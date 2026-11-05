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Λίγο πριν από τη Black Friday 2026, τα Public παρουσιάζουν στοιχεία από την επισκεψιμότητα του public.gr και τις δημοφιλέστερες προϊοντικές επιλογές κατά τη Black Friday 2025. Τα δεδομένα αναδεικνύουν την κυριαρχία του κινητού στην online αναζήτηση και το εύρος των κατηγοριών που ξεχώρισαν: από smartphones, laptops και οικιακές συσκευές μέχρι παιχνίδια, βιβλία, manga και K-pop.

Με το 83,66% των χρηστών να επισκέπτεται το public.gr μέσω κινητού, το smartphone αποτέλεσε το βασικό μέσο πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Παράλληλα, οι κορυφαίες προϊοντικές επιλογές αποτυπώνουν μια Black Friday που συγκεντρώνει ενδιαφέρον τόσο για πρακτικές ανάγκες όσο και για την ψυχαγωγία και τα προσωπικά ενδιαφέροντα.

Το προφίλ των καταναλωτών

Τις επιλογές της Black Friday 2025 αναζήτησαν άνδρες και γυναίκες σχεδόν στο ίδιο ποσοστό. Οι γυναίκες αντιπροσώπευσαν το 52,73% και οι άνδρες το 47,27% των χρηστών που καταγράφηκαν στα δημογραφικά δεδομένα.

Τα ποσοστά επιβεβαιώνουν ότι το κοινό που αναζητά ευκαιρίες αναβάθμισης είναι ευρύ και πολυσυλλεκτικό. Οι αγορές δεν περιορίζονται σε ένα στενό τεχνολογικό προφίλ, αλλά συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και πλευρές της καθημερινής ζωής, από την εργασία και την επικοινωνία μέχρι το σπίτι και την ψυχαγωγία.

Black Friday από το κινητό: Πάνω από 8 στους 10 χρήστες

Το smartphone είχε τον πρώτο λόγο στην ψηφιακή αγοραστική διαδρομή. Από το σύνολο των χρηστών του public.gr που καταγράφηκαν στα σχετικά δεδομένα, το 83,66% συνδέθηκε μέσω κινητού τηλεφώνου, έναντι 15,17% μέσω desktop και μόλις 1,16% μέσω tablet.

Τα στοιχεία αφορούν τη συσκευή πρόσβασης στο public.gr και αναδεικνύουν τη σημασία του κινητού στην αναζήτηση προϊόντων και προσφορών κατά τη Black Friday. Η εύκολη πλοήγηση, η σαφής πληροφόρηση και η γρήγορη πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές αποκτούν, επομένως, ιδιαίτερη βαρύτητα στην online εμπειρία.

Η γεωγραφία: Πανελλαδική απήχηση με πρωταγωνίστρια την Αθήνα

Η Αθήνα βρέθηκε στην πρώτη θέση το 2025, συγκεντρώνοντας το 76,54% των χρηστών που καταγράφηκαν στα γεωγραφικά δεδομένα, ενώ ακολούθησε η Θεσσαλονίκη με 11,48%.

Σημαντική παρουσία κατέγραψαν επίσης το Πανόραμα, το Ηράκλειο, η Πάτρα, η Λάρισα, η Κέρκυρα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα και η Ρόδος. Επιπλέον, στις επιμέρους κατατάξεις ανά συσκευή (mobile, desktop, tablet) εμφανίστηκαν περιοχές όπως η Κομοτηνή, η Καβάλα, ο Εύοσμος, η Κόρινθος, το Ρέθυμνο και η Καλαμαριά.

Η γεωγραφική διασπορά της κίνησης αναδεικνύει την πανελλαδική διάσταση της Black Friday και τονίζει ότι οι ψηφιακές αγορές αποτελούν το νο1 εργαλείο των καταναλωτών, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα και η τελική απόφαση τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και στην περιφέρεια.

Τεχνολογία σε πρώτο πλάνο: Συνδεσιμότητα, εργασία και οικιακή ψυχαγωγία

Η τεχνολογία παρέμεινε στον πυρήνα της Black Friday, με το ενδιαφέρον να εκτείνεται σε φορητές συσκευές, smartphones, αξεσουάρ, wearables, laptops, gaming προϊόντα, τηλεοράσεις, συστήματα ήχου και εκτυπωτές.

Στις συσκευές κινητής κυριάρχησαν οι Samsung και Xiaomi, ενώ στα αξεσουάρ και τα wearables ξεχώρισαν επιλογές από SBS, Xiaomi, JBL, Garmin και Huawei. Οι δημοφιλείς επιλογές κάλυψαν τόσο τις βασικές συσκευές επικοινωνίας όσο και τα προϊόντα που τις συμπληρώνουν, από ακουστικά έως έξυπνα ρολόγια.

Στα laptops, οι Acer, ASUS και HP βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις, αποτυπώνοντας το ενδιαφέρον για συσκευές που καλύπτουν ανάγκες εργασίας, εκπαίδευσης και καθημερινής χρήσης. Οι ίδιες ανάγκες φαίνεται να ενίσχυσαν και την κατηγορία των εκτυπωτών, όπου ξεχώρισαν τα πολυμηχανήματα των HP, Canon και Epson, με δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης και εκτύπωσης από φορητές συσκευές.

Ισχυρή παρουσία είχε και το gaming, με games και περιφερειακά από PlayStation, Logitech, Razer και Corsair να βρίσκονται στις κορυφαίες επιλογές. Η τάση δείχνει ότι οι gamers αξιοποίησαν την Black Friday όχι μόνο για την αγορά νέων τίτλων, αλλά και για τη συνολική αναβάθμιση του gaming setup τους.

