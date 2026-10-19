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Ένα ακόμη βήμα προς την αυτοματοποίηση των φορολογικών διαδικασιών πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ, καταργώντας την ανάγκη χειροκίνητης συμπλήρωσης στοιχείων που αφορούν στην ακίνητη περιουσία. Η νέα παρέμβαση στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην αποφυγή διπλών καταχωρίσεων και στον περιορισμό των σφαλμάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την ενημέρωση του Περιουσιολογίου.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ο οποίος θα συμπληρώνεται πλέον αυτόματα στο έντυπο Ε9, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν ήδη υποβληθεί στην ψηφιακή εφαρμογή myPROPERTY.

Η νέα δυνατότητα αφορά σε χιλιάδες φορολογουμένους που πραγματοποιούν αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων, αποτελώντας μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την ηλεκτρονική διασύνδεση των συστημάτων της φορολογικής διοίκησης.

Σύμφωνα με δύο νέες αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ο ΚΑΕΚ θα αντλείται απευθείας από την ηλεκτρονική δήλωση που έχει καταχωριστεί στο myPROPERTY και θα μεταφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο του Ε9, χωρίς να απαιτείται νέα καταχώριση από τον ιδιοκτήτη.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αναμένεται να επιταχύνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών και να ενισχύσει την αξιοπιστία των δεδομένων, καθώς διευκολύνει την αντιστοίχιση των ακινήτων που εμφανίζονται στο φορολογικό Περιουσιολόγιο με τις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ο ρόλος του ΑΤΑΚ στην αυτόματη υποβολή του Ε9

Η ψηφιακή δημιουργία των δηλώσεων Ε9 εφαρμόζεται ήδη σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερες από έξι στις δέκα δηλώσεις στοιχείων ακινήτων παράγονται αυτοματοποιημένα, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή ενέργεια υποβολής από τους συμβαλλομένους.

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του συστήματος αποτελεί ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), μέσω του οποίου η φορολογική διοίκηση αναγνωρίζει κάθε ακίνητο που είναι καταχωρισμένο στο Περιουσιολόγιο.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η αυτόματη δημιουργία της δήλωσης Ε9, είναι απαραίτητο να έχει συμπεριληφθεί ο ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης στην πλατφόρμα myPROPERTY.

Παρότι συνδέονται με την ταυτοποίηση των ακινήτων, ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ έχουν διαφορετικό σκοπό. Ο ΑΤΑΚ χρησιμοποιείται από την ΑΑΔΕ για την παρακολούθηση της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων, ενώ ο ΚΑΕΚ αποτελεί τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας ενισχύεται η σύνδεση των δύο αναγνωριστικών, ώστε να περιορίζονται πιθανές ασυμφωνίες μεταξύ των πληροφοριών που τηρούνται στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα.

Τι πρέπει να ελέγχουν οι ιδιοκτήτες πριν από τη μεταβίβαση

Παρά την επέκταση της αυτοματοποίησης, οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη για την ορθότητα και την επικαιροποίηση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους.

Πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης στο myPROPERTY, ο πωλητής πρέπει να ελέγξει την εικόνα του ακινήτου του στο Περιουσιολόγιο και να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθώσεις, εφόσον διαπιστώσει ελλείψεις ή ανακρίβειες.

Ανάλογη διαδικασία απαιτείται και από τον αγοραστή, όταν διαθέτει ήδη εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο που μεταβιβάζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αγορά πρόσθετου ποσοστού σε ακίνητο στο οποίο ο αγοραστής είναι ήδη συνιδιοκτήτης.

Ο προληπτικός έλεγχος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ηλεκτρονική δημιουργία του Ε9 στηρίζεται στις πληροφορίες που υπάρχουν ήδη καταχωρισμένες.

Αυτό σημαίνει ότι τυχόν λανθασμένα στοιχεία στο Περιουσιολόγιο ενδέχεται να μεταφερθούν αυτομάτως και στη νέα δήλωση Ε9, δημιουργώντας την ανάγκη μεταγενέστερων διορθώσεων.

