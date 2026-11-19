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Ένα τετραήμερο προσφορών και αγορών φέρνει η φετινή Black Friday, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για την εορταστική περίοδο και οι καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες για τα χριστουγεννιάτικα δώρα και τις αγορές του νοικοκυριού.

Η Black Friday πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις προσφορές.

Το τετραήμερο ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με τη Cyber Monday, η οποία συνδέεται κυρίως με τις εκπτώσεις στα ηλεκτρονικά καταστήματα και τις διαδικτυακές αγορές.

Οι τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα

Μετά την Black Friday, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στις χριστουγεννιάτικες αγορές, με τέσσερις Κυριακές προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων έως το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, τα καταστήματα θα μπορούν να ανοίξουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς και τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2026.

Η λειτουργία τους δεν είναι υποχρεωτική, επομένως οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για το ωράριο που θα ακολουθήσει κάθε επιχείρηση.

Τι ισχύει για το εορταστικό ωράριο

Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει τη λειτουργία των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Οι εμπορικοί σύλλογοι αναμένεται να γνωστοποιήσουν τα προτεινόμενα ωράρια για την εορταστική περίοδο, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προγραμματίσουν εγκαίρως τις αγορές τους.

Έτσι, από την Black Friday της 27ης Νοεμβρίου έως και την τελευταία Κυριακή του έτους, η αγορά εισέρχεται στην πιο σημαντική εμπορική περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.