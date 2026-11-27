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Νέους κωδικούς προϊόντων, αρκετούς από τους οποίους είχαν κρατήσει ειδικά για τις τελευταίες ημέρες της Black Friday, εντάσσουν από σήμερα στις προσφορές τους οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες εκπτώσεων, η εκπτωτική περίοδος κορυφώνεται με τη συμμετοχή επιχειρήσεων που περίμεναν την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, από τις διεθνείς αλυσίδες μόδας μέχρι τις αεροπορικές εταιρείες.

Επτά στους δέκα Έλληνες καταναλωτές σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν αγορές, με τη μέση προβλεπόμενη δαπάνη να διαμορφώνεται στα 258 ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΛΠΕ και της NielsenIQ. Η διάθεση για αγορές συνυπάρχει, ωστόσο, με την επιφυλακτικότητα απέναντι σε έναν θεσμό που έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για επίπλαστες εκπτώσεις και εντυπωσιακά ποσοστά μειώσεων που αφορούν περιορισμένο αριθμό προϊόντων.

Για τους εμπόρους, πάντως, το ενδιαφέρον δεν εξαντλείται στη σημερινή ημέρα. Με τα καταστήματα να μπορούν να ανοίξουν την Κυριακή και τη Cyber Monday να συμπίπτει με τη μισθοδοσία πολλών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν προσδοκίες ότι ο μεγαλύτερος ημερήσιος τζίρος μπορεί να καταγραφεί τη Δευτέρα.

Πού υπάρχουν προσφορές

Οι μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, όπως το Πλαίσιο, το Public, ο Κωτσόβολος, ο Γερμανός και η Electronet, έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες τις προωθητικές τους ενέργειες. Από σήμερα, όμως, στις εκπτώσεις εντάσσονται και προϊόντα που μέχρι τώρα δεν είχαν διατεθεί σε ειδικές τιμές, ορισμένα σε περιορισμένες ποσότητες και για δύο ή τρεις ημέρες. Ακόμη και όσοι έχουν ήδη κάνει την έρευνα αγοράς τους ενδέχεται να συναντήσουν διαφορετικές τιμές.

Στις τηλεοράσεις, στις μεγάλες οικιακές συσκευές, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα περιφερειακά τους οι διαφημιζόμενες εκπτώσεις φθάνουν σε επιλεγμένα προϊόντα το 40%-50%. Στα κινητά τηλέφωνα μεγαλύτερα περιθώρια μειώσεων υπάρχουν συνήθως στα μοντέλα προηγούμενων γενεών, ενώ στα νεότερα το κίνητρο δίνεται συχνά μέσω πρόσθετων παροχών ή προγραμμάτων ανταλλαγής παλαιών συσκευών.

Πίσω από πολλές προσφορές βρίσκονται οι ίδιοι οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές, που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των εκπτώσεων, διεκδικώντας μεγαλύτερα μερίδια αγοράς ή επιδιώκοντας να περιορίσουν τα αποθέματα παλαιότερων μοντέλων. Αυτό εξηγεί εν μέρει και τις παρόμοιες τιμές για το ίδιο προϊόν σε ανταγωνιστικά καταστήματα.

Ο ανταγωνισμός επεκτείνεται στις δωροεπιταγές, στις επιστροφές χρημάτων μέσω τραπεζικών συνεργασιών και στις ευκολίες πληρωμής. Φέτος επιστρατεύεται ακόμη και μια μορφή ψηφιακού παζαριού από τον Κωτσόβολο, με τον καταναλωτή να μπορεί να προτείνει ο ίδιος την τιμή αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων.

Στην ένδυση και την υπόδηση αρκετές ελληνικές αλυσίδες έχουν ξεκινήσει τις προσφορές τους από την προηγούμενη εβδομάδα, με διαφημιζόμενες εκπτώσεις 40%-50% σε επιλεγμένα είδη. Σήμερα διευρύνεται και η συμμετοχή διεθνών αλυσίδων μόδας, μεταξύ των οποίων εκείνες του ομίλου Inditex.

