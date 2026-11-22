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Τη δυνατότητα να ανοίξουν τα καταστήματά τους την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 θα έχουν οι έμποροι της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της εμπορικής δραστηριότητας που ακολουθεί τη Black Friday.

Όπως γνωστοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), η λειτουργία των καταστημάτων θα είναι προαιρετική, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τον Ν. 5157/15-11-2024, ο οποίος επιτρέπει τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Για το 2026, η συγκεκριμένη ημέρα είναι η 29η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ΕΣΘ, το άνοιγμα των καταστημάτων μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις μια πρόσθετη ευκαιρία ενίσχυσης του τζίρου τους, αξιοποιώντας την αυξημένη αγοραστική κίνηση που αναμένεται μετά την Black Friday.

Τι ισχύει για τους εργαζομένους

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στα εργασιακά δικαιώματα όσων απασχοληθούν τη συγκεκριμένη Κυριακή.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν στις 29 Νοεμβρίου δικαιούνται υποχρεωτικά αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, η οποία πρέπει να χορηγηθεί εντός της εργάσιμης εβδομάδας που αρχίζει από τη συγκεκριμένη Κυριακή.

Παράλληλα, προβλέπεται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για την κυριακάτικη απασχόληση.

Η λειτουργία των καταστημάτων παραμένει στην ευχέρεια των επιχειρήσεων, καθώς το προβλεπόμενο πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα ανοίγματος χωρίς να το καθιστά υποχρεωτικό.