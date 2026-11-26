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Τα Public συνεχίζουν έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026 την καμπάνια τους για τη Black Friday, με ζωντάνια, ενέργεια, χιούμορ και πρωταγωνιστές τα ίδια τα προϊόντα. «Δώσε μου τιμή να σαρώσω», λέει η σκούπα stick. «Με την τιμή μου δεν παίζουμε», απαντά το χειριστήριο.

Με κεντρικό μήνυμα «Black Friday στα Public. Προσφορές που σου μιλάνε!», τα προϊόντα αποκτούν φωνή και προσωπικότητα. Από τις τηλεοράσεις, τα smartphones και τα laptops μέχρι τις οικιακές συσκευές, τα βιβλία και τα αξεσουάρ gaming, κάθε προϊόν έχει πολλά να πει.

Τη φετινή Black Friday, οι τιμές στα Public μιλούν από μόνες τους. Οι προσφορές στα καταστήματα Public και στο public.gr συνεχίζονται έως και την Cyber Monday, στις 30 Νοεμβρίου, με την Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής για τα μέλη Public+. Οι πελάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα αλλαγής δώρου έως και τις 9 Ιανουαρίου 2027.

Στα καταστήματα Public και στο public.gr, οι πελάτες βρίσκουν χιλιάδες ετοιμοπαράδοτα προϊόντα από επώνυμα brands, μαζί με ένα οικοσύστημα υπηρεσιών πληρωμής και παράδοσης που διευκολύνουν τις αγορές τους. Για την πληρωμή, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν είτε το Πλάνο Δόσεων με έως 48 χαμηλές δόσεις είτε άτοκες δόσεις μέσω των υπηρεσιών Buy Now, Pay Later της Klarna και της Snappi. Στις επιλογές παράδοσης περιλαμβάνονται το Public+ Delivery για παραλαβή από BOX NOW lockers, καθώς και υπηρεσίες άμεσης παράδοσης και εγκατάστασης συσκευών.

Η Black Friday των Public δίνει αφορμές για ανανέωση στο σπίτι, ξεκινώντας από το σαλόνι. Με τηλεοράσεις σε διαφορετικές διαστάσεις, ο καθένας μπορεί να βρει το μέγεθος οθόνης που ταιριάζει στον χώρο του, είτε θέλει μια μικρότερη οθόνη είτε έχει στο μυαλό του βραδιές με ταινίες, αγώνες και gaming σε μεγάλη οθόνη.

Για όσους σκέφτονται να ανανεώσουν τις μεγάλες οικιακές συσκευές τους, το πλυντήριο-στεγνωτήριο LG W4X1085NWB 8 kg/5 kg πλένει και στεγνώνει τα ρούχα σε μία συσκευή. Ο ψυγειοκαταψύκτης LG GBBSJ20EPY Total No Frost 375 λίτρων συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό με τεχνολογία που απαλλάσσει από την ανάγκη απόψυξης.

Από τον πρώτο espresso της ημέρας μέχρι το γρήγορο καθάρισμα μετά το φαγητό, οι προσφορές στις μικρές οικιακές συσκευές καλύπτουν καθημερινές ανάγκες στο σπίτι. Η μηχανή espresso Rohnson R-98500 20 bar ετοιμάζει τον καφέ στο σπίτι, η σκούπα stick Dyson V8 Cyclone είναι πρακτική για ένα γρήγορο πέρασμα, ακόμη και για τα ψίχουλα κάτω από το τραπέζι, ενώ οι ρομποτικές σκούπες Xiaomi H50 και Xiaomi S40 αναλαμβάνουν αυτόματα το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα.

Η προσωπική φροντίδα έχει επίσης τη θέση της στη Black Friday. Το Dyson Airwrap Straight + Wavy δίνει επιλογές για styling στο σπίτι, από λείο αποτέλεσμα έως χαλαρούς κυματισμούς. Η Philips Lumea IPL BRI921/00 είναι μια επιλογή για αποτρίχωση στο σπίτι, ενώ η επαναφορτιζόμενη Philips OneBlade Pro 360 QP6542/15 καλύπτει το τριμάρισμα και το ξύρισμα σε πρόσωπο και σώμα.

Στα smartphones, το Xiaomi 17T 256GB και το Samsung Galaxy S26 256GB είναι δύο επιλογές για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν το κινητό τους και χρειάζονται χώρο για φωτογραφίες, βίντεο και εφαρμογές.

Στα laptops, το Acer Aspire Lite 14″ με Intel Celeron N4500 απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν υπολογιστή για περιήγηση στο διαδίκτυο, email και επεξεργασία εγγράφων, ενώ το ASUS Vivobook 16″ με AMD Ryzen 7 7840HS συνδυάζει μεγαλύτερη οθόνη και ισχυρότερο επεξεργαστή για πιο απαιτητική χρήση.

Οι προσφορές της Black Friday στα Public συνεχίζονται και στην ψυχαγωγία. Από τις 26 έως και τις 29 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από την προσφορά 3FOR2 σε όλα τα χαρτικά και είδη δώρου, καθώς και από την προσφορά 3FOR2 σε όλα τα παιχνίδια. Για τους φίλους του gaming, από τις 20 έως και τις 30 Νοεμβρίου, ισχύει η προσφορά 3FOR2 σε επιλεγμένα video games, με τη δυνατότητα να διαλέξουν τρεις τίτλους και να πληρώσουν τους δύο.

Το όφελος φτάνει μέχρι την πληρωμή και την παράδοση. Με την προσφορά της Snappi, οι πελάτες μπορούν να κερδίσουν έως 50 € Public επιστροφή για επόμενες αγορές. Κερδίζουν 30 € με την πρώτη τους αγορά αξίας 79 € και άνω στα Public μέσω Snappi Pay Later και άλλα 20 € με το άνοιγμα νέου λογαριασμού Snappi. Με το Public+ Delivery, τα μέλη της υπηρεσίας απολαμβάνουν δωρεάν μεταφορικά για παραδόσεις σε BOX NOW lockers για 12 μήνες, με ετήσια συνδρομή 9,99 €, για παραγγελίες αξίας 15 € και άνω.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, τα μέλη του δωρεάν προγράμματος ανταμοιβής Public+ μπορούν να επωφεληθούν από την Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής των Public. Εάν βρουν το ίδιο προϊόν σε χαμηλότερη τιμή σε άλλη οργανωμένη αλυσίδα λιανεμπορίου τη στιγμή της αγοράς ή έως και 14 ημέρες αργότερα, λαμβάνουν τη διαφορά στο Public Wallet τους για επόμενες αγορές.

Με προσφορές από επώνυμα brands για το σπίτι, την καθημερινότητα και την ψυχαγωγία, η φετινή Black Friday στα Public δίνει στους καταναλωτές έναν ακόμη λόγο να κάνουν την αγορά που περίμεναν.