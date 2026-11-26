Τη δυνατότητα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τα δισεκατομμύρια ευρώ των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και να ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή αγορά αμυντικού υλικού, αποκτά η εγχώρια αμυντική βιομηχανία με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει και παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο.

Για πρώτη φορά διαμορφώνεται ουσιαστικά ένα πιο ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξη των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων, το οποίο δεν περιορίζεται στη συμμετοχή τους στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά επεκτείνεται στην προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, στην έρευνα, στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και στη διεύρυνση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Οι αλλαγές έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, καθώς αφενός η χώρα έχει δρομολογήσει εξοπλιστικά προγράμματα ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2036 και αφετέρου η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δημιουργεί σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Μάλιστα, αρκετές από τις ρυθμίσεις που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας βρίσκονται πολύ κοντά στις προτάσεις και τα διαχρονικά αιτήματα των φορέων του κλάδου, ο οποίος επιδιώκει εδώ και χρόνια τη διαμόρφωση μιας συγκροτημένης εθνικής αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής.

Με κρατική υποστήριξη στις διεθνείς αγορές

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές για τις ελληνικές αμυντικές επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα σύναψης διακρατικών συμφωνιών (Government to Government – G2G) για την εξαγωγή ελληνικών αμυντικών προϊόντων.

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα αξιοποιεί το συγκεκριμένο μοντέλο κυρίως ως αγοραστής οπλικών συστημάτων από το εξωτερικό. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορεί να λειτουργεί και από την πλευρά του εξαγωγέα, συνάπτοντας και εκτελώντας συμβάσεις για στρατιωτικό εξοπλισμό που παράγεται στην Ελλάδα.

Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει τεχνική, διοικητική και συμβουλευτική υποστήριξη στο αντισυμβαλλόμενο κράτος.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο εξωστρέφειας, καθώς στη διεθνή αγορά αμυντικού υλικού η υποστήριξη της χώρας προέλευσης ενός προϊόντος μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διεκδίκηση συμβολαίων.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η δυνατότητα αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις πρόσβασης σε νέες αγορές, αύξησης των εξαγωγών, διεύρυνσης της παραγωγικής τους δυναμικότητας και ενίσχυσης της παρουσίας τους στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Το 25% και η διεκδίκηση του 30%

Στο εσωτερικό, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η θεσμοθέτηση της ανάθεσης υπεργολαβικού έργου σε εγχώριους φορείς κατά την υλοποίηση αμυντικών συμβάσεων, με αξιοποίηση του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την προστασία ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενισχύει θεσμικά την πολιτική του υπουργείου για εγχώρια συμμετοχή 25% στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με το ζητούμενο πλέον να είναι η εξασφάλιση ουσιαστικού παραγωγικού έργου για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) έχει θέσει εδώ και πάνω από 15 χρόνια ακόμη υψηλότερα τον πήχη, διεκδικώντας βιομηχανικές επιστροφές τουλάχιστον 30%, με σαφείς, μετρήσιμους και εφαρμόσιμους όρους. Υπό αυτό το πρίσμα, το 25% αποτελεί ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου.

Ενδεικτικό της αλλαγής που συντελείται είναι το πρόγραμμα των γαλλικών φρεγατών FDI Belharra, όπου η ελληνική συμμετοχή στις τρεις πρώτες φρεγάτες κινήθηκε περίπου στο 10%, ενώ για την τέταρτη ο στόχος ανεβαίνει στο 25%. Αντίστοιχο ποσοστό επιδιώκεται και στο πρόγραμμα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις διεκδικήσεις του ΣΕΚΠΥ περιλαμβάνεται και η 100% εγχώρια ναυπήγηση πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και η εξέταση κοινών ναυπηγικών προγραμμάτων για τους δύο φορείς.

Ειδικό γραφείο για την αμυντική βιομηχανία

Ένα ακόμη πάγιο αίτημα των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων, το οποίο σχεδιάζεται να αποκτήσει πλέον θεσμική υπόσταση, είναι η δημιουργία μιας διακριτής δομής με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής.

Το νέο Γραφείο Αμυντικής Βιομηχανίας σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εθνικής Άμυνας και θα έχει ως βασική αποστολή τη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων της εγχώριας βιομηχανίας, την υποστήριξη των κρατικών αμυντικών επιχειρήσεων, τον συντονισμό ευρωπαϊκών και νατοϊκών προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης και την υποβολή εισηγήσεων για τη χάραξη βιομηχανικής πολιτικής.

Η σημασία της συγκεκριμένης παρέμβασης έγκειται στο γεγονός ότι, παρά τα τεράστια ποσά που έχει δαπανήσει η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες για την απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ανάλογο παραγωγικό και τεχνολογικό όφελος για την εθνική οικονομία.

Από την καινοτομία στη γραμμή παραγωγής

Νέες δυνατότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών, δημιουργεί και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Η ρητή πρόβλεψη για την υλοποίηση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης και την επακόλουθη προμήθεια καινοτόμων προϊόντων βάσει συμφωνημένων επιδόσεων επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου: τη μετάβαση από την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου στη βιομηχανική παραγωγή και την εμπορική αξιοποίησή του.

Παράλληλα, το ΕΛΚΑΚ αποκτά τη δυνατότητα υλοποίησης διακρατικών ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό του ΥΠΕΘΑ, ενώ ενισχύεται η ευελιξία των θυγατρικών του και της διαχείρισης των εσόδων από διανοητική ιδιοκτησία.

Για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στην πράξη. Η μετατροπή, δηλαδή, των αυξημένων αμυντικών δαπανών σε παραγωγικές επενδύσεις, τεχνογνωσία, εξαγωγές και νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ώστε η Ελλάδα να μην αποτελεί μόνο αγοραστή αλλά και παραγωγό σύγχρονων αμυντικών συστημάτων.