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Έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026 έχουν περιθώριο τα νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται πριν από τα Χριστούγεννα. Για όσους διαμένουν σε πολυκατοικίες με κοινή προμήθεια πετρελαίου, ωστόσο, η διαδικασία απαιτεί προετοιμασία και συνεννόηση με τον διαχειριστή, καθώς η ατομική αίτηση συνδέεται με τα στοιχεία του κτιρίου.

Η ενίσχυση της περιόδου 2026-2027 αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και συνοδεύεται από αύξηση 30%. Το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με το καύσιμο, την περιοχή και την οικογενειακή κατάσταση, ενώ η καταβολή του συνδέεται με τις επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως τις 10 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή αφορά την έναρξη της διαδικασίας, ενώ η καταληκτική προθεσμία υποβολής παραμένει η 4η Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται επομένως να διαχωρίσουν το άνοιγμα της εφαρμογής από τη λήξη των αιτήσεων.

Η αίτηση και τα στοιχεία που χρειάζονται

Η είσοδος πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Ο αιτών δηλώνει το είδος θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τον οικισμό, την επιφάνεια της κατοικίας και το καθεστώς χρήσης της.

Για μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία απαιτείται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρούντος. Απαραίτητος είναι επίσης ένας ενεργός IBAN, καταχωρισμένος στο myAADE, στον οποίο ο δικαιούχος εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Το επίδομα καλύπτει αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη είτε παραχωρημένη δωρεάν. Κάθε δικαιούχος επιδοτείται για ένα μόνο είδος θέρμανσης, επομένως η επιλογή στην αίτηση πρέπει να ανταποκρίνεται στη δαπάνη που θα πραγματοποιήσει.

Η προσεκτική συμπλήρωση έχει πρακτική σημασία: διαφορετικά στοιχεία στην αίτηση και στα παραστατικά μπορούν να δυσκολέψουν τις διασταυρώσεις. Πριν από την οριστικοποίηση, χρειάζεται έλεγχος της παροχής, της διεύθυνσης και των φορολογικών στοιχείων.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Το γενικό ανώτατο όριο φτάνει τα 1.040 ευρώ, ενώ για περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης προβλέπονται πλαφόν 1.300 ευρώ και, στους ψυχρότερους οικισμούς, 1.560 ευρώ. Το κατώτατο συνολικό ποσό που προβλέπει η απόφαση είναι 100 ευρώ.

Αφετηρία του υπολογισμού αποτελούν τα ποσά αναφοράς: 380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια, 360 ευρώ για πέλετ, 350 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για φυσικό αέριο και 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο και μπλε κηροζίνη.

Αυτά δεν αποτελούν αυτόματες καταβολές. Συνδυάζονται με τους συντελεστές της περιοχής, την προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί και τη φετινή αύξηση 30%. Οι πραγματικές καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την τελική εκκαθάριση.

Για την πλήρη καταβολή της δικαιούμενης ενίσχυσης απαιτούνται επιλέξιμες αγορές ή καταναλώσεις αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος. Ένα νοικοκυριό, δηλαδή, δεν αρκεί να πληροί τα κριτήρια· πρέπει να τεκμηριώνει και την αντίστοιχη δαπάνη.

Ποιοι περνούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Το εισοδηματικό όριο είναι 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με επιπλέον 5.000 ευρώ ανά παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες διαμορφώνεται στα 29.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Για επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει επιπλέον όριο οικογενειακών ακαθάριστων εσόδων 80.000 ευρώ.

Εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη. Για θέρμανση με ρεύμα απαιτείται ενεργή παροχή, ενώ αποκλείονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Καυσόξυλα και πέλετ υπόκεινται και σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολυκατοικίες

Στην κοινή προμήθεια πετρελαίου, προηγείται η δημιουργία του προφίλ της πολυκατοικίας από τον διαχειριστή ή τον εκπρόσωπο. Καταχωρίζονται τα διαμερίσματα, τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτά και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης.

Ακολουθούν οι ατομικές αιτήσεις των ενοίκων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η καταχώριση του κτιρίου δεν υποκαθιστά την αίτηση κάθε νοικοκυριού, ούτε σημαίνει ότι όλοι οι ένοικοι δικαιούνται αυτομάτως επιδότηση.

Τα παραστατικά αγοράς εκδίδονται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά στον ΑΦΜ με τον οποίο δημιουργήθηκε το προφίλ. Η συμφωνία αυτών των στοιχείων πρέπει να ελέγχεται πριν από την παραγγελία, ώστε να αποφεύγονται εμπλοκές στην αναγνώριση της αγοράς.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Η προκαταβολή προβλέπεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Για παλαιούς δικαιούχους υπολογίζεται με βάση το 60% του περσινού επιδόματος, με τη φετινή προσαύξηση και τους προβλεπόμενους περιορισμούς. Για νέους δικαιούχους εφαρμόζεται ποσοστό 50% στο ποσό που προκύπτει από τη σχετική διαδικασία υπολογισμού. Η ελάχιστη προκαταβολή είναι 80 ευρώ.

Η επόμενη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 28 Μαΐου 2027. Για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027, ανάλογα με τα διαθέσιμα παραστατικά και στοιχεία κατανάλωσης.

Η 4η Δεκεμβρίου αφορά την αίτηση ένταξης και όχι την ολοκλήρωση όλων των αγορών. Οι δικαιούχοι πρέπει να παρακολουθούν ξεχωριστά τις προθεσμίες παραστατικών και καταχώρισης δαπανών, ώστε η έγκαιρη αίτηση να συνοδευτεί από ορθή εκκαθάριση.