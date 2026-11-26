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Εικόνες της Ελλάδας «πλημμυρίζουν» τα μεγάλα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα της Γαλλίας την εβδομάδα της Βlack Friday. Η τηλεοπτική διαφημιστική καμπάνια, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 21 και έως τις 28 Νοεμβρίου 2026, υλοποιείται από την Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας σε συνεργασία το Voyage Privé, τον σημαντικότερο διαδικτυακό πάροχο (ΟΤΑ) τουρισμού πολυτελείας στη Γαλλία, με ευρείας απήχησης μήνυμα για τους γάλλους δυνητικούς ταξιδιώτες, συμβάλλοντας τόσο στην ενίσχυση των early bookings του 2027, όσο και στην προβολή ελληνικών προορισμών με χειμερινή αεροπορική σύνδεση.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια όλης της καμπάνιας, το διαφημιστικό σποτ για την Ελλάδα θα προβληθεί 368 φορές από τα τηλεοπτικά δίκτυα France Télévision 1, 2 και 3, BFMTV MAX, CNEWS, LCI, TF1, TMC, RMC3, L’Équipe, κ.ά., με το 30% των προβολών να πραγματοποιείται στην prime time ζώνη του προγράμματός τους.

Προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης ταξιδιωτικής δαπάνης

Μετά το τέλος της περιόδου προβολής των διαφημιστικών σποτ, το πρόγραμμα συνδιαφήμισης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας με το Voyage Privé θα ολοκληρωθεί με καμπάνια στα social media, για την περαιτέρω ενίσχυση της ορατότητας της χώρας μας και των ελληνικών προορισμών στην τοπική αγορά.

Η Black Friday αποτελεί μία ιδιαίτερα εμπορική περίοδο για τον ταξιδιωτικό κλάδο, με αεροπορικές εταιρείες, tour operators και διαδικτυακές ταξιδιωτικές εταιρίες να προτείνουν ειδικές τιμές και προσφορές για μελλοντικά ταξίδια. Η περίοδος αυτή ευνοεί ιδιαίτερα την αγορά χειμερινών διακοπών, αλλά και τις προκρατήσεις για την άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν προσφορές και εκδηλώνουν αυξημένη πρόθεση αγοράς.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνέχεια της συνάντησης του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου και της προϊσταμένης της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας, Έμυς Αναγνωστοπούλου με τους επικεφαλής τoυ Voyage Privé στη διάρκεια της πρόσφατης διοργάνωσης της Έκθεσης IFTM-Top Resa 2026 στο Παρίσι και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού και την πρόταση του ΕΟΤ Γαλλίας για διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας στη γαλλική αγορά με προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης ταξιδιωτικής δαπάνης και την ανάπτυξη συνεργειών με σημαντικούς παράγοντες της γαλλικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Στόχος η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της διεθνούς φήμης της Ελλάδας

Το Voyage Privé εξειδικεύεται στην προσφορά αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών υψηλών προδιαγραφών και απευθύνεται σε υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου ταξιδιώτες με κίνητρο ταξιδιού την ευεξία, την πολυτέλεια και τις μοναδικές εμπειρίες, με δέσμευση στις βιώσιμες πρακτικές και στην προσβασιμότητα. Η ιστοσελίδα του δέχεται 11,8 εκ. επισκέψεις μηνιαίως, η διαδικτυακή πλατφόρμα έχει 25 εκ. εγγεγραμμένα μέλη στη Γαλλία, ενώ η γαλλική σελίδα της εταιρείας στο Facebook έχει 2,9 εκ. ακολούθους και η αντίστοιχη σελίδα της στο Instagram Γαλλίας 202.000 ακολούθους.

Η συγκεκριμένη καμπάνια έχει ως στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της διεθνούς φήμης της Ελλάδας ως πολυθεματικού προορισμού, με έμφαση στον τουρισμό εμπειριών και την ισόρροπη γεωγραφικά και χρονικά προώθηση των ελληνικών προορισμών. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας κατά τους χειμερινούς μήνες και στην προώθηση των early bookings σε υψηλού εισοδηματικού επιπέδου ταξιδιώτες.