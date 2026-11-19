Αύξηση εσόδων 10%, υψηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών, ανακοίνωσε η Alibaba Group Holding, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της στην παροχή υπολογιστικής ισχύος και υπηρεσιών που τροφοδοτούν την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Τα έσοδα του κινεζικού ομίλου αυξήθηκαν στα 271,52 δισ. γουάν (40,7 δισ. δολάρια) κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 270,5 δισ. γουάν. Τα καθαρά κέρδη υπερτριπλασιάστηκαν, εν μέρει χάρη σε κέρδη από επενδύσεις.

Ωστόσο, η Alibaba βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις να αποδείξει ότι μπορεί να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της AI, παρά τους νέους περιορισμούς στην πρόσβασή της σε προηγμένα chips για κέντρα δεδομένων.

Η Ουάσιγκτον κινήθηκε αυτή την εβδομάδα για να κλείσει ένα σημαντικό παραθυράκι που επέτρεπε σε κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Alibaba, να αποκτούν πρόσβαση στα προηγμένα chips που χρειάζονται.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά τους επενδυτές περισσότερο επιφυλακτικούς ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης των κινεζικών εταιρειών, αλλά και την ικανότητά τους να εκπαιδεύουν και να λειτουργούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς.

Η χρηματιστηριακή αξία της Alibaba διαμορφώνεται σήμερα σε περίπου 200 δισ. δολάρια, δηλαδή σε λιγότερο από το μισό επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, όταν οι επενδυτές πόνταραν στην ανάδειξή της σε ηγετική δύναμη του κλάδου.

Επενδύσεις άνω των 53 δισ. δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Alibaba συγκαταλέγεται ήδη στις κινεζικές εταιρείες με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, διοχετεύοντας σημαντικά κεφάλαια στην έρευνα και στα κέντρα δεδομένων, με στόχο τόσο την ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud όσο και τη δημιουργία προηγμένων μοντέλων AI.

Η εταιρεία επωφελείται, μεταξύ άλλων, από την εκμίσθωση υπολογιστικής ισχύος μέσω cloud σε τεχνολογικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η δραστηριότητα αυτή γνωρίζει ισχυρή ανάπτυξη, καθώς οι κινεζικές εταιρείες επιδιώκουν να ανταγωνιστούν τους κορυφαίους αμερικανικούς ομίλους, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alibaba, Έντι Γου, έχει δεσμευτεί για επενδύσεις άνω των 53 δισ. δολαρίων σε ορίζοντα τριετίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υπηρεσιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έως τους ημιαγωγούς.

Τον Αύγουστο, η εταιρεία άντλησε περίπου 10,2 δισ. δολάρια μέσω διάθεσης μετοχών στο Χονγκ Κονγκ, αφού ο Γου είχε δηλώσει ότι οι επενδύσεις θα ξεπεράσουν τους αρχικούς στόχους.

Οι αυξημένες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν οδηγήσει σε εκροές μετρητών από το 2025.

Qwen4-Max: Το νέο μοντέλο AI και η συνεργασία με την Apple

Η Alibaba αναβάθμισε πρόσφατα το κορυφαίο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της, το Qwen4-Max.

Η οικογένεια μοντέλων Qwen αποτελεί την περισσότερο δημοφιλή παγκοσμίως σειρά μοντέλων ανοιχτών βαρών (open-weight), με βάση τον αριθμό των λήψεων.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης την εφαρμογή Qwen App για καταναλωτές, μία από τις δημοφιλέστερες στην Κίνα, η οποία ενσωματώνει λειτουργίες όπως αγορές, πλοήγηση και κρατήσεις ταξιδιών.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει το εργαλείο παραγωγικότητας Qwen Work.

Η Alibaba αποτελεί επίσης συνεργάτη της Apple για την παροχή υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, με την κυκλοφορία τους να προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο.

T-Head: Η κινεζική απάντηση στους περιορισμούς των αμερικανικών chips

Τον Σεπτέμβριο, ο Έντι Γου δήλωσε ότι η T-Head, η μονάδα σχεδιασμού ημιαγωγών της Alibaba, η οποία έλαβε πρόσφατα έγκριση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ετοιμάζεται να παρουσιάσει τους ισχυρότερους εγχώριους ημιαγωγούς της Κίνας.

Η T-Head έχει ήδη διαθέσει περισσότερες από 560.000 μονάδες των κορυφαίων chips Zhenwu.

Σύμφωνα με τον Γου, το νεότερο μοντέλο Zhenwu V900, που αναμένεται να εισέλθει σε μαζική παραγωγή στις αρχές του 2027, θα μπορεί να υποστηρίζει την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Η ανάπτυξη εγχώριων chips αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αμερικανικοί περιορισμοί δυσκολεύουν την πρόσβαση των κινεζικών επιχειρήσεων σε προηγμένη υπολογιστική τεχνολογία.