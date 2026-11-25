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Στην άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προσανατολίζεται η Alter Ego Media, με στόχο την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της στρατηγικής, τη χρηματοδότηση εξαγορών και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στους τομείς του περιεχομένου, της τεχνολογίας, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας.

Όπως γνωστοποίησε με χρηματιστηριακή ανακοίνωσή της, η αύξηση σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η Alter Ego Media προτίθεται να προχωρήσει στην κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, προβλέποντας, ωστόσο, μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά, με τους ειδικότερους όρους να καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για την υποστήριξη του ευρύτερου επενδυτικού σχεδιασμού του ομίλου, ο οποίος περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση εξαγορών ή απόκτησης εταιρικών συμμετοχών, επενδύσεις σε παραγωγές οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και την απόκτηση δικαιωμάτων και στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας (IP rights).

Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις για την ανάπτυξη, επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του ομίλου, με έμφαση στην τεχνολογία, τις εγκαταστάσεις και τους χώρους πολιτισμού, θεαμάτων και ψυχαγωγίας.

Το επενδυτικό πλάνο και η ακριβέστερη κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων θα εξειδικευτούν σε ειδικό έγγραφο, το οποίο θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η δημόσια προσφορά και η εισαγωγή των νέων μετοχών εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, βάσει του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού.

Η εταιρεία προτίθεται να ορίσει ως συμβούλους και συντονιστές τοποθέτησης την Τράπεζα Πειραιώς και τη Euroxx Χρηματιστηριακή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων τοποθετούντων στο σχήμα.

Η συμμετοχή του Ευάγγελου Μαρινάκη

Ο βασικός μέτοχος της Alter Ego Media, Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό περίπου 74,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην αύξηση, εφόσον αυτή εγκριθεί οριστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συμμετοχή του τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση δεν θα καλυφθεί πλήρως από τους υπόλοιπους υφιστάμενους μετόχους ή νέους επενδυτές. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της συμμετοχής του μπορεί να φτάσει έως το ποσό που αναλογεί στο υφιστάμενο μετοχικό του ποσοστό.

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης

Η οριστική απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alter Ego Media, βάσει της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 17 Ιουνίου 2025.

Στόχος της διοίκησης είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων και η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Alter Ego Media A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την πρόθεσή της να δρομολογήσει την πραγματοποίηση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») και έκδοση νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών και με στόχο την άντληση ποσού της τάξεως των Ευρώ 40 εκατ. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα

αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του επενδυτικού σχεδιασμού της Εταιρείας, περιλαμβανομένης ιδίως της χρηματοδότησης εξαγορών ή απόκτησης συμμετοχών, της επένδυσης σε παραγωγές οπτικοακουστικού περιεχομένου και της απόκτησης δικαιωμάτων και στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας (IP rights), καθώς και της ανάπτυξης, επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών και των υπηρεσιών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις, χώρους πολιτισμού, θεαμάτων και ψυχαγωγίας.

Η Εταιρεία σχεδιάζει τη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή αυτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens, εξαιρουμένων αμφότερων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 περ. (δβ) και το Άρθρο 1 παρ. 5 περ. (βα) αντίστοιχα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»). Σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών, θα συνταχθεί

έγγραφο περιέχον τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Παραρτήματος IX του Κανονισμού, το οποίο θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Στο ανωτέρω έγγραφο θα εξειδικευτεί περαιτέρω το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας και εν γένει η χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, υπό την επιφύλαξη, ωστόσο, ότι θα εφαρμόζεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για την διάθεση των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στην Δημόσια Προσφορά, κατά τρόπο που θα καθοριστεί από το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σύμβουλοι και Συντονιστές Τοποθέτησης Η Εταιρεία σκοπεύει να διορίσει Συμβούλους και Συντονιστές Τοποθέτησης την «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και τη «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με δυνατότητα συμμετοχής ενδεχομένως, και άλλων Τοποθετούντων στο σχήμα.

Συμμετοχή Βασικού Μετόχου

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό 74,6% περίπου επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, έχει εκδηλώσει προς την Εταιρεία το ενδιαφέρον του, εφόσον ληφθεί οριστική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, να συμμετάσχει σ’ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν

θα έχει καλυφθεί ολοσχερώς από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους ή/και νέους επενδυτές, επισημαίνοντας ότι, στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή του θα δύναται να ανέλθει μέχρι το συνολικό ποσό που αναλογεί στο ποσοστό της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας, επί του συνολικού ποσού της αποφασισθείσας αύξησης.

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4548/2018 και δυνάμει της σχετικής εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17.06.2025 και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5406093.

Η Εταιρεία αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και στην εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens έως το τέλος του 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς, όπως αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.