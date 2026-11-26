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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί για περίπου 250.000 δικαιούχους που δεν συμπεριλήφθηκαν στον πρώτο κύκλο πληρωμών της προηγούμενης εβδομάδας.

Παρότι ως επίσημη ημερομηνία πληρωμής έχει καθοριστεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, τα ποσά εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, όπως συμβαίνει συχνά όταν η προγραμματισμένη καταβολή ακολουθεί το Σαββατοκύριακο.

Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά κυρίως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που λαμβάνουν παροχές μέσω του ΟΠΕΚΑ, με την οικονομική ενίσχυση να χορηγείται χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση από τους δικαιούχους.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση των 400 ευρώ

Στον δεύτερο κύκλο καταβολών περιλαμβάνονται συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που είναι ήδη ενταγμένοι σε προγράμματα οικονομικής στήριξης του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, η ενίσχυση αφορά σε ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και σε άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του Οργανισμού.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία, εφόσον λαμβάνουν την αντίστοιχη οικονομική παροχή.

Καθοριστική προϋπόθεση για την καταβολή είναι οι πολίτες να περιλαμβάνονται στους δικαιούχους των συγκεκριμένων επιδομάτων, ώστε να εντοπιστούν μέσω των διαθέσιμων στοιχείων του Οργανισμού.

Αυτόματα η πίστωση – Δεν χρειάζεται αίτηση

Η διαδικασία καταβολής προβλέπεται να ολοκληρωθεί χωρίς καμία πρόσθετη ενέργεια από τους δικαιούχους.

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται υποβολή νέας αίτησης, επίσκεψη σε υπηρεσία ή ξεχωριστή διαδικασία για την είσπραξη του ποσού.

Τα 400 ευρώ θα πιστωθούν απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με βάση τα στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα για τις παροχές τους.

Με την πληρωμή της 30ής Νοεμβρίου, αναμένεται να καλυφθούν περίπου 250.000 πολίτες που δεν έλαβαν την ενίσχυση κατά την προηγούμενη καταβολή.

Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 60% σε σχέση με το 2025, καθώς το ποσό αναπροσαρμόστηκε από τα 250 στα 400 ευρώ. Όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, πρόκειται για ετήσια παροχή, η οποία καταβάλλεται μία φορά σε κάθε δικαιούχο, ακόμη και αν αυτός υπάγεται σε περισσότερες από μία επιλέξιμες κατηγορίες.

Επιπλέον, το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες.