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Τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ..

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που ανακοίνωσε η Εταιρεία, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €2,30 εκατ. έναντι €1,87 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 σημειώνοντας αύξηση 22,8%. Σε επίπεδο εννεαμήνου τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €4,64 εκατ. έναντι €5,65 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της εσωτερικής αξίας (NAV) κατά την 30/09/2026, περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές σε οργανωμένη αγορά κατά 97,55%, μετρητά κατά 0,92%, τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 0,75% και τοποθετήσεις σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια κατά 0,78%.

Για την περίοδο από 01/01/2026 έως 30/09/2026 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε απόδοση 12,54% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε € 40,53 εκατ. ή € 10,80 ανά μετοχή στις 30/09/2026.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Euronext Athens με έκπτωση (discount) 21,77% στις 17/11/2026, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €8,24.