συμβόλαιο, τον μηχανισμό τιμολόγησης και την εμπορική πολιτική κάθε προμηθευτή. Ωστόσο, αναδεικνύει τη σημασία της επιλογής προγράμματος, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένη κατανάλωση.

Η μετατόπιση από τα πράσινα τιμολόγια

Παρά τη σταδιακή απώλεια πελατών, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να συγκεντρώνουν την πλειονότητα των οικιακών συνδέσεων. Τον Ιούλιο του 2026 αριθμούσαν 3.118.078 μετρητές, έναντι 3.399.199 τον Ιανουάριο.

Η καθαρή μείωση των 281.121 μετρητών συνοδεύτηκε από υποχώρηση του μεριδίου τους από 57,28% σε 52,54%. Η τάση παρέμεινε πτωτική και το καλοκαίρι, καθώς τον Μάιο το μερίδιο βρισκόταν στο 53,73% και τον Ιούνιο στο 53,17%.

Μόνο μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου καταγράφηκαν 41.489 λιγότεροι μετρητές στην κατηγορία. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη μεταβολή της συνολικής κατανομής και όχι τις ακριβείς μετακινήσεις κάθε καταναλωτή μεταξύ των διαφορετικών προϊόντων.

Μπλε και κίτρινα κερδίζουν έδαφος

Η ανάγκη για προβλεψιμότητα ενισχύει τη θέση των μπλε σταθερών τιμολογίων. Στο τέλος Ιουλίου συγκέντρωναν 1.865.831 οικιακούς μετρητές, αυξημένους κατά 170.134 σε σχέση με τον Ιανουάριο. Το μερίδιό τους έφθασε στο 31,44%, από 28,57% στην αρχή του έτους.

Η συνολική αύξηση, πάντως, δεν ήταν συνεχής. Μετά το υψηλό των 1.890.500 μετρητών τον Μάιο, ακολούθησε μικρή υποχώρηση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ένδειξη ότι η αγορά εξακολουθεί να αναζητεί ισορροπίες.

Μεγαλύτερη δυναμική στο τελευταίο διάστημα εμφανίζουν τα κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια. Οι οικιακοί μετρητές τους αυξήθηκαν από 839.703 τον Ιανουάριο σε 951.178 τον Ιούλιο, με το μερίδιο να ενισχύεται από 14,15% σε 16,03%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον Ιούλιο προστέθηκαν καθαρά 47.310 μετρητές στη συγκεκριμένη κατηγορία, την ώρα που πράσινα και μπλε υποχωρούσαν. Η επιλογή κυμαινόμενου προϊόντος, ωστόσο, δεν εγγυάται χαμηλότερη τελική χρέωση, καθώς αυτή επηρεάζεται από την εξέλιξη των τιμών και τους όρους κάθε προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις και η κυριαρχία της ΔΕΗ

Αντίστοιχη ανακατανομή καταγράφεται και στους επαγγελματικούς λογαριασμούς ρεύματος. Οι μετρητές στα πράσινα τιμολόγια μειώθηκαν από 951.561 σε 912.808, με το μερίδιό τους να περιορίζεται στο 56,15%.

Τα κυμαινόμενα επαγγελματικά προγράμματα ενισχύθηκαν στους 306.742 μετρητές, καταλαμβάνοντας το 18,87% της αγοράς, ενώ τα σταθερά συγκέντρωναν 405.962 μετρητές και μερίδιο 24,97%.

Στα κυμαινόμενα προγράμματα, το 54,57% των επιχειρήσεων έχει επιλέξει χρέωση που γνωστοποιείται στην αρχή του μήνα, ενώ το 45,43% ενημερώνεται για την τελική τιμή μετά την ολοκλήρωση της κατανάλωσης.

Παρά τις μεταβολές, η ΔΕΗ διατηρεί την πρώτη θέση στη λιανική αγορά, με 5.485.953 μετρητές και μερίδιο 71,27%. Ακολουθούν η Protergia με 8,27%, ο ΗΡΩΝ με 4,70%, η ΖeniΘ με 4,65% και η Enerwave με 4,33%.

Συνολικά δραστηριοποιούνται 23 προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των πέντε προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει κατά πόσο η νέα άνοδος στη χονδρεμπορική αγορά θα επηρεάσει τις τελικές χρεώσεις και θα επιταχύνει τη μετατόπιση των καταναλωτών. Το βέβαιο είναι ότι η επιλογή τιμολογίου αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τον οικογενειακό και επιχειρηματικό προϋπολογισμό.