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Νέο μέτωπο μεταξύ των δήμων της Αθηναϊκής Ριβιέρας ανοίγει με αφορμή την υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος στο Ελληνικό και το ποιος θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Στον αντίποδα των θέσεων που διατύπωσαν το προηγούμενο διάστημα οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου, ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης υπεραμύνεται της παράδοσης στο Δημόσιο του υπογειοποιημένου τμήματος από τη LAMDA Development (ως φορέα της επένδυσης στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού), υποστηρίζοντας επιπλέον ότι πρόκειται για μια κρίσιμη παρέμβαση που θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στη Νότια Αθήνα και θα εξασφαλίσει, έπειτα από δεκαετίες, την ουσιαστική σύνδεση της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο.

Η ανακοίνωση του δήμου Ελληνικού- Αργυρουπολης

«Με αφορμή την ανακοίνωση των Δημάρχων Γλυφάδας και Αλίμου και την πρωτοφανή θέση τους να μην παραλειφθεί από το κράτος η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του Ελληνικού γιατί δήθεν δεν πρέπει να την συντηρεί το κράτος αλλά ο ιδιώτης και όλα όσα σχετικά ανέφεραν και προς την αποκατάσταση της ουσίας και της αλήθειας στα κυκλοφοριακά ζητήματα, που είναι για εμάς το ζητούμενο, οφείλουμε να αναφέρουμε τα εξής: Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι ο μοναδικός Δήμος που είναι χωρισμένος στα τρία και αποκομμένος από το παραλιακό μέτωπό του εδώ και 80 χρόνια, είναι ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Χωρίζεται από την Λ. Ποσειδώνος, το πρώην αεροδρόμιο χωρίς την επένδυση και φυσικά την Λ. Βουλιαγμένης. Σήμερα ένας δημότης μας αλλά ακόμη και οιοσδήποτε διερχόμενος κάτοικος του Βύρωνα, της Ηλιούπολης, της Τερψιθέας και γύρω περιοχών, για να κατέβει στην παραλία του Αγίου Κοσμά έχει δύο επιλογές: Να πηγαίνει είτε μέσω της Λ. Αλίμου, είτε περιμετρικά από την οδό Λ. Καραμανλή από το Γκολφ της Γλυφάδας. Ο μέσος χρόνος δε για να φτάσει στην παραλία του Αγίου Κοσμά είναι τουλάχιστον τα 25 λεπτά (αναλόγως την κίνηση)», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Αυτά που δεν λένε οι συνάδελφοι Δήμαρχοι γιατί δεν τους ενδιαφέρει, είναι ότι η επένδυση αφορά πρώτα τους πολίτες του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Η επένδυση με τους νέους κατοίκους ενοποιεί επιτέλους την πόλη μας με το παραλιακό μας μέτωπο. Μόλις ολοκληρωθούν οι κόμβοι και η υπογειοποίηση και οι υπόλοιποι δρόμοι στην παραλιακή (συνολικά θα περιλαμβάνει 12 λωρίδες) θα μας δίνουν την δυνατότητα από το Ελληνικό και την Αργυρούπολη να βρισκόμαστε άμεσα στην παραλία του Αγίου Κοσμά σε λίγα μόλις λεπτά. Οι νέοι κάτοικοι ενοποιούνται με τους υφιστάμενους και έτσι ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης αποκτά ένα ενιαίο μέτωπο που θα οδηγεί στην παραλία. Οι δε οδηγοί που θα έρχονται από τον Πειραιά προς Βουλιαγμένη και το αντίστροφο και δεν θα θέλουν να βγουν στην παραλία μας από την σχετική έξοδο, θα έχουν την δυνατότητα να εισέρχονται μέσω της υπογειοποιημένης σήραγγας και να συνεχίζουν ταχύτατα την πορεία τους προς την σχετική κατεύθυνση».

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σήμερα για να διασχίσει ένας οδηγός την ίδια διαδρομή, από το ύψος του υπό ανέγερση κτιρίου της Hard Rock στο Ελληνικό μέχρι και τη Λ. Αλίμου χρειάζεται περίπου 40 λεπτά σε ώρες αιχμής. Αυτή η συνθήκη με την λειτουργία της υπογειοποίησης (συνολικά θα διαθέτει 6 λωρίδες) θα αλλάξει και η κατάσταση θα αποσυμφορηθεί πλήρως. Την ίδια στιγμή όποιος επιθυμεί να βγει στην παραλία ή στις γειτονιές του Κάτω Ελληνικού (προς Μαρίνα, Παραλία Αγίου Κοσμά κλπ χρήσεις), θα έχει από μια λωρίδα σε κάθε ρεύμα κάτω από την παλιά Ποσειδώνος, άλλες δύο εσωτερικές εκατέρωθεν προς παραλία και πάνω από την παραλία για να κινείται εσωτερικά του Ελληνικού.

