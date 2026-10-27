Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πάνω από 30 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις και ανακαινίσεις στα ξενοδοχεία των Brown Hotels ανά την Ελλάδα έχει διαθέσει μέχρι σήμερα η Israel Canada, μετά την εξαγορά πέρυσι των δραστηριοτήτων της ισραηλινής αλυσίδας στη χώρα μας, στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας των δύο μερών.

Ο εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ όμιλος προχωρά αυτή την περίοδο, όπως ανακοίνωσαν χθες οι επιτελείς του, σε ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης με ανακαινίσεις και νέες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα, την Αίγινα και την Κέρκυρα. Συνολικά ο όμιλος στη χώρα μας θα φτάσει να «τρέχει» μέσα στην επόμενη διετία 15 ξενοδοχεία (συμπεριλαμβανομένης και της καινούριας μονάδας στην οδό Λυκούργου στο κέντρο της Αθήνας με ορίζοντα το 2028), εκ των οποίων τα 6 είναι ιδιόκτητα, ενώ τα υπόλοιπα είναι με μακροχρόνιες μισθώσεις ή management.

Όπως επεσήμανε χθες σε σχετική παρουσίαση ο κ. Reuven Elkes διευθύνων σύμβουλος και εταίρος του ομίλου «είχαμε πριν την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Brown Hotels στην Ελλάδα τρία μικρά ξενοδοχεία στην πλατεία Θεάτρου, την περιοχή του Ψυρρή και την Πάρο κάτω από το brand της Play. Πλέον θα φτάσουμε τα 15 εντός κι εκτός Αθηνών».

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής των Brown Hotels, τα οποία, πέρα από την ανάπτυξη και αναβάθμιση ξενοδοχείων με το δικό τους εμπορικό σήμα, έχουν διευρύνει πλέον τη δραστηριότητά τους και στη διαχείριση μονάδων τρίτων. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης περιλαμβάνει συμβάσεις διαχείρισης, μακροχρόνιες μισθώσεις και συνεργασίες white-label, στις οποίες τα ξενοδοχεία διατηρούν τη δική τους εμπορική ταυτότητα.

«Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και άλλες κινήσεις εξαγορών στην Ελλάδα, ωστόσο επειδή είμαστε εισηγμένος όμιλος δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε πολλά». Σε σχέση με τους προορισμούς που εξετάζει αυτή την στιγμή η εταιρεία στη χώρα μας, όπως ανέφερε ο ίδιος «η Αθήνα είναι πάντα ένας προορισμός και αναζητούμε συνεχώς νέα ξενοδοχεία, ενώ κοιτάμε και τη Θεσσαλονίκη.

Κρήτη, Ρόδος περιλαμβάνονται επίσης στις αγορές – στόχους, ενώ μας ενδιαφέρουν και πιο μικροί προορισμοί. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που επενδύουμε στην Αίγινα, με το νέο ξενοδοχείο που πρόκειται να ανοίξει προς το Μάιο- Ιούνιο του 2027, ενώ έχουμε παρουσία και στην Πάρο».

Ο κ. Σπύρος Ιωάννου, διευθύνων σύμβουλος της Βrown Hotels Greece & Cyprus ανέφερε από την πλευρά του ότι «για την ελληνική αγορά, όσα είχαμε πέρυσι έχουν υλοποιηθεί. Από το 2025 οπότε και η Israel Canada ανέλαβε τα ηνία της Brown έχουμε προχωρήσει και έχουμε γίνει πιο εξωστρεφείς και από τα ιδιόκτητα ξενοδοχεία, έχουμε περάσει και στο κομμάτι των μακροχρόνιων μισθώσεων και της ανάληψης του management, κάτι που μας έδωσε εφέτος αύξηση της τάξεως του 7,6% στα έσοδα και του 9,7% στα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)».

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η εφετινή σεζόν ξεκίνησε δύσκολη από τον Απρίλιο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο στη συνέχεια η πορεία ήταν πολύ καλύτερη με αποτέλεσμα τις θετικές επιδόσεις: «Όλα μας τα ξενοδοχεία είναι κερδοφόρα. Στην Ελλάδα, το μοντέλο της Brown ταιριάζει απόλυτα και η πορεία της αλυσίδας είναι πολύ θετική», δήλωσε ο ίδιος. «Οι ενδείξεις για το 2027 είναι ακόμη πιο θετικές, ιδιαίτερα για το χαρτοφυλάκιο των resorts, όπου η εταιρεία αναμένει περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης και των οικονομικών επιδόσεων».

Τα επόμενα βήματα

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξής τους στην Ελλάδα, τα Brown Hotels διευρύνουν το χαρτοφυλάκιό τους, όπως ανακοινώθηκε χθες, με νέα projects στην Αθήνα και σε επιλεγμένους προορισμούς αναψυχής.

