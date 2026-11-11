▪ Ενοποιημένα Έσοδα στα €291,7EK (αύξηση 11% έναντι του 9M 2025), με τις λύσεις Digital Technologies και Ταυτοποίησης & Πληρωμών (Identity & Payment) να είναι οι βασικοί παράγοντες της αύξησης. Τα έσοδα και των 3 γεωγραφικών τομέων αυξήθηκαν, με τους τομείς WEST (+15%) και MEA (+14%) να καταγράφουν διψήφιο ρυθμό αύξησης έναντι του 9M 2025. Τα έσοδα του Ομίλου το Γ’ Τρίμηνο 2026 αυξήθηκαν 6% έναντι του Γ’ Τριμήνου 2025, το οποίο ήταν το ισχυρότερο τρίμηνο του 2025, και 8% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων κατά το Γ’ Τρίμηνο 2026 υποστηρίχθηκε από τα έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, τις λύσεις Ταυτοποίησης (Identity) στον τομέα MEA και το έργο ασφαλούς εκτύπωσης για εθνικές εξετάσεις σε χώρα της Ανατολικής Αφρικής.

▪ Τα έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα οδήγησαν την αύξηση των εσόδων των λύσεων Digital Technologies (+70% έναντι του 9M 2025). Οι πελάτες Fintech στον τομέα WEST και οι λύσεις Ταυτοποίησης πολιτών (citizen authentication) στον τομέα MEA ήταν οι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης των λύσεων Ταυτοποίησης & Πληρωμών (Identity & Payment) (+9% έναντι του 9M 2025). Οι λύσεις Document Lifecycle Management (-2% έναντι του 9M 2025), επέστρεψαν σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης (+9% έναντι του Γ’ Τριμήνου 2025), καθώς το έργο ασφαλούς εκτύπωσης εγγράφων για εθνικές εξετάσεις σε χώρα της Ανατολικής Αφρικής αντιστάθμισε τη διαρθρωτική μείωση των όγκων στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις εκτυπώσεις στη Ρουμανία.

▪ EBITDA στα €30,2εκ (μείωση 10% έναντι του 9M 2025) με το περιθώριο EBITDA του Ομίλου στο 10,4% (μείωση κατά 250 μονάδες βάσης έναντι του 9M 2025). Η μείωση αντικατοπτρίζει κυρίως το αυξημένο κόστος και την πίεση στο περιθώριο κέρδους των λύσεων Document Lifecycle Management ιδίως στην αγορά της Ρουμανίας, την αύξηση στα έξοδα εξωτερικής ανάθεσης για την υλοποίηση των έργων ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, τις επενδύσεις για την ενίσχυση της διοίκησης και των ομάδων πωλήσεων και Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) του Ομίλου, καθώς και τα έκτακτα έξοδα που προέκυψαν από το διακανονισμό του παλαιού προγράμματος συμμετοχής της Διοίκησης 2022-2025, τις λογιστικές επιπτώσεις του υφιστάμενου προγράμματος παροχής μακροπρόθεσμων κινήτρων LTI καθώς και τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της DNP. Εξαιρουμένων όλων των έκτακτων εξόδων, τα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε €33,6εκ (περιθώριο 11,5%), μειωμένα 7% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του 9M 2025.

▪ Καθαρά Κέρδη στα €8,8εκ (μείωση 11% έναντι του 9M 2025), αντικατοπτρίζοντας τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBIT μείωση 19% έναντι του 9M 2025), παρά τα έκτακτα κέρδη €2,2εκ από την πώληση μειοψηφικής συμμετοχής ποσοστού 25% στη SEGLAN S.L.

▪ Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε εισροές €10,9εκ το 9M 2026 (έναντι εισροών €23,2εκ το 9M 2025), επιβαρυμένες από τη συσσώρευση του κεφαλαίου κίνησης (επίπτωση €10εκ στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες) και την ταμειακή εκροή που σχετίζεται με το διακανονισμό του παλαιού προγράμματος συμμετοχής της Διοίκησης (€4,8εκ).