Ορισμένες επιχειρήσεις επιχειρούν να αυξήσουν τη μέση αξία της απόδειξης συνδέοντας το ύψος της έκπτωσης με τη συνολική δαπάνη του πελάτη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Berto Lucci, που τις τελευταίες ημέρες προσφέρει έκπτωση 15% για αγορές έως 200 ευρώ και 30% για αγορές μεγαλύτερης αξίας, επί του συνόλου της απόδειξης.

Εκπτώσεις υπάρχουν επίσης στα αθλητικά είδη, στα καλλυντικά, στα κοσμήματα, στα έπιπλα, στον εξοπλισμό κατοικίας, στα παιχνίδια και στα είδη δώρων. Ακόμη και αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν, κυρίως με προωθητικές ενέργειες σε προϊόντα εκτός τροφίμων.

Από τα αεροπορικά εισιτήρια έως τις υπηρεσίες

Στις αερομεταφορές, σε εξέλιξη βρίσκεται από τα μεσάνυχτα η καμπάνια προσφορών της AEGEAN, ενώ συνεχίζεται εκείνη της SKY express, με εκπτώσεις που φθάνουν το 70% επί του ναύλου για ταξίδια έως το φθινόπωρο του 2027.

Προωθητικές ενέργειες πραγματοποιούν επίσης ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής και επιχειρήσεις εστίασης. Προσφορές Black Friday εμφανίστηκαν φέτος ακόμη και σε πλατφόρμες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, προκαλώντας την παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος ζήτησε την απόσυρσή τους.

Στην εκπτωτική περίοδο συμμετέχουν και πολλές μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, χωρίς να διαθέτουν τα μέσα για μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες. Η έρευνα αγοράς, συνεπώς, δεν χρειάζεται να περιορίζεται στις μεγάλες αλυσίδες και στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Πόσο πραγματικές είναι οι εκπτώσεις

Δέκα χρόνια μετά την καθιέρωση της Black Friday στην ελληνική αγορά, η κριτική στον θεσμό επικεντρώνεται κυρίως σε δύο πρακτικές: την τεχνητή αύξηση των τιμών πριν από την εκπτωτική περίοδο, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζονται μεγάλες εκπτώσεις, και την προβολή εντυπωσιακών ποσοστών μειώσεων που αφορούν μικρό μέρος της γκάμας των καταστημάτων.

Η δεύτερη περίπτωση δεν συνιστά κατ’ ανάγκη παράβαση της νομοθεσίας, εφόσον η ενημέρωση είναι σαφής και δεν είναι παραπλανητική. Εξηγεί, όμως, γιατί μια διαφήμιση για εκπτώσεις «έως 70%» μπορεί να απέχει σημαντικά από την εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων ενός καταστήματος.

Η αντιμετώπιση των παραπλανητικών εκπτώσεων αποτέλεσε βασικό λόγο αυστηροποίησης του νομοθετικού πλαισίου. Πλέον, ως βάση υπολογισμού μιας έκπτωσης σε προϊόντα λαμβάνεται κατά κανόνα η χαμηλότερη τιμή στην οποία διέθετε το συγκεκριμένο προϊόν η επιχείρηση κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Εάν, για παράδειγμα, ένα προϊόν που κόστιζε 200 ευρώ διατέθηκε προσωρινά στα 160 ευρώ στις αρχές Νοεμβρίου, επανήλθε στην αρχική του τιμή και σήμερα πωλείται στα 140 ευρώ, η έκπτωση που δικαιούται να ανακοινώσει η επιχείρηση είναι 12,5% και όχι 30%. Εξαίρεση προβλέπεται για τις συνεχόμενες, προοδευτικές μειώσεις τιμών, κατά τις οποίες, υπό προϋποθέσεις και για διάστημα έως 60 ημερών, μπορεί να διατηρηθεί η ίδια τιμή αναφοράς.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, όπως γνωστοποίησε χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Βασίλης Σπανάκης, παρακολουθεί ηλεκτρονικά 1.750 κωδικούς προϊόντων τόσο στη φυσική αγορά όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι παραπλανητικές εκπτώσεις, οι κρυφές χρεώσεις και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ενώ η καταγραφή του ιστορικού των τιμών επιτρέπει ελέγχους ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των προσφορών.