«Άρα ποιο είναι το αντικείμενο της συζήτησης; Αφού ενοποιούνται οι γειτονιές μας, ως μιας πραγματική ενότητα ενός Δήμου προς την παραλία του. Αντίθετα λοιπόν αυτό που πρέπει να συμβεί είναι υπογειοποίηση όλης της Λ. Ποσειδώνος, υπογειοποίηση της Λ. Κατεχάκη (που διεκδικούμε οι 5 Δήμοι: Ηλιούπολης, Δάφνη Υμηττός, Αγίου Δημητρίου, Βύρωνα και Ελληνικού – Αργυρούπολης) και να προστεθούν κι άλλες υπογειοποιήσεις όπως ενδεχόμενα η Λ. Βουλιαγμένης, η σήραγγα του Υμηττού και μια σειρά παρεμβάσεων που θα αποσυμφορήσουν συνολικά κυκλοφοριακά την Νότια Αθήνα, καθώς και η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα.

Είναι πρωτάκουστο παγκοσμίως να σου παραδίδει ένας ιδιώτης έναν δρόμο που ήταν υποχρέωσή του και να υποστηρίζεις την άποψη να τον συντηρεί ο ίδιος ως δημόσιο δρόμο. Με την γνωστή εξέλιξη λογικά να έχει και διόδια. Γιατί αν ένας ιδιώτης αναλάβει έναν δρόμο να τον συντηρεί τότε βάζει και διόδια όπως έχουμε ήδη δει στην Αττική Οδό, στην Ολυμπία Οδό κλπ. που οι ιδιώτες τον κατασκεύασαν, οι ιδιώτες τον συντηρούν και οι πολίτες τον πληρώνουν.

Δεν μπορούν λοιπόν αυτή την στιγμή να παίζουν κάποιοι για λίγα λεπτά δημοσιότητας με το θέμα του κυκλοφοριακού στην Νότια Αθήνα. Οι ίδιοι βέβαια λένε ότι θέλουν να υπογειοποιηθεί η Ποσειδώνος. Και τους ρωτάμε: Ποιος θα την υπογειοποιήσει, ο ιδιώτης ή το κράτος; Αν η απάντηση είναι το κράτος, που είναι και η σωστή, τότε ποιος θα την συντηρεί; Ο ιδιώτης ή το κράτος; Το κράτος! Με διόδια ρωτάμε κι εμείς στον Δήμο μας; Φυσικά και όχι!»

Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν, πως το θέλουν και όχι αν πρέπει να γίνει η όχι ένα έργο που είναι συμφωνημένο από το 2016. Κι εμείς συμφωνήσαμε γιατί απλούστατα όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη δημιουργεί νέους δρόμους, νέους κόμβους και οι κάτοικοι της Γλυφάδας, του Αλίμου και του Ελληνικού – Αργυρούπολης θα μπορούν να εισέρχονται στο νέο οδικό δίκτυο του Ελληνικού και να έχουν εκατέρωθεν κατευθύνσεις προς πάσα πλευρά με ευκολία, αποφεύγοντας την Βουλιαγμένης και την Ποσειδώνος, σε μια γειτονιά νέα που όμως οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί δημόσιοι και να ανήκουν στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων του Ελληνικού, που έχει συσταθεί γι’ αυτό τον σκοπό. Όλα τα υπόλοιπα είναι λαϊκισμοί και δημαγωγίες και σε αυτό το παιχνίδι δεν θα συμμετέχουμε.»

Σημειωτέον ότι ειδικά για το θέμα της υπογειοποίησης της Ποσειδώνος, οι δήμοι Γλυφάδας και Αλίμου οι οποίοι, έχουν καταθέσει στο προηγούμενο διάστημα από πέρυσι προσφυγές στο ΣτΕ κατά κρίσιμων έργων και αδειοδοτήσεων που σχετίζονται με την επένδυση του Ελληνικού, σε ανακοίνωσή τους προ ημέρων, επεσήμαναν ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας της υπογειοποίησης δε θα πρέπει να βαρύνει το Δημόσιο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν η υπογειοποίηση του τμήματος της παραλιακής «δρομολογήθηκε από τους επενδυτές για να ενωθεί η έκταση του πρώην αεροδρομίου με την παραλία, να δημιουργηθούν τεράστιες υπεραξίες στο ακίνητο αποφεύγοντας την όχληση της λεωφόρου στις νέες κατοικίες και εγκαταστάσεις και για να αποδοθεί τελικά στους επενδυτές ένα τεράστιο ενιαίο οικόπεδο, όταν η σημερινή παραλιακή παύσει να χρησιμοποιείται.

Ο ισχυρισμός ότι η υπογειοποίηση θα λύσει το κυκλοφοριακό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, για τον απλούστατο λόγο ότι η αρχή και το τέλος του τούνελ θα έχουν ακριβώς τα ίδια σημεία συμφόρησης». Οι δύο δήμοι επαναλαμβάνουν ότι το κυκλοφοριακό στη νότια Αττική είναι ήδη από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα μεγεθυνθεί με τους νέους κυκλοφοριακούς φόρτους της επένδυσης, ζητώντας διαχρονικά την υπογειοποίηση της Ποσειδώνος σε όλο το παραλιακό μέτωπο ως συνολικό και όχι αποσπασματικό έργο, προσθέτοντας ότι συνολική μελέτη επίλυσης δεν υφίσταται και η επέκταση του μετρό παραμένει στα χαρτιά, χωρίς χρονοδιαγράμματα ή εξασφαλισμένους πόρους.