Η διαδικασία αυτόματης δημιουργίας του Ε9

Η ηλεκτρονική διαδικασία ξεκινά μόλις ο συμβολαιογράφος αναρτήσει το υπογεγραμμένο συμβόλαιο στην εφαρμογή myPROPERTY.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ενέργειας, το σύστημα προχωρεί στην αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9 για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, αποτυπώνοντας τις αλλαγές που προκύπτουν στην περιουσιακή κατάσταση τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή. Ο τρόπος άντλησης των στοιχείων διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα και την υφιστάμενη περιουσιακή κατάσταση κάθε προσώπου.

Για τον πωλητή, τα χαρακτηριστικά του ακινήτου αντλούνται από την ήδη καταχωρισμένη περιουσιακή του κατάσταση, με σημείο αναφοράς τον ΑΤΑΚ. Για τον αγοραστή που αποκτά για πρώτη φορά εμπράγματο δικαίωμα, χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο Περιουσιολόγιο του πωλητή.

Για τον αγοραστή που διαθέτει ήδη δικαίωμα στο συγκεκριμένο ακίνητο, η δήλωση συμπληρώνεται με βάση τον ΑΤΑΚ που είναι καταχωρισμένος στη δική του περιουσιακή κατάσταση.

Παράλληλα, η εφαρμογή ενημερώνει αυτόματα τα πεδία που αφορούν στο είδος του εμπράγματου δικαιώματος, στο ποσοστό συνιδιοκτησίας και στα στοιχεία του επικαρπωτή, όπου αυτά απαιτούνται. Χωρίς πρόσθετη παρέμβαση μεταφέρονται επίσης ο αριθμός του συμβολαίου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του συμβολαιογράφου και η ημερομηνία υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης.

Οι τρεις κωδικοί που καταχωρίζονται αυτόματα

Η αυτοματοποίηση επεκτείνεται και στο πεδίο που προσδιορίζει το είδος της μεταβολής στο Ε9, με το σύστημα να επιλέγει τον κατάλληλο κωδικό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.

Ειδικότερα, ο κωδικός 1 αφορά στην προσθήκη νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος, ο κωδικός 2 χρησιμοποιείται όταν τροποποιούνται ήδη καταχωρισμένα στοιχεία, ενώ ο κωδικός 3 αντιστοιχεί στη διαγραφή ακινήτου ή δικαιώματος από την περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου.

Επιπλέον, στο πεδίο των σημειώσεων της δήλωσης προστίθεται αυτομάτως η ένδειξη «Αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9 από το myPROPERTY», ώστε να είναι σαφές ότι η καταχώριση πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, οι εμπλεκόμενοι φορολογούμενοι λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση, τόσο μέσω σχετικής ειδοποίησης στην ψηφιακή εφαρμογή όσο και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ευθύνη ελέγχου παραμένει στους φορολογουμένους

Η αυτόματη δημιουργία του Ε9 δεν σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να παραλείπουν τον έλεγχο των δηλωμένων πληροφοριών.

Αντιθέτως, είναι σημαντικό να επιβεβαιώνουν ότι οι μεταβολές που προέκυψαν από τη συναλλαγή έχουν καταγραφεί με ακρίβεια, κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ποσοστά συνιδιοκτησίας, δικαιώματα επικαρπίας ή περισσότερα εμπράγματα δικαιώματα στο ίδιο ακίνητο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν η μεταβίβαση αφορά σε μέρος ενός ακινήτου ή όταν η περιουσιακή κατάσταση των συμβαλλομένων περιλαμβάνει σύνθετες εγγραφές, καθώς οποιαδήποτε ασυμφωνία μπορεί να επηρεάσει την ορθή απεικόνιση των δικαιωμάτων τους.

Η νέα ψηφιακή λειτουργία της ΑΑΔΕ απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία ενημέρωσης του Ε9 και μειώνει τις διοικητικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Ωστόσο, η ακρίβεια των στοιχείων στο Περιουσιολόγιο εξακολουθεί να αποτελεί βασική υποχρέωση των ιδιοκτητών, καθώς η αυτοματοποίηση διευκολύνει την καταχώριση των πληροφοριών, χωρίς να εγγυάται από μόνη της ότι τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί είναι ορθά.