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Την ανάκληση των αποφάσεων έγκρισης των αιτήσεων ενίσχυσης για πέντε επενδυτικά σχέδια αναβάθμισης τουριστικών λιμένων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας αποφάσισε το υπουργείο Τουρισμού, λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή του τελικού αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης.

Η απόφαση, την οποία υπογράφει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αφορά επενδύσεις στην Ελούντα, τη Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής, την Κω και την Πάτρα, καθώς και επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Fyly Yachting and Travel.

Ειδικότερα, οι ανακλήσεις αφορούν πέντε επενδυτικά σχέδια που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU.

Στα επενδυτικά σχέδια για τα οποία ανακαλούνται οι εγκρίσεις περιλαμβάνονται η «Αναβάθμιση υποδομών νέου τουριστικού λιμένα» της εταιρείας Marina Elounda Hills Α.Ε., καθώς και η «Αναβάθμιση καταφυγίου τουριστικών σκαφών Δήμου Νέας Προποντίδας», με δικαιούχο τον Δήμο Νέας Προποντίδας. Αντίστοιχα, ανακαλείται η απόφαση έγκρισης ενίσχυσης για το σχέδιο «Αναβάθμιση τουριστικών λιμένων» της Μονομετοχικής Α.Ε. Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω, όπως επίσης και για το επενδυτικό σχέδιο με τον ίδιο τίτλο της εταιρείας Fyly Yachting and Travel Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Στη σχετική απόφαση περιλαμβάνεται και η «Αναβάθμιση τουριστικού λιμένα / Patradise Mega Yacht Marina», με δικαιούχο τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε..