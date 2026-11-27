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Τέλος στις κληρονομιές που μετατρέπονται σε οικονομική παγίδα για τους δικαιούχους, αλλά και στις οικογενειακές αντιπαραθέσεις που κρατούν ακίνητα αναξιοποίητα για χρόνια, επιχειρεί να βάλει η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου. Οι αλλαγές που βρίσκονται υπό επεξεργασία επανακαθορίζουν βασικούς κανόνες για τη μεταβίβαση περιουσιών, την ευθύνη απέναντι στα χρέη και τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται η κληρονομιά μεταξύ συγγενών.

Στον πυρήνα των νέων ρυθμίσεων βρίσκεται η προστασία της προσωπικής περιουσίας των κληρονόμων από οφειλές του θανόντος, ενώ προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν στα ποσοστά κληρονομιάς του επιζώντος συζύγου, στη διανομή ακινήτων μεταξύ αδελφών και στη δυνατότητα επίτευξης δεσμευτικών συμφωνιών για τη μελλοντική τύχη μιας περιουσίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι προβλέψεις για τις χειρόγραφες διαθήκες, οι οποίες διατηρούνται, αλλά συνοδεύονται από αυστηρότερους ελέγχους γνησιότητας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Κληρονομιές με χρέη: Η προστασία της προσωπικής περιουσίας

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι οικονομικές υποχρεώσεις που αφήνει πίσω του ο θανών.

Με το νέο πλαίσιο επιδιώκεται η ευθύνη του κληρονόμου να περιορίζεται στην αξία της κληρονομιαίας περιουσίας που αποκτά, χωρίς να τίθενται αυτομάτως σε κίνδυνο τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία.

Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να περιορίσει την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες όταν καλούνται να αποφασίσουν εάν θα αποδεχθούν ή θα αποποιηθούν μια κληρονομιά.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν υπάρχουν οφειλές προς τράπεζες, Δημόσιο ή άλλους πιστωτές, τις οποίες οι δικαιούχοι ενδέχεται να μην γνωρίζουν κατά τον χρόνο του θανάτου.

Ωστόσο, η προστασία δεν προβλέπεται να είναι ανεπιφύλακτη. Θα ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και εξαιρέσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που συνδέονται με τη διαχείριση ή την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς.

Επιζών σύζυγος: Αύξηση του μεριδίου όταν υπάρχει ένα παιδί

Σημαντική διαφοροποίηση προβλέπεται και στα κληρονομικά δικαιώματα του συζύγου που παραμένει στη ζωή.

Σήμερα, όταν ο θανών αφήνει παιδιά, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το ένα τέταρτο της κληρονομιάς.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, εφόσον υπάρχει μόνο ένα παιδί, το μερίδιο του επιζώντος συζύγου αυξάνεται από το 25% στο 33,33%, δηλαδή από το ένα τέταρτο στο ένα τρίτο.

Αντίθετα, όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά, το ποσοστό του συζύγου διατηρείται στο 25%.

Οι αλλαγές αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας του επιζώντος συζύγου και προβλέπουν πρόσθετες ρυθμίσεις για περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν παιδιά ή άλλοι συγγενείς που καλούνται στην κληρονομιά.

Ακίνητα και αδέλφια: Η δυνατότητα αποζημίωσης αντί συνιδιοκτησίας

Αλλαγές σχεδιάζονται και για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα ακίνητο αποτελεί αντικείμενο διεκδικήσεων μεταξύ περισσότερων κληρονόμων.

Συχνά, η κατανομή ποσοστών συνιδιοκτησίας μεταξύ αδελφών οδηγεί σε διαφωνίες για την πώληση, την εκμίσθωση ή την αξιοποίηση ενός ακινήτου, με αποτέλεσμα να ακολουθούν μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να περιορίσει τέτοιες εμπλοκές, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στη διανομή.

Ειδικότερα, όταν ένας γονέας έχει αφήσει με διαθήκη συγκεκριμένο ακίνητο σε ένα από τα παιδιά του, προβλέπεται η δυνατότητα να παραμένει η κυριότητα στο συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι της νόμιμης μοίρας θα λαμβάνουν χρηματική ικανοποίηση.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να αποφεύγεται ο κατακερματισμός της ιδιοκτησίας σε μικρά ποσοστά που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση του ακινήτου.

Η νόμιμη μοίρα εξακολουθεί να προστατεύεται. Κατά κανόνα, τα παιδιά διατηρούν δικαίωμα σε μερίδιο ίσο με το μισό εκείνου που θα λάμβαναν εάν δεν υπήρχε διαθήκη.

