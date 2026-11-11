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Με τη δημοσίευση της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης (Εξάμηνο 2026) η Austriacard Holdings, είχε ανακοινώσει ότι τα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου για το Έτος 2026 εκτιμάται ότι θα μειωθούν οριακά έναντι των αποτελεσμάτων EBITDA του Ομίλου για το Έτος 2025, παρά το εκτιμώμενο χαμηλό διψήφιο ποσοστό αύξησης των εσόδων.

Κατά παρέκκλιση από αυτό, η Austriacard Holdings, ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου για το Έτος 2026 αναμένεται να μειωθούν σε υψηλό μονοψήφιο έως χαμηλό διψήφιο ποσοστό σε σύγκριση με τα αποτελέσματα για το Έτος 2025.

Η εκτίμηση για αύξηση των εσόδων του Ομίλου το Έτος 2026 σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό έναντι του 2025 παραμένει αμετάβλητη.