Στην κατηγορία της οικιακής ψυχαγωγίας, τηλεοράσεις μεγαλύτερων διαστάσεων και σύγχρονων τεχνολογιών εικόνας βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις, με τις Hisense, LG, Xiaomi και Samsung να κυριαρχούν. Παράλληλα, η παρουσία soundbars από Samsung, Crystal Audio και LG δείχνει ότι οι καταναλωτές αναζητούν μια περισσότερο ολοκληρωμένη εμπειρία εικόνας και ήχου για το σπίτι.

Έξυπνες επιλογές για ένα πιο λειτουργικό σπίτι

Η αναβάθμιση του σπιτιού αποτέλεσε έναν ακόμη βασικό άξονα της Black Friday 2025. Στις μεγάλες οικιακές συσκευές, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε προϊόντα πλύσης, μαγειρικής και ψύξης, με τις LG, Samsung, Miele, AEG, Bosch και Hisense να καταλαμβάνουν τις κορυφαίες θέσεις.

Αντίστοιχα, στις μικρές οικιακές συσκευές ξεχώρισαν οι μηχανές espresso, με πρωταγωνιστές τις De’Longhi, Rohnson, Philips και Bosch. Ισχυρή ήταν επίσης η παρουσία των air fryers, των ψηστιέρων, των κουζινομηχανών και των πολυμίξερ, με brands όπως Rohnson, Tefal, Kenwood, Izzy και Bosch.

Στις λύσεις καθαρισμού, οι Rowenta και Rohnson βρέθηκαν στις κορυφαίες επιλογές. Συνολικά, η εικόνα δείχνει ότι οι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα που διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες και προσφέρουν περισσότερο χρόνο και άνεση στο σπίτι.

Ψυχαγωγία χωρίς όρια: Από τα παιχνίδια και τα βιβλία μέχρι την K-pop

Η Black Friday 2025 ανέδειξε και την ψυχαγωγία, με επιλογές που εκτείνονται από τα παιχνίδια και τα παιδικά βιβλία μέχρι τη λογοτεχνία, τα manga, τα comics και τη μουσική.

Στα παιχνίδια, το ενδιαφέρον κινήθηκε ανάμεσα σε παιχνίδια παρέας, συλλεκτικές σειρές και προϊόντα που συνδέονται με δημοφιλή pop culture trends. Τα Squishy Dumplings, το UNO No Mercy, τα FIFA Zuru Ballers, τα συλλεκτικά K-Pop Demon Hunters και τα Hot Wheels βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις.

Στο βιβλίο, οι επιλογές κάλυψαν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Παιδικοί τίτλοι με επίκεντρο τα συναισθήματα και τις ανθρώπινες σχέσεις συνυπήρξαν με κλασική λογοτεχνία, σύγχρονο crime, προσωπική ανάπτυξη και δημοφιλείς ξενόγλωσσες κυκλοφορίες.

Ιδιαίτερα δυναμική παρουσία είχαν τα manga και comics, με σειρές όπως Death Note, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Blue Lock και One Piece να βρίσκονται ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές. Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι η ιαπωνική pop culture και τα διεθνή fandoms έχουν αποκτήσει πλέον τη δική τους διακριτή θέση στο entertainment οικοσύστημα της Black Friday.

Φέτος, το Pop Culture section των Public είναι έτοιμο να καλύψει όλες τις παρόμοιες αναζητήσεις του κοινού, προσφέροντας πρόσβαση σε πολλούς και θαυμαστούς γνώριμους και μη κόσμους.

Στη μουσική, η K-pop συνάντησε τα διαχρονικά albums και το βινύλιο. Οι KATSEYE και οι Stray Kids βρέθηκαν δίπλα στον Michael Jackson, τους Arctic Monkeys και τη Sade, αποτυπώνοντας τη συνύπαρξη των νέων μουσικών τάσεων με την ανανεωμένη απήχηση των κλασικών κυκλοφοριών.

Οι πρώτες χριστουγεννιάτικες αγορές ξεκινούν στη Black Friday

Η Black Friday λειτουργεί παράλληλα ως η αφετηρία για τις αγορές των Χριστουγέννων. Η παρουσία παιχνιδιών, παιδικών βιβλίων και εποχικών τίτλων στις κορυφαίες επιλογές δείχνει ότι η περίοδος αξιοποιείται για τον προγραμματισμό των δώρων για τις γιορτές.

Στα χριστουγεννιάτικα βιβλία ξεχώρισαν τίτλοι της Coco Wyo, της Camilla Reid, του Μάριου Μάζαρη και του Ευγένιου Τριβιζά, με ιστορίες που απευθύνονται στα παιδιά και σε όσους ενήλικες αναζητούν δημιουργικές και συναισθηματικές επιλογές δώρων.

Οι τάσεις του 2025 δείχνουν τον δρόμο για τη Black Friday 2026

Η Black Friday 2025 αποτυπώνει ένα προφίλ καταναλωτή που κινείται πρωτίστως μέσω mobile και σε κάθε κατηγορία προϊόντων. Αναβαθμίζει την τεχνολογία και το σπίτι του, επενδύει στην ψυχαγωγία και στα προσωπικά του ενδιαφέροντα και ξεκινά νωρίτερα την αναζήτηση των χριστουγεννιάτικων δώρων.

Ποια προϊόντα θα βρεθούν φέτος στην κορυφή και ποιες νέες τάσεις θα αναδείξουν οι επιλογές του κοινού;

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει!

Η Black Friday 2026 έρχεται στα Public. Μείνετε συντονισμένοι.