Ενδεικτικά είναι τα ευρήματα της πλατφόρμας σύγκρισης τιμών Find.gr, η οποία παρακολούθησε δεκάδες χιλιάδες προϊόντα κατά τις εκπτωτικές περιόδους Black Friday της τριετίας 2023-2025. Ανάλογα με τη χρονιά, μόλις ένα στα τέσσερα έως ένα στα τρία προϊόντα του δείγματος ήταν φθηνότερο συγκριτικά με τον Οκτώβριο, ενώ περίπου ένα στα επτά έως ένα στα οκτώ εμφάνιζε μείωση τιμής τουλάχιστον 10%.

Πραγματικές ευκαιρίες, επομένως, υπάρχουν, αλλά αφορούν ένα μέρος των διαθέσιμων προϊόντων. Χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό τους είναι το ιστορικό τιμών που παρέχουν πλατφόρμες όπως το Skroutz και το BestPrice.

Τι θέλουν να αγοράσουν οι καταναλωτές

Η έρευνα EY Future Consumer Index Ελλάδας τοποθετεί στο 67% το ποσοστό όσων σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές κατά τη Black Friday και τη Cyber Monday, από 63% πέρυσι και 50% το 2024.

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα ρούχα και τα αξεσουάρ με 61%, ακολουθούν τα προϊόντα τεχνολογίας με 59%, οι ηλεκτρικές συσκευές με 42%, τα προϊόντα ομορφιάς με 31% και τα είδη σπιτιού και κουζίνας με 27%.

Η μεγαλύτερη πρόθεση συμμετοχής δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πρόσθετη κατανάλωση. Περίπου οι μισοί από όσους σκοπεύουν να ψωνίσουν θα πραγματοποιήσουν αγορές που είχαν ήδη προγραμματίσει, ενώ μόλις ένας στους πέντε δηλώνει ότι θα κάνει επιπλέον αγορές λόγω των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΛΠΕ και της NielsenIQ, το 45% σχεδιάζει να διαθέσει όσα και πέρυσι, ενώ ένας στους πέντε προτίθεται να ξοδέψει περισσότερα από 400 ευρώ. Το 56% ξεκινά την αναζήτηση προσφορών πριν από την εβδομάδα της Black Friday και μόλις το 4% την ίδια ημέρα.

Το 51% επιλέγει κατάστημα με κριτήριο τη χαμηλότερη τελική τιμή, έναντι 30% που δίνει προτεραιότητα στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Στην έρευνα της EY, εξάλλου, το 43% εμφανίζεται επιφυλακτικό ως προς τη γνησιότητα των εκπτώσεων. Παράλληλα, επτά στους δέκα καταναλωτές σχεδιάζουν να συνδυάσουν διαδικτυακές αγορές και επισκέψεις στα φυσικά καταστήματα.

Το στοίχημα των εμπόρων

Η Cyber Monday έχει εξελιχθεί ουσιαστικά σε παράταση της Black Friday. Η σύμπτωσή της φέτος με την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, δημιουργεί προσδοκίες ότι αρκετοί καταναλωτές θα περιμένουν την πίστωση της μισθοδοσίας τους για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Οι επιχειρήσεις προσβλέπουν σε αυξημένη εισροή παραγγελιών μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, οπότε εκπνέει μεγάλο μέρος των προσφορών.

Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, εκτείνεται μέχρι την Πρωτοχρονιά, καθώς για αρκετούς κλάδους του λιανεμπορίου οι επόμενες πέντε εβδομάδες αποτελούν την εμπορικότερη περίοδο του έτους.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, ο πραγματικός τζίρος του λιανεμπορίου, εξαιρουμένων των τροφίμων, των καυσίμων και των οχημάτων, υποχώρησε κατά 1,3% στο εννεάμηνο του 2026, έπειτα από μειώσεις κατά 0,4% το 2025 και 0,6% το 2024. Ο κλάδος κινδυνεύει έτσι να συμπληρώσει τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματικής υποχώρησης των πωλήσεων.