Επισημαίνεται ότι οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες το Γ’ Τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε εισροές €20,2εκ (αύξηση 59% έναντι του Γ’ Τριμήνου 2025), υποστηριζόμενες από τη σημαντική βελτίωση στο κεφάλαιο κίνησης (όφελος €14εκ στις λειτουργικές ταμειακές ροές το Γ’ Τρίμηνο), η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην τιμολόγηση και είσπραξη πληρωμών για έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, στη μείωση των αποθεμάτων καθώς και στην είσπραξη απαιτήσεων ΦΠΑ. Η υπόλοιπη αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης το 9Μ 2026 αποδίδεται κυρίως στην αύξηση τόσο των συμβατικών περιουσιακών στοιχείων (έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και λύσεις Ταυτοποίησης & Πληρωμών) όσο και των εμπορικών & λοιπών απαιτήσεων (λύσεις Ταυτοποίησης & Πληρωμών, έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και αναβαλλόμενα έξοδα).

▪ Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε στα €93,6εκ (έναντι €81,6εκ το Έτος 2025), μειωμένος κατά περίπου €10εκ σε σχέση με το τέλος Ιουνίου 2026 (€103,9εκ), λόγω των ισχυρών καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες το Γ’ Τρίμηνο 2026, παρά την αύξηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων (CAPEX). Ο δείκτης Μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,1 φορές, αμετάβλητος σε σχέση με τα τέλη Ιουνίου 2026 και οριακά υψηλότερα έναντι του 9M 2025 (2,0 φορές).

▪ Προοπτικές 2026 & αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Διοίκησης: η Διοίκηση επιβεβαιώνει την προηγούμενη πρόβλεψη της για αύξηση των εσόδων του Ομίλου το έτος 2026 σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό έναντι του 2025. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στηn ισχυρή ανάπτυξη των πελατών Fintech στη Δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ, στην υλοποίηση των έργων ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα καθώς και στις παραγγελίες για ασφαλείς εκτυπώσεις εγγράφων (secure document printing) και τις λύσεις Ταυτοποίησης (Identity) στον τομέα ΜΕΑ. Το περιθώριο EBITDA του Ομίλου για το έτος 2026 αναμένεται να μειωθεί έναντι του 13,6% το Έτος 2025, λόγω της αύξησης του κόστους στις λύσεις Document Lifecycle Management στην αγορά της Ρουμανίας και στην υλοποίηση των έργων ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, καθώς και των αυξημένων γενικών εξόδων που σχετίζονται με τις προσλήψεις προσωπικού για την υποστήριξη των βασικών έργων ανάπτυξης του Ομίλου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου για το έτος 2026 αναμένεται να επιβαρυνθούν από πρόσθετα, μη-προϋπολογισμένα έξοδα, εκτιμώμενα σε περίπου €6εκ για το Έτος 2026, σχετικά με τη δημόσια πρόταση της DNP, το γεγονός αλλαγής ελέγχου (change-of-control event) και το διακανονισμό του παλαιού προγράμματος συμμετοχής της Διοίκησης 2022-2025. Βάσει των προαναφερθέντων παραγόντων, η Διοίκηση αναμένει τα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου για το Έτος 2026 να μειωθούν σε υψηλό μονοψήφιο έως χαμηλό διψήφιο ποσοστό έναντι €48,8εκ το Έτος 2025.

Εξαιρουμένων όλων των προαναφερθέντων έκτακτων εξόδων, τα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου για το Έτος 2026 εκτιμάται ότι θα μειωθούν σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό σε συγκρίσιμη βάση έναντι του Έτους 2025.

▪ Προαιρετική Δημόσια Πρόταση Εξαγοράς της Dai Nippon Printing Co., Ltd. (“DNP”): η Πρόταση τελεί υπό τις Προϋποθέσεις και Αιρέσεις που ορίζονται στην Ενότητα 4.1 του Πληροφοριακού Δελτίου. Κατά το χρόνο δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Αποτελεσμάτων, οι Προϋποθέσεις και Αιρέσεις δεν έχουν πλήρως εκπληρωθεί (εκκρεμεί η έγκριση άμεσων ξένων επενδύσεων FDI από τις Αυστριακές αρχές). Συνεπώς, η Πρόταση δεν έχει καταστεί άνευ όρων δεσμευτική.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Μανώλης Κόντος, δήλωσε:

«Οι πρώτοι εννέα μήνες του 2026 επιβεβαιώνουν την αναπτυξιακή πορεία που θέσαμε στις αρχές του έτους. Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν 11%, σύμφωνα με το στόχο για χαμηλό διψήφιο ρυθμό αύξησης που ανακοινώσαμε το Εξάμηνο, με τη συμβολή και των τριών γεωγραφικών τομέων. Η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από τους τομείς στους οποίους έχουμε επενδύσει στοχευμένα: τις λύσεις Digital Technologies, τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ταυτοποίησης Πολιτών (Citizen Identity) στον τομέα MEA καθώς και τις λύσεις Πληρωμών (Payment) για πελάτες Fintech και neobank στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Το Γ’ Τρίμηνο τα έσοδα αυξήθηκαν 6% έναντι του Γ’ Τριμήνου 2025, του ισχυρότερου τριμήνου του 2025, και 8% έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Γ’ Τρίμηνο καταγράφηκε βελτίωση στο κεφάλαιο κίνησης, γεγονός το οποίο είχαμε δεσμευθεί να επιτύχουμε. Η αυξανόμενη συνεισφορά των τεχνολογικών έργων μεγάλης κλίμακας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ταμειακά διαθέσιμα [καταγράφονται] εντός της επιχείρησης. Τα έργα αυτά δεσμεύουν κεφάλαιο κίνησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους και το αποδεσμεύουν καθώς επιτυγχάνονται τα ορόσημα. Το Γ’ Τρίμηνο ανέδειξε τη λειτουργία αυτού του κύκλου στην πράξη. Καθώς τα έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα περνούν στα στάδια της τιμολόγησης και της είσπραξης, δημιουργήθηκαν λειτουργικές ταμειακές ροές ποσού €20,2εκ το Γ’ Τρίμηνο, αυξημένες 59% έναντι του Γ’ Τριμήνου 2025. Το ποσό αυτό ήταν επαρκές για τη χρηματοδότηση υψηλότερων κεφαλαιουχικών επενδύσεων ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε μείωση του καθαρού δανεισμού κατά περίπου €10εκ. Αναμένουμε περαιτέρω βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης το Δ’ Τρίμηνο, λόγω της ολοκλήρωσης περισσότερων έργων και της μείωσης των αποθεμάτων, ενώ παράλληλα αρχίζουν να αποδίδουν και οι συμβατικοί όροι που επαναδιαπραγματεύτηκαμε με τους προμηθευτές μας στα μέσα του 2025. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας, με την εφαρμογή της να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως αποτυπώνεται στις επενδύσεις που έγιναν φέτος. Έχουμε εδραιώσει την παρουσία μας στην Αφρική, για να υποστηρίξουμε τα μεγάλης κλίμακα έργα ασφαλών εκτυπώσεων εγγράφων, που ήδη υλοποιούμε στον τομέα ΜΕΑ, και ενισχύουμε την παρουσία μας στις ΗΠΑ με το δεύτερο κέντρο προσωποποίησης καρτών στο Salt Lake City, Utah. Συνεχίζουμε επίσης να επενδύουμε στο ιδιόκτητο λογισμικό μας, σε λύσεις Πληρωμών (Payment) και Digital Technologies, συμπεριλαμβανομένης της ιδιόκτητης πλατφόρμας GaiaB™ και Card-as-a-Service. Επενδύουμε επίσης σε ανθρώπινο δυναμικό, στελεχώνοντας περαιτέρω τις ομάδες διοίκησης, πωλήσεων και Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), καθώς τα έργα που υλοποιούμε αυξάνονται σε μέγεθος και πολυπλοκότητα. Πρόκειται για σκόπιμες επιλογές που ισχυροποιούν την AUSTRIACARD ως πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων εφαρμοσμένης τεχνολογίας, ενώ με την πάροδο του χρόνου θα αποτυπωθούν και στο χρηματοοικονομικό προφίλ του Ομίλου.

Η προτεινόμενη συνένωση με τη DNP προσθέτει μια νέα διάσταση στη στρατηγική μας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η AUSTRIACARD θα αποτελέσει μέρος ενός παγκόσμιου ομίλου, του οποίου η εμβέλεια και οι πόροι θα προωθήσουν τη στρατηγική μας ταχύτερα σε όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Αυτό το στάδιο είναι ακόμα μπροστά μας. Στο ενδιάμεσο διάστημα, παραμένουμε προσηλωμένοι σε όλα όσα μας έχουν φέρει μέχρι εδώ: την εξυπηρέτηση των πελατών μας, την υποστήριξη των ανθρώπων μας και την τήρηση των δεσμεύσεών μας».