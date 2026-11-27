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Την εισαγωγή 21.027.676 νέων κοινών μετοχών στα χρηματιστήρια του Λονδίνου, του Γιοχάνεσμπουργκ και της Αθήνας ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa.

Η εξέλιξη ακολουθεί την ανακοίνωση της εταιρείας στις 16 Νοεμβρίου 2026 σχετικά με την έγκριση της δευτερογενούς εισαγωγής των υφιστάμενων κοινών μετοχών της, μέσω ταχείας διαδικασίας και χωρίς δημόσια προσφορά, στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Γιοχάνεσμπουργκ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Coca-Cola HBC, η οποία καταχωρίστηκε στο Εμπορικό Μητρώο του Τσουγκ της Ελβετίας στις 27 Νοεμβρίου, οι νέες μετοχές εκδόθηκαν υπέρ της Gutsche Family Investments Pty Ltd, ως μέρος του τιμήματος της εξαγοράς.

Οι σχετικές αιτήσεις για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση έχουν εγκριθεί από τις κύριες αγορές των χρηματιστηρίων του Λονδίνου (LSE), του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) και της Euronext Athens.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης αναμένεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 08:00 τοπική ώρα στο Λονδίνο, στις 09:00 τοπική ώρα στο Γιοχάνεσμπουργκ και στις 10:15 ώρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.