Παρότι ο ονομαστικός τζίρος ενισχύθηκε κατά περίπου 552 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 20,9 δισ. ευρώ, η αύξηση υπερκαλύφθηκε από την άνοδο των τιμών. Εντονότερες είναι οι πιέσεις στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου η μείωση του πραγματικού τζίρου φθάνει το 3,1%, ενώ υποχώρηση καταγράφεται και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Το κρίσιμο ερώτημα, ιδιαίτερα για τους μικρότερους εμπόρους που δεν διαθέτουν τη διαπραγματευτική ισχύ των μεγάλων αλυσίδων, είναι εάν οι εκπτώσεις θα δημιουργήσουν πρόσθετο τζίρο ή απλώς θα επισπεύσουν μέρος των χριστουγεννιάτικων αγορών, με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.

Πότε θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με το γενικό επιτρεπόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Οι ώρες λειτουργίας ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά επιχείρηση και περιοχή.

Ακολουθούν άλλες τρεις Κυριακές προαιρετικής λειτουργίας μέχρι το τέλος του έτους, στις 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου.

Δέκα συμβουλές για τις αγορές σας

Οδηγίες προς τους καταναλωτές έχουν εκδώσει μεταξύ άλλων ο Συνήγορος του Καταναλωτή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Τα βασικά σημεία προσοχής είναι τα εξής:

-Καθορίστε τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας. Μια μεγάλη έκπτωση σε ένα προϊόν που δεν χρειάζεστε παραμένει περιττή δαπάνη.

-Ελέγξτε το ιστορικό των τιμών. Συγκρίνετε τις τελικές τιμές μεταξύ καταστημάτων και όχι τα διαφημιζόμενα ποσοστά έκπτωσης.

-Προσέξτε τον κωδικό του προϊόντος. Ιδιαίτερα στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μικρές διαφοροποιήσεις στον κωδικό μπορεί να σημαίνουν σημαντικές διαφορές χαρακτηριστικών.

-Υπολογίστε το συνολικό κόστος. Μεταφορικά, έξοδα εγκατάστασης και πρόσθετες εγγυήσεις ενδέχεται να περιορίσουν το όφελος.

-Διαβάστε τους όρους. Μια δωροεπιταγή για επόμενη αγορά δεν αποτελεί άμεση έκπτωση. Ελέγξτε τις προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων και μην αυξάνετε αδικαιολόγητα τη δαπάνη σας για μεγαλύτερη έκπτωση.

-Μην παρασύρεστε από την πίεση χρόνου. Ενδείξεις όπως «τελευταία τεμάχια» και χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης δεν πρέπει να σας αποτρέπουν από την έρευνα αγοράς.

-Προσέξτε τις αγορές με πίστωση. Ελέγξτε το συνολικό ποσό που θα εξοφλήσετε, μαζί με τυχόν τόκους και προμήθειες.

-Ελέγξτε την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αναζητήστε την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Προσοχή στις διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα που παραπέμπουν σε άγνωστα καταστήματα με εξωπραγματικά χαμηλές τιμές.

-Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο παράδοσης, ιδιαίτερα εάν αγοράζετε χριστουγεννιάτικα δώρα.

-Ενημερωθείτε για τις επιστροφές. Στις περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή. Στα φυσικά καταστήματα η επιστροφή λόγω αλλαγής γνώμης εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης. Τα νόμιμα δικαιώματα για ελαττωματικά προϊόντα ισχύουν και στις εκπτωτικές αγορές. Κρατήστε τις αποδείξεις και τα στοιχεία της προσφοράς.

Στα αεροπορικά εισιτήρια η σύγκριση πρέπει να γίνεται στην τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένων φόρων, αποσκευών και πρόσθετων χρεώσεων, καθώς η έκπτωση αφορά συχνά μόνο τον ναύλο. Προσοχή επίσης στις ημερομηνίες ταξιδιού και στους όρους αλλαγής ή ακύρωσης.

Σε περίπτωση παραπλανητικής έκπτωσης ή άλλης αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν καταγγελία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας kataggelies.mindev.gov.gr.