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Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να ολοκληρωθεί η β΄φάση της ανακαίνισης του Athenaeum Intercontinental, στo μεγαλύτερο πεντάστερο ξενοδοχείο της Αθήνας κάτω από την «ομπρέλα» της Donkey Hotels.

Hδη η πρώτη φάση του lifting του ξενοδοχείου των 563 δωματίων είχε ολοκληρωθεί πέρυσι το Νοέμβριο με το χρονοδιάγραμμα της β’ φάσης να έχει θέσει το νέο ορόσημο ένα χρόνο μετά, για το Νοέμβριο του 2026, ενισχύοντας και τις επιδόσεις συνολικά της εταιρείας «με σημαντικές μελλοντικές ταμειακές ροές, οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και στην ενίσχυση της ρευστότητας», όπως αναφέρεται στην έκθεση της διοίκησης για τα αποτελέσματα του 2025. Το συνολικό κόστος αγγίζει, με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα 44 εκατ. ευρώ επανατοποθετώντας ουσιαστικά πλήρως ανανεωμένο το ξενοδοχείο στην αθηναϊκή αγορά.

Την περυσινή χρονιά, η Donkey Hotels, η πλειοψηφία της οποίας ήδη από πέρυσι έχει περάσει σε επενδυτικά κεφάλαια της ισπανικής Αzora σε συνέχεια της συμφωνίας με την οικογένεια Ιωάννου, είχε συνολικές πωλήσεις ποσού 45,23 εκατ. ευρώ με μείωση από τα 56,35 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ τα αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 7,13 εκατ. ευρώ από κέρδη 3,96 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει και διαχειρίζεται σήμερα πέντε πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, συνολικής δυναμικότητας 834 δωματίων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εμβληματικών ακινήτων στην Αθήνα- Athenaeum Intercontinental Hotel, NEW Hotel, Semiramis Hotel και Periscope Hotel– καθώς και του NOUS Santorini Hotel στη Σαντορίνη, ενώ διατηρεί ενδιαφέρον για την εξαγορά και επανατοποθέτηση στην αγορά υφιστάμενων μονάδων σε αστικά κέντρα αλλά και στην ανάπτυξη νέων μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς.

Με βάση την έκθεση της διοίκησης, με πρόεδρο τον κ. Χρήστο Ιωάννου, η εταιρεία έχει έρθει σε συμφωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank για την αναχρηματοδότηση του συνόλου του υφιστάμενου δανεισμού, το σύνολο του οποίου θα καταστεί μακροπρόθεσμο και θα αποπληρωθεί στο τέλος της 5ετάις. Ενόψει των ανωτέρω, η εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα (Πειραιώς και Εθνική) και οι αποπληρωμές συγκεκριμένων δανειακών υποχρεώσεων της ύψους 15,8 εκατ. ευρώ, απαιτητά εώς το Σεπτέμβριο του 2026, μετατέθηκαν εκ νέου προς αποπληρωμή μέσω του προγράμματος αναχρηματοδότησης που ηγούνται τα πιστωτικά ιδρύματα της Εθνικής Τράπεζας και Eurobank.

«Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της έχουν καταρτιστεί με βάση την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών μετά την 31 Δεκεμβρίου 2025, παρά την ύπαρξη αρνητικού κεφαλαίου κίνησης ύψους 18,84 εκατ. ευρώ.. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης οφείλεται κυρίως στη λήξη δόσεων κεφαλαίου δανείων εντός του 2026, συνολικού ποσού 18,09 εκατ. ευρώ., οι οποίες καθιστούν τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό αυξημένο. Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας παραμένει κατάλληλη, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει λάβει άμεση υποστήριξη από τους μετόχους σε συνέχεια και της απόφασης της γενικής συνέλευσης να χορηγηθεί η εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για χρονικό διάστημα 5 ετών να αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, παρέχοντας σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητας. Ως εκ τούτου, υφίσταται η πρόθεση και η ικανότητα των μετόχων να χρηματοδοτήσουν την εταιρεία, όποτε και αν αυτό απαιτηθεί».

Επιπλέον, η Donkey Hotels, για να μειώσει την έκθεση της στον αντίστοιχο χρηματοοικονομικό κίνδυνο δηλώνει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αναδιάρθρωση και μείωση του βραχυπρόθεσμου χρέους της, όπως βελτίωση των δεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων και αποθεμάτων αλλά κυρίως αναδιάρθρωση των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων ώστε το σύνολο αυτού να καταστεί μακροπρόθεσμο σε βάθος 5ετίας. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες ενέργειες και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μέτρα χρηματοοικονομικής ενίσχυσης (ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου, αναδιάρθρωση δανεισμού) και τις προσδοκώμενες επιχειρηματικές προοπτικές (ανακαίνιση και αναβάθμιση της μονάδας της Συγγρού), η διοίκηση θεωρεί ότι η εταιρεία θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της.