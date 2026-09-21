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Τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2026 παρουσίασε η Alter Ego Media. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από τη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο, καθώς και ξεκίνησε η σταδιακή ωρίμανση των σχετικών επενδύσεων.

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το α’ εξάμηνο 2026, ανήλθε σε €74 εκατ. έναντι €59,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 25,2%. Η ισχυρή αυτή επίδοση προήλθε από αύξηση του κύκλου εργασιών, τόσο του τομέα των εκδόσεων (publishing) κατά 38,8%, ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 26,5 εκατ. έναντι €19,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025, όσο και του τομέα ευρυεκπομπής και δημιουργίας περιεχομένου (broadcasting & content creation) κατά 3,1%, ο οποίος ανήλθε σε €41,2 εκατ. έναντι €40 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025. Καθοριστική ήταν παράλληλα και η συμβολή του νεοσυσταθέντος λειτουργικού τομέα ζωντανής ψυχαγωγίας (live entertainment), ο οποίος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους €6,2 εκατ., ενισχύοντας άμεσα τη διαφοροποίηση των εσόδων του Ομίλου.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 47,4% και διαμορφώθηκαν σε €25,1 εκατ. έναντι €17,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 114,6% και ανήλθαν σε €8,5 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 378,3% και ανήλθαν σε €6 εκατ. έναντι €1,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025.

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στις 30.06.2026 σε €148,7 εκατ. ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (μείον δανεισμός εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις) διαμορφώθηκαν σε €15,8 εκατ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της Alter Ego Media. Με την ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την εισαγωγή μας στο Euronext Athens, υλοποιήσαμε το επενδυτικό μας πλάνο, διευρύνοντας σημαντικά το αποτύπωμα του Ομίλου και θέτοντας τις βάσεις για τη μετεξέλιξή του σε έναν σύγχρονο και διαφοροποιημένο Όμιλο Μέσων και Ψυχαγωγίας.

Αξιοποιώντας το περιεχόμενο, τα ισχυρά brands, την άμεση σχέση μας με το κοινό, τα δεδομένα και την τεχνολογία, αναπτύσσουμε πλέον τέσσερις ισχυρούς πυλώνες: Publishing, Broadcasting, Content Creation και Live Entertainment, δημιουργώντας συνέργειες και διευρύνοντας τις πηγές εσόδων.

Με ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και επενδυτική πειθαρχία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην οργανική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεών μας, εξετάζοντας παράλληλα νέες επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης και τη μακροπρόθεσμη αξία του Ομίλου».

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