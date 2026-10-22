Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Διευρυμένες δυνατότητες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο αναμένεται να προσφέρει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», το οποίο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται, τοποθετείται χρονικά στα τέλη Δεκεμβρίου 2026 ή στις αρχές Ιανουαρίου 2027.

Με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, η νέα παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση περίπου 20.000 νέων, ζευγαριών και νοικοκυριών, προβλέποντας ευνοϊκότερους όρους συμμετοχής σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.

Στο επίκεντρο των σχεδιαζόμενων αλλαγών βρίσκονται η αύξηση του ηλικιακού ορίου, η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, η δυνατότητα αγοράς ακριβότερου ακινήτου και η μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω στεγαστικού δανείου.

Οι τελικοί όροι ένταξης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναμένεται να αποσαφηνιστούν πριν από την ενεργοποίηση του προγράμματος.

Διεύρυνση δικαιούχων και μεγαλύτερα στεγαστικά δάνεια

Μία από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις που προβλέπονται στο «Σπίτι μου 3» αφορά στο ανώτατο ηλικιακό όριο των ενδιαφερομένων, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί στα 55 έτη, έναντι των 50 ετών που ίσχυαν στο «Σπίτι μου 2».

Αλλαγές σχεδιάζονται και στα οικονομικά χαρακτηριστικά των επιλέξιμων ακινήτων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη αξία κατοικίας προβλέπεται να διαμορφωθεί στις 300.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ προηγουμένως, ενώ το ανώτατο ποσό δανειοδότησης αυξάνεται στις 230.000 ευρώ, έναντι 190.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, με τον αγοραστή να συμμετέχει τουλάχιστον κατά 10% με ίδια κεφάλαια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνεται το ανώτατο όριο δανείου.

Το χαμηλό κόστος δανεισμού εξακολουθεί να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δράσης, με στόχο να καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση στην ιδιόκτητη στέγη.

Περισσότερες δυνατότητες για οικογένειες με παιδιά

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα, καθώς προβλέπεται αύξηση της προσαύξησης του επιτρεπόμενου οικογενειακού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές, η προσαύξηση θα φτάνει τις 7.000 ευρώ ανά παιδί, διευρύνοντας το περιθώριο συμμετοχής για οικογένειες με υψηλότερα συνολικά εισοδήματα.

Παράλληλα, ειδική πρόβλεψη αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά. Για αυτές εξετάζεται η αύξηση της επιτρεπόμενης επιφάνειας κατοικίας κατά 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην προσαρμογή των στεγαστικών προϋποθέσεων στις αυξημένες ανάγκες των μεγαλύτερων οικογενειών.

Πώς διαμορφώνονται τα εισοδηματικά κριτήρια

Σημαντική διεύρυνση προβλέπεται και στα ανώτατα εισοδηματικά όρια, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου προγράμματος.

Για τους άγαμους, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί στις 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ.

Στην περίπτωση των έγγαμων ζευγαριών, το βασικό εισοδηματικό όριο προβλέπεται να διαμορφωθεί στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στο «Σπίτι μου 2» το αντίστοιχο όριο ήταν 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο αναμένεται να φτάσει τις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ ανά παιδί, σύμφωνα με τα στοιχεία του σχεδιασμού. Στο προηγούμενο πρόγραμμα το βασικό όριο ανερχόταν στις 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Με τις νέες προβλέψεις, το πρόγραμμα επιχειρεί να διευρύνει τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τις οικονομικές και στεγαστικές ανάγκες των οικογενειών.

Σχεδόν 22.000 συμβάσεις στα δύο προηγούμενα προγράμματα

Η νέα δράση σχεδιάζεται να αποτελέσει συνέχεια των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», μέσω των οποίων έχουν ήδη υπογραφεί συνολικά 21.928 δανειακές συμβάσεις.

Ειδικότερα, στο πρώτο πρόγραμμα καταγράφηκαν 7.814 συμβάσεις, ενώ στο δεύτερο ο αριθμός έφτασε τις 14.114.

Με την προοπτική ένταξης περίπου 20.000 επιπλέον ωφελουμένων, το «Σπίτι μου 3» φιλοδοξεί να διευρύνει την πρόσβαση στη στεγαστική χρηματοδότηση.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η οριστικοποίηση των προϋποθέσεων και η επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν με ακρίβεια τα κριτήρια και τη διαδικασία συμμετοχής.