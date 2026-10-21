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Μια εκτεταμένη παρέμβαση στον δημόσιο χώρο του Κερατσινίου δρομολογείται στη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, με την υπογραφή της σύμβασης για την ανάπλαση των πεζοδρομίων να σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 4.268.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενώ στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η βελτίωση της προσβασιμότητας, η ασφάλεια των πεζών και η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά από τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», Γιώργο Κορμά, και τον ανάδοχο του έργου. Στην υπογραφή παρέστησαν επίσης ο δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος και ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας.

Από το Σχιστό έως τα όρια της Νίκαιας

Η παρέμβαση εκτείνεται σε ολόκληρο τον άξονα της Γρηγορίου Λαμπράκη, από την περιοχή του Σχιστού μέχρι τα διοικητικά όρια του Δήμου Νίκαιας.

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων και η δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για όσους κινούνται καθημερινά κατά μήκος της λεωφόρου.

Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται η κατασκευή νέων πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες, αλλά και η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την ευκολότερη μετακίνηση των πεζών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και γονείς με παιδικά καρότσια, ώστε η μετακίνηση στον συγκεκριμένο κεντρικό οδικό άξονα να γίνει ασφαλέστερη και πιο εύκολη.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ζωνών πρασίνου και νέων φυτεύσεων, με στόχο τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος, ενώ η τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται επίσης η αναβάθμιση της κεντρικής νησίδας της λεωφόρου.

Η χρήση κοινών υλικών, ενιαίων σχεδιαστικών στοιχείων και ομοιόμορφου αστικού εξοπλισμού αναμένεται να δημιουργήσει μια ενιαία αισθητική και λειτουργική εικόνα σε όλο το μήκος της παρέμβασης.

Νίκος Χαρδαλιάς: Στο επίκεντρο η ασφαλής μετακίνηση

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε έμφαση στην καθημερινή διάσταση του έργου, καθώς η Γρηγορίου Λαμπράκη αποτελεί έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής και εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό κατοίκων.

Η παρέμβαση, όπως υπογράμμισε, αποσκοπεί στη δημιουργία υποδομών που επιτρέπουν ασφαλέστερη και πιο άνετη μετακίνηση, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τις κινητικές δυνατότητες των πολιτών.

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί το έργο με ίδιους πόρους, επιδιώκοντας την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των φθορών στα πεζοδρόμια.

Σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση της παρέμβασης αποτελεί και η συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας και τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».

Χρήστος Βρεττάκος: Παρέμβαση σε έναν δρόμο με σοβαρά προβλήματα

Ο δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος χαρακτήρισε την ανάπλαση ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή της Αμφιάλης, επισημαίνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πεζοί σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης.

Η κατάσταση των πεζοδρομίων αποτελεί εδώ και χρόνια ζήτημα για τους κατοίκους, με την πρόσβαση και την ασφαλή μετακίνηση να δυσχεραίνονται σε αρκετά σημεία.

Η νέα παρέμβαση αναμένεται να αλλάξει την εικόνα του δημόσιου χώρου, προσφέροντας πιο λειτουργικά πεζοδρόμια και καλύτερες συνθήκες μετακίνησης.

Με συνολικό προϋπολογισμό 4,268 εκατ. ευρώ, το έργο στη Γρηγορίου Λαμπράκη αποτελεί μία από τις σημαντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με έμφαση στην καθημερινότητα των κατοίκων και στην πρόσβαση στον δημόσιο χώρο.