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Στα 8,1 ευρώ καθορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδώσει η Alpha Trust – Ανδρομέδα, στο πλαίσιο της δυνατότητας επανεπένδυσης μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Alpha Trust – Ανδρομέδα

H Εταιρεία «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 09.09.2026 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο των πέντε πρώτων ημερησίων βάσει όγκου σταθμισμένων τιμών μετοχής (VWAP) εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων (δηλαδή από 14.10.2026 έως 20.10.2026), μειωμένης κατά ποσοστό 1% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 14.10.2026 έως και 20.10.2026, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε €8,10.