Η δικαστική λύση όταν δεν υπάρχει συμφωνία

Η δυνατότητα χρηματικής αποζημίωσης δεν σημαίνει ότι καταργείται η δικαστική οδός σε περίπτωση διαφωνίας.

Όταν οι συγκληρονόμοι αδυνατούν να συμφωνήσουν για τη διανομή της περιουσίας, παραμένει η δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη με αγωγή διανομής.

Το δικαστήριο μπορεί να καθορίσει τον τρόπο διαχωρισμού της κοινής περιουσίας.

Εφόσον το ακίνητο δεν μπορεί να χωριστεί αυτούσιο, υπάρχει η δυνατότητα πώλησής του μέσω πλειστηριασμού, με το τίμημα να διανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα ποσοστά τους.

Κληρονομικές συμβάσεις: Συμφωνίες για την περιουσία πριν από τον θάνατο

Μία ακόμη ουσιαστική καινοτομία είναι η σχεδιαζόμενη εισαγωγή των κληρονομικών συμβάσεων, μέσω των οποίων θα μπορεί να συμφωνείται εκ των προτέρων η κατανομή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ένα πρόσωπο θα έχει τη δυνατότητα να καταλήγει σε συμφωνία με τους μελλοντικούς κληρονόμους του όσο βρίσκεται εν ζωή.

Για παράδειγμα, θα μπορεί να συμφωνηθεί ότι ένα παιδί θα αποκτήσει ένα ακίνητο και κάποιο άλλο την οικογενειακή επιχείρηση, με παράλληλη ρύθμιση των αντίστοιχων κληρονομικών δικαιωμάτων.

Σκοπός είναι να διευκολύνεται η ομαλή μεταβίβαση της περιουσίας και να περιορίζονται οι διαφωνίες που προκύπτουν μετά τον θάνατο.

Παράλληλα, προβλέπονται δυνατότητες συμφωνίας και μεταξύ των ίδιων των κληρονόμων μετά την επαγωγή της κληρονομιάς, εφόσον υπάρχει συναίνεση και τηρούνται οι νόμιμοι όροι.

Χειρόγραφες διαθήκες: Διατήρηση του θεσμού με πρόσθετους ελέγχους

Παρά τις αλλαγές, οι ιδιόγραφες, δηλαδή οι χειρόγραφες διαθήκες, δεν καταργούνται.

Εξακολουθούν να αποτελούν νόμιμο τρόπο διάθεσης της περιουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συνταχθεί εξ ολοκλήρου από το χέρι του διαθέτη και φέρουν την απαραίτητη ημερομηνία και υπογραφή.

Αυτό που αλλάζει είναι το πλαίσιο ελέγχου της γνησιότητάς τους.

Οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας κατά της πλαστογραφίας, μεταξύ των οποίων και τη διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τέτοιοι έλεγχοι μπορεί να προβλέπονται όταν μια διαθήκη εμφανίζεται με μεγάλη καθυστέρηση μετά τον θάνατο ή όταν συντρέχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις σχετικά με τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως κληρονόμοι.

Η κατάθεση της χειρόγραφης διαθήκης σε συμβολαιογράφο όσο ο διαθέτης βρίσκεται εν ζωή μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο μέτρο προστασίας απέναντι σε μελλοντικές αμφισβητήσεις.

ΠΟΜΙΔΑ: Η σημασία των αλλαγών για τους ιδιοκτήτες

Θετικά αντιμετωπίζει τη γενική κατεύθυνση της μεταρρύθμισης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Ο γενικός γραμματέας της, Τάσος Βάππας, έχει χαρακτηρίσει τις παρεμβάσεις σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του Κληρονομικού Δικαίου, δίνοντας έμφαση στην προστασία των κληρονόμων από χρέη και στη διευκόλυνση της διανομής περιουσιών.

Παράλληλα, έχει υπογραμμίσει τη σημασία της διατήρησης των χειρόγραφων διαθηκών, καθώς πρόκειται για έναν απλό και ευρέως χρησιμοποιούμενο τρόπο καθορισμού της τύχης της περιουσίας.

Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση αποσκοπεί συνολικά στη μείωση των οικογενειακών συγκρούσεων, στην προστασία των δικαιούχων και στην απελευθέρωση ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα εξαιτίας κληρονομικών διαφορών.

Πάντως, οι αλλαγές δεν αποτελούν ακόμη οριστικό νομοθετικό καθεστώς. Το ακριβές περιεχόμενο των ρυθμίσεων και ο χρόνος εφαρμογής τους θα καθοριστούν από το τελικό νομοθετικό κείμενο και την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.