Ειδικότερα, το Brown Theatrou στην Αθήνα -ιδιόκτητο- είναι προγραμματισμένο να ανοίξει το 2027 περιλαμβάνοντας 49 δωμάτια και σουίτες. Στην οδό Θεάτρου 6, στο κέντρο της Αθήνας, το Brown Theatrou σχεδιάζεται ως ένα νέο τετράστερο boutique ξενοδοχείο διευρύνοντας ουσιαστικά το αποτύπωμα που ήδη ο όμιλος στο σημείο στον αριθμό 5 της οδού.

Aργότερα, το 2028 προβλέπεται να ανοίξει το νέο ξενοδοχείο της οδού Λυκούργου (leasing) με 34 δωμάτια και σουίτες. Πρόκειται για νεοκλασικό το οποίο, όπως επισημάνθηκε χθες, απαιτεί και ιδιαίτερα μακρύ δρόμο αδειοδοτήσεων. Στο σχεδιασμό του περιλαμβάνονται εστιατόριο, κοινόχρηστοι χώροι και rooftop.

Στην Αθήνα, στα επόμενα σχέδια περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση του Brown Acropol στην Αθήνα, με παρεμβάσεις τόσο στο lobby, στα δωμάτια όσο και στο rooftop του ξενοδοχείου.

Στο Μαραθώνα ο όμιλος είναι στο τελικό στάδιο εξαγοράς του Marathon Beach: Πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο resort στη Νέα Μάκρη, περίπου 25 λεπτά από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με 160 δωμάτια και σουίτες. Με ορίζοντα το 2027, προβλέπεται η αναβάθμιση του resort σε μια τετράστερη φιλοξενία υπό τα Brown Hotels, με ανακαινισμένα καταλύματα, νέο πρόγραμμα All Inclusive, αναβαθμισμένους χώρους εστίασης και συναντήσεων, ενισχυμένες εγκαταστάσεις ευεξίας και άθλησης, Kids Club, παιδική πισίνα και πρόσθετες δραστηριότητες αναψυχής.

Για το Μάιο του 2027 προγραμματίζεται το άνοιγμα του Aurablu Aegina στην Αίγινα (management από την Brown Hotels) το οποίο είναι σήμερα υπό κατασκευή. Η δυναμικότητα του νέου ξενοδοχείου είναι 58 δωμάτια σε ένα νέο παραθαλάσσιο resort που σχεδιάζεται στην Αγία Μαρίνα. «Χάρη στην παραθαλάσσια τοποθεσία του και την εγγύτητά του στην Αθήνα, το Aurablu Aegina αναπτύσσεται ως προορισμός για διαμονή αναψυχής, γαστρονομία και εκδηλώσεις», επισημαίνεται από τους επιτελείς της Brown.

Στην Κέρκυρα το Ionian Crown Suites (management από την Brown Hotels) είναι ένα boutique κατάλυμα στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας, με 21 σύγχρονες σουίτες κοντά στην παραλία Μπαρμπάτι. Το project εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, με σχέδιο επέκτασης από 21 σουίτες το 2026 σε 76 μονάδες διαμονής το 2027 και 177 έως το τέλος του 2028. Η ανάπτυξη προβλέπει επιπλέον επιλογές διαμονής, μεταξύ των οποίων ιδιωτικές βίλες, καθώς και διευρυμένες εγκαταστάσεις, διαμορφώνοντας έναν πιο ολοκληρωμένο προορισμό φιλοξενίας στο Ιόνιο.

«Υπό την ιδιοκτησία της IC Hotels, ο όμιλος Brown Hotels εισέρχεται σε μια νέα φάση διεθνούς ανάπτυξης, συνδυάζοντας τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του με μια ευρύτερη στρατηγική που εστιάζει στη διαχείριση ξενοδοχείων, την ανάπτυξη νέων μονάδων και τις συνεργασίες με τρίτους» αναφέρουν οι επιτελείς του ομίλου. Η Brown Hotels έχει σήμερα σημαντική παρουσία στο Ισραήλ και την Ελλάδα, ενώ στο διεθνές της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης το Paphos Hills by Brown Hotels στην Κύπρο και το Brown Beach House Croatia Hotel & Spa στην Κροατία.

Η αλυσίδα, όπως επισημάνθηκε χθες, συνεχίζει τη διεθνή της ανάπτυξη με την επέκτασή της στη Γερμανία και την Ιταλία, «ενισχύοντας σημαντικά το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα». Στη Γερμανία, στο χαρτοφυλάκιο προστίθενται επτά ξενοδοχεία, ενώ η είσοδος στην ιταλική αγορά πραγματοποιείται με ένα νέο ξενοδοχείο 148 δωματίων στο Μιλάνο.

Συνολικά, η νέα αυτή φάση ανάπτυξης προσθέτει περισσότερα από 2.500 δωμάτια στο διεθνές χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Η παρουσία στη Γερμανία εκτείνεται σε σημαντικές πόλεις, όπως το Βερολίνο, το Μόναχο, το Αμβούργο, η Λειψία και η Στουτγκάρδη.

Με την επέκταση αυτή, τα Brown Hotels δραστηριοποιούνται πλέον σε έξι αγορές, ενώ το ευρύτερο χαρτοφυλάκιό τους αριθμεί περίπου 50 ξενοδοχεία.