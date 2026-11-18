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«Θέλουμε να υπογράψουμε ακόμη περισσότερες συμφωνίες στην Ελλάδα και αυτό είναι το μήνυμα μας προς τους Έλληνες ιδιοκτήτες. Θεωρούμε ότι η ελληνική αγορά έχει μεγάλη δυναμική και έχουμε θέσει ως στόχο να έχουμε αυξήσει τα ξενοδοχεία κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Radisson στα 30 έως το 2030».

Τάδε έφη χθες ο κ. Elie Milky, επικεφαλής Ανάπτυξης για τη Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ελλάδα & Κύπρο του Radisson Hotel Group, που έχει σήμερα στη χώρα μας συνολικά 12 ξενοδοχεία κάτω από την ομπρέλα της σε λειτουργία και σε ανάπτυξη, εντός κι εκτός Αθηνών.

Παρουσιάζοντας το πλάνο του ομίλου για το 2027 στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου Resort & Residential -R&R Forum o κ. Daniel Twerenbold, επικεφαλής της Διεύθυνσης για τις γερμανόφωνες αγορές αλλά και την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Ελλάδας ανέφερε ότι την επόμενη χρονιά αναμένεται να ανοίξουν 4 ξενοδοχεία με την υπογραφή της Radisson στη χώρα μας, εκ των οποίων τα δύο στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα σε κορυφαία διατηρητέα της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένου και του ακινήτου της Διπλαρείου Σχολής στην πλατεία Θεάτρου πολύ κοντά στην Ομόνοια κι από ένα σε Θεσσαλονίκη και Μάνη.

Με περίπου 400 δωμάτια να προστίθενται στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο μέσα στο 2026 και πάνω από 400 να προγραμματίζονται για το 2027, ο διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξή του στη χώρα μας, συνδυάζοντας αστικά ξενοδοχεία και παραθεριστικά θέρετρα κάτω από διαφορετικά brands. Στο επίκεντρο βρίσκονται νέες συμφωνίες με Έλληνες ιδιοκτήτες και επενδυτές, με έμφαση στην αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων και στην επέκταση σε προορισμούς με ισχυρή τουριστική ζήτηση και καλή συνδεσιμότητα.

Δύο νέα ξενοδοχεία σε ιστορικά ακίνητα της Αθήνας

Στο κέντρο της πρωτεύουσας προχωρούν δύο από τα σημαντικότερα projects του ομίλου, τα οποία αφορούν τη μετατροπή διατηρητέων κτιρίων σε σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες.

Το πρώτο είναι το Radisson RED στην οδό Μητροπόλεως, δυναμικότητας 108 δωματίων, το οποίο προγραμματίζεται να ανοίξει την άνοιξη ου 2027. Πρόκειται για την πρώτη παρουσία του συγκεκριμένου brand στην Ελλάδα, με τον όμιλο να αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση της μονάδας, εξασφαλίζοντας άμεσο έλεγχο της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Θα ακολουθήσει, το καλοκαίρι Ιούνιο- Ιούλιο, το νέο ξενοδοχείο στην πλατεία Θεάτρου, δυναμικότητας 172 δωματίων, το οποίο θα λειτουργήσει ως Aluma Theatrou by Radisson, σε συνεργασία με την ισραηλινή Isrotel, μέσω συμφωνίας franchise.

Και στις δύο περιπτώσεις, όπως ανέφερε ο κ. Τwerenbold χθές υπήρξαν σημαντικές «προκλήσεις και καθυστερήσεις» λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα των ακινήτων, όμως πλέον «οι εργασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και είμαστε σε πολύ καλό στάδιο. Τα δύο αυτά έργα θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην ξενοδοχειακή αγορά του κέντρου της Αθήνας».

Στα νέα ανοίγματα του 2027 περιλαμβάνεται και η είσοδος του Radisson Hotel Group στην αγορά της Θεσσαλονίκης, μέσω του Elysia Thessaloniki, a member of Radisson Individuals. Ένα ιστορικό διατηρητέο κτίριο θα ανακαινιστεί πλήρως και θα μετατραπεί σε boutique ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, στο κέντρο της πόλης, ανάμεσα στις οδούς Εγνατία και Τσιμισκή, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους με μία δυναμικότητα 52 δωματίων.

