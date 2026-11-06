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Mετά την ενδιάμεση διανομή των €0,20 ανά κοινή μετοχή που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Allwyn στις 20 Αυγούστου, 1.969 μέτοχοι επέλεξαν την επανεπένδυση αντιπροσωπεύοντας 15.406.170 μετοχές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν στο 10% της ελεύθερης διασποράς και στο 2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, 271.883 ίδιες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες αξιών των δικαιούχων μετόχων που επέλεξαν να συμμετάσχουν στην Επιλογή Επανεπένδυσης, ενώ οι μέτοχοι που δεν επέλεξαν να συμμετάσχουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά τη διάρκεια της περιόδου επιλογής, θα λάβουν το αντίστοιχο δικαίωμα διανομής, ή το εναπομείναν μέρος αυτού, σε μετρητά.

Η ανακοίνωση της Allwyn

Η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε σχέση με την ενδιάμεση διανομή των €0,20 ανά κοινή μετοχή που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Αυγούστου 2026 (η «Ενδιάμεση Διανομή»), 1.969 μέτοχοι επέλεξαν την επανεπένδυση (Scrip Option) αντιπροσωπεύοντας 15.406.170 μετοχές.

Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν στο 10% της ελεύθερης διασποράς και στο 2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026, 271.883 ίδιες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες αξιών των δικαιούχων μετόχων που επέλεξαν να συμμετάσχουν στην Επιλογή Επανεπένδυσης (Scrip Option), ενώ οι μέτοχοι που δεν επέλεξαν να συμμετάσχουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά τη διάρκεια της περιόδου επιλογής, θα λάβουν το αντίστοιχο δικαίωμα διανομής, ή το εναπομείναν μέρος αυτού, σε μετρητά.