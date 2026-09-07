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Στην απόκτηση 645.398 ιδίων μετοχών προχώρησε η Allwyn, το διάστημα μεταξύ 31 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου, έναντι 8.628.043,94 ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η Allwyn AG (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που ανακοινώθηκε στις 4 Ιουνίου 2026, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 645.398 ίδιες μετοχές στο Euronext Athens κατά την περίοδο από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2026, με συνολικό τίμημα €8.628.043,94, όπως αναλύεται κατωτέρω:

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 41.183.811 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

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