Στη Μάνη, κοντά στο Γύθειο, προχωρά παράλληλα η εκτεταμένη ανακαίνιση του πρώην Laconia Hotel, το οποίο θα επαναλειτουργήσει ως Radisson Blu Resort, Mani, με 150 δωμάτια και σουίτες. Το άνοιγμα προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027.

Για αργότερα, το 2029 έχει προγραμματιστεί η λειτουργία του Radisson Collection Resort, Santorini, στο Ακρωτήρι. Πρόκειται για ένα νέο πολυτελές lifestyle resort, το οποίο θα διαθέτει 50 σουίτες με ιδιωτικές πισίνες και θέα στην καλντέρα και το ηφαίστειο. Η ανάπτυξη πραγματοποιείται σε συνεργασία με την οικογένεια Καραθανάση και αποτελεί το μοναδικό έργο νέας κατασκευής στο υφιστάμενο ελληνικό χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης της Radisson. Το νέο resort θα αποτελέσει την πρώτη παρουσία του brand Radisson Collection στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη θέση του ομίλου στην κατηγορία της πολυτελούς φιλοξενίας.

Η Radisson έχει ήδη παρουσία στη Σαντορίνη από το 2021, με τον κ. Milky να αναφέρει ότι η φετινή τουριστική περίοδος παρουσίασε βελτίωση κατά περίπου 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Με επτά ξενοδοχεία σε λειτουργία και πέντε ακόμη υπό ανάπτυξη, ο όμιλος επιδιώκει να διευρύνει το αποτύπωμά του μέσα από διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, από συμβάσεις franchise έως συμφωνίες πλήρους διαχείρισης.

Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μονάδες κάτω από τα brands Radisson Blu, Radisson, Radisson RED και Radisson Individuals, ενώ με τη νέα ανάπτυξη στη Σαντορίνη θα προστεθεί και το Radisson Collection. Στη στρατηγική του ομίλου εντάσσονται κυρίως μετατροπές και αναβαθμίσεις υφιστάμενων ακινήτων, χωρίς να αποκλείονται επιλεγμένες νέες κατασκευές.

Παράλληλα, εξετάζονται ευκαιρίες και σε άλλες μορφές φιλοξενίας, όπως τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα και οι επώνυμες κατοικίες- branded residences με τον κ. Milky να δηλώνει χθες ότι πραγματοποιούνται συζητήσεις στην Ελλάδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε αναπτύξεις που συνδέονται με παραθεριστικά συγκροτήματα, την ίδια στιγμή όπου διεθνώς ο όμιλος ενισχύει τη δραστηριότητά του στον συγκεκριμένο τομέα. Καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή νέων προορισμών αποτελεί η συνδεσιμότητα, με τη διοίκηση να δίνει προτεραιότητα σε περιοχές που διαθέτουν επαρκείς υποδομές πρόσβασης και δυνατότητες προσέλκυσης διεθνούς τουριστικής ζήτησης.

Σε σχετική ερώτηση χθες, οι επιτελείς του ομίλου ανέφεραν ότι η ελληνική αγορά κινείται θετικά για τον όμιλο αν και διαπιστώνονται ενδείξεις επιβράδυνσης ως προς την εξέλιξη της πληρότητας. Στην Αθήνα, οι ξενοδοχειακές επιδόσεις εμφανίζουν ανάπτυξη της τάξης του 5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, η οποία προέρχεται κυρίως από την αύξηση των τιμών και λιγότερο από την ενίσχυση της πληρότητας, που παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης.

Οι βασικές αγορές προέλευσης επισκεπτών περιλαμβάνουν τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία επαγγελματιών ταξιδιωτών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις εταιρικές συνεργασίες του.

Το Radisson Hotel Group δραστηριοποιείται στις περιοχές Eυρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (ΕΜΕΑ) και Ασίας-Ειρηνικού, με περισσότερα από 1.680 ξενοδοχεία σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη σε περισσότερες από 100 χώρες. Το χαρτοφυλάκιο των brands του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson RED και Radisson Individuals, ενώ το πρόγραμμα επιβράβευσης Radisson Rewards αριθμεί περισσότερα από 29 εκατομμύρια μέλη.